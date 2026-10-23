Άγρια επίθεση σε 47χρονο μετά τον αγώνα ΟΦΗ - Λεβερκούζεν στο Ρέθυμνο

Ένας 47χρονος άνδρας δέχτηκε άγρια επίθεση το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή του Ρεθύμνου. Η επίθεση σημειώθηκε αφότου είχε επιστρέψει στο σπίτι του, έχοντας παρακολουθήσει νωρίτερα στο Ηράκλειο την αναμέτρηση του ΟΦΗ με τη Λεβερκούζεν για το Europa League. Τέσσερα άτομα του προκάλεσαν σωματικές βλάβες και του αφαίρεσαν προσωπικά αντικείμενα, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκαν και σε έναν αστυνομικό που προσπάθησε να παρέμβει.

Το χρονικό της επίθεσης στο Ρέθυμνο

Το περιστατικό έλαβε χώρα αργά το βράδυ της Πέμπτης, όταν ο 47χρονος επέστρεψε στην οικία του στο Ρέθυμνο. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, είχε μεταβεί στο Ηράκλειο με σκοπό να παρακολουθήσει από κοντά τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ του ΟΦΗ και της Λεβερκούζεν. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση διεξαγόταν στο πλαίσιο του Europa League, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φιλάθλων.

Κατά την άφιξή του στο σπίτι του, ο άνδρας βρέθηκε αντιμέτωπος με τέσσερα άτομα. Οι δράστες είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, φορώντας κράνη, γεγονός που καθιστούσε δύσκολη την αναγνώρισή τους. Η επίθεση ήταν άμεση και βίαιη, με αποτέλεσμα ο 47χρονος να υποστεί σωματικές βλάβες.

Η κλοπή του σακιδίου και το πανό

Πέρα από τις σωματικές βλάβες που προκάλεσαν στον 47χρονο, οι τέσσερις δράστες προχώρησαν και στην αφαίρεση ενός σακιδίου πλάτης που έφερε ο άνδρας. Το σακίδιο αυτό δεν περιείχε απλώς προσωπικά αντικείμενα, αλλά και ένα πανό. Το πανό αυτό είχε πάνω του διακριτικά που παρέπεμπαν σε αθλητικό σύλλογο, υποδηλώνοντας ενδεχομένως τη σύνδεση του θύματος με συγκεκριμένη ομάδα ή φίλαθλο κίνημα.

Η πράξη της αφαίρεσης του πανό, σε συνδυασμό με την προηγούμενη παρακολούθηση του ποδοσφαιρικού αγώνα, δείχνει ότι η επίθεση ενδέχεται να σχετίζεται με αθλητικά κίνητρα ή διαφορές. Οι δράστες, αφού ολοκλήρωσαν την πράξη τους, επιχείρησαν να διαφύγουν από το σημείο.

Η παρέμβαση του αστυνομικού εκτός υπηρεσίας

Την ώρα της επίθεσης, ένας αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας αντιλήφθηκε το περιστατικό. Άμεσα, ενημέρωσε το Κέντρο επικοινωνίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου για τα όσα συνέβαιναν. Στη συνέχεια, ο αστυνομικός έσπευσε να προσφέρει βοήθεια στον 47χρονο, προσπαθώντας να αποτρέψει τους δράστες.

Ωστόσο, η προσπάθειά του να επέμβει δεν έμεινε αναπάντητη. Ένας εκ των δραστών επιτέθηκε στον αστυνομικό, χρησιμοποιώντας τα χέρια του. Από την επίθεση αυτή, ο αστυνομικός υπέστη ελαφριές σωματικές βλάβες. Η ενέργεια αυτή των δραστών είχε ως στόχο να αποτρέψει τη σύλληψή τους και να τους επιτρέψει να διαφύγουν ανεμπόδιστα από το σημείο.

Η διαφυγή και οι πρώτες συλλήψεις

Μετά την επίθεση στον 47χρονο και την επίθεση στον αστυνομικό, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Χρησιμοποίησαν μια δίκυκλη μοτοσικλέτα για να απομακρυνθούν από τον τόπο του συμβάντος. Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων, μετά την ενημέρωση από τον εκτός υπηρεσίας συνάδελφό τους, οδήγησε σε γρήγορα αποτελέσματα.

Σύντομα, αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο από τους τέσσερις δράστες. Πρόκειται για έναν 25χρονο και έναν 27χρονο, οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτα. Λίγο αργότερα, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και ενός τρίτου ατόμου, ενός 21χρονου, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του τέταρτου δράστη συνεχίζονται.

Οι κατηγορίες και η προανάκριση

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες για τις πράξεις τους. Συγκεκριμένα, κατηγορούνται για ληστεία, καθώς αφαίρεσαν το σακίδιο με το πανό. Επιπλέον, τους αποδίδονται κατηγορίες για πρόκληση σωματικών βλαβών, τόσο στον 47χρονο άνδρα όσο και στον αστυνομικό που επιχείρησε να επέμβει. Επίσης, κατηγορούνται για βία κατά υπαλλήλων, λόγω της επίθεσης στον αστυνομικό.

Τέλος, οι δράστες κατηγορούνται και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητικής βίας, δεδομένου του πλαισίου εντός του οποίου έλαβε χώρα το περιστατικό. Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, με σκοπό την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό τυχόν άλλων εμπλεκομένων.

Με πληροφορίες από: Athletiko