Ο καρχαρίας «Μπουκάνγκι» επέστρεψε στο λιμάνι της Μπουσάν μετά την απομάκρυνση

Ο καρχαρίας «Μπουκάνγκι», ο οποίος έχει αναδειχθεί σε τουριστική ατραξιόν στη Μπουσάν της Νότιας Κορέας, βρέθηκε ξανά στο λιμάνι, λίγες ώρες μετά την επιτυχή προσπάθεια των αρχών να τον οδηγήσουν στην ανοιχτή θάλασσα. Το θαλάσσιο ζώο επέστρεψε στο κανάλι όπου είχε εντοπιστεί για πρώτη φορά, γεγονός που δημιουργεί νέο προβληματισμό σχετικά με την οριστική και ασφαλή απομάκρυνσή του.

Η εμφάνιση και η δημοτικότητα του «Μπουκάνγκι»

Ο καρχαρίας, τον οποίο οι κάτοικοι έχουν ονομάσει «Μπουκάνγκι», εντοπίστηκε για πρώτη φορά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η εμφάνισή του έγινε σε ένα στενό τεχνητό κανάλι, το οποίο βρίσκεται μέσα στο λιμάνι της Μπουσάν.

Από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του, ο «Μπουκάνγκι» έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού, μετατρέποντας την περιοχή σε έναν ιδιαίτερα δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Υπολογίζεται ότι περίπου 1,6 εκατομμύρια επισκέπτες έχουν σπεύσει στο σημείο για να δουν από κοντά τον διάσημο καρχαρία.

Οι πρώτες προσπάθειες απομάκρυνσης

Ο καρχαρίας, ο οποίος εκτιμάται ότι έχει μήκος από 3 έως 3,5 μέτρα, έχει δυσκολέψει σημαντικά τις προσπάθειες των αρχών να τον απομακρύνουν από το κανάλι. Οι πρώτες επιχειρήσεις που οργανώθηκαν για τον σκοπό αυτό, στα τέλη Σεπτεμβρίου και στις αρχές Οκτωβρίου, δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Κατά τη διάρκεια αυτών των προσπαθειών, το ζώο έδειχνε να αποφεύγει τα μέσα που χρησιμοποιούσαν οι διασώστες και παρέμενε σταθερά στην ίδια περιοχή του λιμανιού, καθιστώντας ανεπιτυχείς τις ενέργειες για την μεταφορά του στην ανοιχτή θάλασσα.

Η πρόσφατη επιχείρηση και η αναπάντεχη επιστροφή

Στις 21 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η πιο πρόσφατη επιχείρηση απομάκρυνσης του καρχαρία. Οι ομάδες διάσωσης επιστράτευσαν πλωτές πλατφόρμες, δίχτυα και τη συνδρομή δυτών, σε μια πολύωρη και συντονισμένη προσπάθεια να τον οδηγήσουν προς την έξοδο του καναλιού.

Η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία, καθώς ο καρχαρίας οδηγήθηκε προς την ανοιχτή θάλασσα. Ωστόσο, η επιτυχία αυτή αποδείχθηκε προσωρινή. Την επόμενη ημέρα, διαπιστώθηκε ότι ο «Μπουκάνγκι» είχε περάσει κάτω από ένα προστατευτικό δίχτυ και είχε επιστρέψει στο εσωτερικό του λιμανιού. Σύμφωνα με τις αρχές, βρισκόταν πλέον ανάμεσα σε δύο δίχτυα, τα οποία είχαν τοποθετηθεί σε απόσταση περίπου 30 έως 40 μέτρων μεταξύ τους.

Ανησυχίες για την υγεία και οι πιθανές αιτίες

Οι υπεύθυνοι εξετάζουν πλέον τους τρόπους με τους οποίους θα διευκολύνουν την οριστική επιστροφή του καρχαρία στην ανοιχτή θάλασσα. Παράλληλα, παρακολουθούν στενά την κατάστασή του, καθώς η παρατεταμένη παραμονή του στο κανάλι έχει προκαλέσει ανησυχία για την υγεία του.

Υπάρχουν αναφορές ότι δεν έχει παρατηρηθεί να τρέφεται κανονικά, ενώ οι χαμηλότερες θερμοκρασίες του νερού ενδέχεται να αυξήσουν τους κινδύνους για την ευζωία του. Η παρουσία του «Μπουκάνγκι» έχει επίσης πυροδοτήσει συζητήσεις σχετικά με τις αιτίες που οδηγούν μεγάλους καρχαρίες κοντά στις ακτές της Νότιας Κορέας.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις και ειδικοί έχουν επισημάνει ότι η άνοδος της θερμοκρασίας των θαλασσών μπορεί να επηρεάζει την κατανομή των θαλάσσιων ειδών, ωθώντας ορισμένους πληθυσμούς προς βορειότερα ύδατα. Η κλιματική αλλαγή αναφέρεται ως μία από τις πιθανές εξηγήσεις για τις συχνότερες εμφανίσεις καρχαριών στην περιοχή, αν και δεν έχει αποδειχθεί ότι ευθύνεται αποκλειστικά για την παρουσία του συγκεκριμένου ζώου στο λιμάνι. Τα στοιχεία, πάντως, δείχνουν ότι οι εμφανίσεις καρχαριών στις ανατολικές ακτές της χώρας έχουν αυξηθεί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta