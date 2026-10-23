Οι συλληφθέντες για την υπόθεση Pizza Fan αρνούνται τις κατηγορίες και κάνουν λόγο για «υπερβολή»

Είκοσι τρεις συλληφθέντες, συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτή της αλυσίδας καταστημάτων εστίασης Pizza Fan, αντιμετωπίζουν ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων. Οι ίδιοι, κατά την εμφάνισή τους ενώπιον του ανακριτή, αρνούνται τις κατηγορίες που τους βαραίνουν, κάνοντας λόγο για «υπερβολή». Η υπόθεση σχετίζεται με μια μεγάλη απάτη φοροδιαφυγής, η οποία φέρεται να πραγματοποιήθηκε μέσω της μη έκδοσης αποδείξεων για παραγγελίες.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η ζημιά του Δημοσίου από αυτή τη δράση υπολογίζεται σε πάνω από 35.000.000 ευρώ, ενώ το ποσό των κερδών που δεν δηλώθηκαν ξεπερνά τα 150.000.000 ευρώ. Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, περιλαμβάνονται στοιχεία για την ύπαρξη πληροφοριοδότη από κεντρικές οικονομικές υπηρεσίες, καθώς και για τη χρήση ειδικού λογισμικού παραγγελιών με την ένδειξη «κέρασμα».

Οι κατηγορίες και η στάση των συλληφθέντων

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων σε βάρος των 23 συλληφθέντων. Οι κατηγορίες αυτές αφορούν, κατά περίπτωση, διάφορες πτυχές της φερόμενης απάτης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής ενώπιον του ανακριτή, όπου και ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Όπως έχει γίνει γνωστό, και οι 23 συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «υπερβολή». Ειδικότερα, ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan και ένας συνεργάτης του έλαβαν προθεσμία έως το πρωί της Τρίτης για να απολογηθούν.

Το μέγεθος της φερόμενης απάτης και η ζημιά στο δημόσιο

Οι αρχές χαρακτηρίζουν τη δράση των εμπλεκόμενων μελών της αλυσίδας καταστημάτων εστίασης ως εγκληματική οργάνωση. Η απάτη φοροδιαφυγής φέρεται να εκτυλίχθηκε μέσω της μη έκδοσης αποδείξεων για παραγγελίες που πραγματοποιούνταν στα καταστήματα.

Η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρεται η δράση αυτή εκτείνεται για μια δεκαετία, από το 2016 μέχρι το 2026. Η ζημιά που υπέστη το Δημόσιο από αυτή τη δράση υπολογίζεται σε ποσό που ξεπερνά τα 35.000.000 ευρώ, ενώ τα κέρδη που δεν δηλώθηκαν φτάνουν σε πάνω από 150.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Ελληνική Αστυνομία.

Οι μέθοδοι της φερόμενης απάτης

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φερόμενη εγκληματική οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε συγκεκριμένες μεθόδους για την υλοποίηση της απάτης. Ένα από τα στοιχεία που αναφέρονται είναι η ύπαρξη πληροφοριοδότη, ο οποίος προερχόταν από κεντρικές οικονομικές υπηρεσίες.

Ο ρόλος του πληροφοριοδότη ήταν να ενημερώνει το κύκλωμα για τυχόν οικονομικούς ελέγχους που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν. Επιπλέον, στη δικογραφία γίνεται λόγος για χρήση ειδικού λογισμικού παραγγελιών, το οποίο διέθετε μια ειδική ένδειξη, αυτή του «κεράσματος», πιθανώς για την καταγραφή παραγγελιών χωρίς την έκδοση νόμιμης απόδειξης.

Οι δηλώσεις των συνηγόρων υπεράσπισης

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων έχουν τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με την υπόθεση. Υποστηρίζουν ότι βασική προτεραιότητα των εντολέων τους είναι η άμεση επαναλειτουργία του δικτύου καταστημάτων της Pizza Fan, καθώς και η προστασία των περίπου 2.500 θέσεων εργασίας που συνδέονται με την επιχείρηση.

Παράλληλα, οι συνήγοροι δηλώνουν την πρόθεση συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές και τη διευθέτηση οποιωνδήποτε ζητημάτων ενδεχομένως διαπιστωθούν. Ένας εκ των συνηγόρων ανέφερε ότι, παρόλο που η υπόθεση είναι ιδιαίτερα σοβαρή, η αγωνία των κατηγορουμένων επικεντρώνεται στη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης και στη διατήρηση του προσωπικού. Τόνισε ότι, εφόσον προκύψουν ζητήματα που απαιτούν ενέργειες σε επίπεδο εταιρείας, υπάρχει πρόθεση για τις απαραίτητες κινήσεις προς εξομάλυνση της κατάστασης.

Η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης

Ένας άλλος συνήγορος υπεράσπισης αναφέρθηκε στην οικονομική δραστηριότητα της Pizza Fan, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια επιχείρηση με πραγματικό κύκλο εργασιών. Υπογράμμισε ότι η εταιρεία απασχολεί χιλιάδες εργαζομένους, καταβάλλει μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές, ενώ συνεργάζεται και με ιδιοκτήτες ακινήτων στους οποίους καταβάλλονται μισθώματα.

Ο ίδιος συνήγορος υποστήριξε ότι, εφόσον διαπιστωθούν φορολογικές παραβάσεις, υπάρχει η πρόθεση να αντιμετωπιστούν. Χαρακτήρισε, ωστόσο, υπερβολικό το ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ που έχει δημοσιοποιηθεί ως ύψος της φορολογικής παράβασης, αμφισβητώντας την ακρίβεια του συγκεκριμένου αριθμού.

Με πληροφορίες από: Enikos