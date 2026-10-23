Ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου κρίθηκε προφυλακιστέος μετά από κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, οδηγούμενος στη φυλακή στο πλαίσιο του σκανδάλου του ελληνικού μπάσκετ. Ο δικηγόρος του, Ορέστης Γεωργιάδης, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του πελάτη του, δήλωσε ότι το κατηγορητήριο είναι «απολύτως σαθρό» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο κ. Παπαπέτρου θα αθωωθεί πλήρως.

Η απόφαση για την προσωρινή κράτηση

Η απόφαση για την προσωρινή κράτηση του Πέτρου Παπαπέτρου ελήφθη με σύμφωνη γνώμη του ανακριτή και του εισαγγελέα, μετά από μια μαραθώνια απολογία που διήρκεσε περίπου 8,5 ώρες. Ο πρώην διαιτητής οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) και πλέον αναμένονται οι απολογίες των υπόλοιπων πέντε ατόμων που έχουν συλληφθεί για την ίδια υπόθεση, η οποία αφορά το σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ.

Ο Ορέστης Γεωργιάδης, εκπρόσωπος του Πέτρου Παπαπέτρου, τόνισε πως παρά την απόφαση για προσωρινή κράτηση, υπήρξε «ισχυρότατη διαβούλευση, αμφιβολίες και προβληματισμός» από τον κύριο ανακριτή πριν καταλήξουν στη συγκεκριμένη απόφαση. Αυτό, σύμφωνα με τον δικηγόρο, υποδηλώνει τις ενστάσεις που υπάρχουν σχετικά με την υπόθεση.

Οι δηλώσεις του Ορέστη Γεωργιάδη

Ο δικηγόρος του Πέτρου Παπαπέτρου, Ορέστης Γεωργιάδης, υποστήριξε με έμφαση ότι το κατηγορητήριο είναι «απολύτως σαθρό». Επανέλαβε την πεποίθησή του ότι η αθωότητα του πελάτη του θα αποδειχθεί πλήρως. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγο μετά το τέλος της πολύωρης απολογίας του πρώην διαιτητή, ο οποίος τελικά κρίθηκε προφυλακιστέος.

Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έχουμε σοβαρότατες ενστάσεις και αμφιβολίες ως προς το κατηγορητήριο, θεωρούμε ότι είναι απολύτως σαθρό. Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα αποδειχθεί πλήρως η αθωότητα του κ. Παπαπέτρου».

Ενστάσεις και νομικές κινήσεις

Στο πλαίσιο των νομικών ενεργειών, ο δικηγόρος του Πέτρου Παπαπέτρου γνωστοποίησε ότι θα ασκηθεί προσφυγή στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών εντός δέκα ημερών. Αυτή η κίνηση αποτελεί μέρος της στρατηγικής υπεράσπισης, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις και αμφιβολίες ως προς την ουσία του κατηγορητηρίου.

Ο Ορέστης Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η υπερασπιστική πλευρά επιφυλάσσεται για περαιτέρω ενέργειες, καθώς θεωρεί ότι τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί δεν έχουν εκτιμηθεί πλήρως. Η επιμονή στην αθωότητα του κ. Παπαπέτρου παραμένει σταθερή, με τον δικηγόρο να εκφράζει την πεποίθηση ότι η δικαιοσύνη θα αποκαταστήσει την αλήθεια.

Η προέλευση των εισοδημάτων

Κατά τη διάρκεια της απολογίας, προσκομίστηκαν πάρα πολλά έγγραφα, τα οποία, σύμφωνα με τον δικηγόρο, αποδεικνύουν τη νόμιμη προέλευση των εισοδημάτων του Πέτρου Παπαπέτρου και της συζύγου του. Τα εισοδήματα αυτά υπολογίζονται στην τάξη του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και προέρχονται από διάφορες πηγές.

Συγκεκριμένα, οι πηγές των εισοδημάτων περιλαμβάνουν την υπαλληλική απασχόληση του ζεύγους, την οικονομική στήριξη από την οικογένειά τους, πωλήσεις ακινήτων, καθώς και τα εισοδήματα του κ. Παπαπέτρου από την ενασχόλησή του ως διαιτητής. Επιπλέον, ελήφθη υπόψη και η ανάλωση που έχει μεσολαβήσει όλα αυτά τα χρόνια.

Ωστόσο, ο Ορέστης Γεωργιάδης σημείωσε ότι οι αρχές δεν έχουν πειστεί απόλυτα από τα προσκομισθέντα στοιχεία και αναμένουν κάποια περαιτέρω δεδομένα για την πλήρη απόδειξη της νόμιμης προέλευσης των χρημάτων. Παρόλα αυτά, η υπερασπιστική γραμμή παραμένει σταθερή ως προς τη νομιμότητα των οικονομικών του πελάτη του.

Κατηγορίες και σκάνδαλο μπάσκετ

Ο δικηγόρος του Πέτρου Παπαπέτρου ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία συσχέτιση του πελάτη του με στημένα παιχνίδια, ούτε και σχετική κατηγορία ως προς αυτό το ζήτημα. Η υπεράσπιση τονίζει ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο πρώην διαιτητής δεν αφορούν χειραγώγηση αγώνων.

Η υπόθεση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του σκανδάλου που έχει πλήξει το ελληνικό μπάσκετ και για το οποίο έχουν συλληφθεί συνολικά έξι άτομα, συμπεριλαμβανομένου του Πέτρου Παπαπέτρου. Η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται, με την αναμονή των απολογιών των υπόλοιπων εμπλεκομένων να είναι κρίσιμη για την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta