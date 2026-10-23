Τζ. Κ. Ρόουλινγκ: «Είμαι αηδιασμένη με γυναίκες που στηρίζουν τα τρανς ζητήματα»

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, η διάσημη δημιουργός του «Χάρι Πότερ», επανέρχεται δυναμικά στη διαμάχη γύρω από τις απόψεις της για τα τρανς ζητήματα. Σε ένα νέο δοκίμιο που δημοσιεύτηκε στην προσωπική της ιστοσελίδα, η συγγραφέας δηλώνει ότι αισθάνεται «σοκαρισμένη και αηδιασμένη» από γυναίκες οι οποίες, όπως υποστηρίζει, την έχουν επικρίνει επειδή υπερασπίζεται τα δικαιώματα των γυναικών και τη διατήρηση χώρων αποκλειστικά για εκείνες.

Η παρέμβασή της αυτή έρχεται έξι χρόνια μετά την αρχική της τοποθέτηση το 2020, με την ίδια να ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει αλλάξει στάση και ότι σκοπεύει να συνεχίσει να εκφράζεται δημόσια για τα θέματα αυτά. Παράλληλα, δηλώνει την πρόθεσή της να συνεχίσει να παρέχει νομική υποστήριξη σε ευάλωτες γυναίκες.

Οι δηλώσεις και η στάση της συγγραφέως

Στο πρόσφατο δοκίμιό της, η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ υπερασπίζεται τις απόψεις της για τα φύλα, τονίζοντας ότι η θέση της παραμένει αμετάβλητη. Εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την κριτική που δέχεται από γυναίκες, θεωρώντας ότι αυτή η κριτική στρέφεται εναντίον της προσπάθειάς της να προστατεύσει τα δικαιώματα των γυναικών και να διασφαλίσει την ύπαρξη χώρων που προορίζονται αποκλειστικά για αυτές.

Η συγγραφέας δηλώνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει νομικά γυναίκες που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της σε αυτόν τον αγώνα. Η δημοσίευση του κειμένου στην προσωπική της ιστοσελίδα σηματοδοτεί την επανέναρξη της δημόσιας συζήτησης για τις επίμαχες απόψεις της.

Αντιδράσεις και απειλές

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ αναφέρεται στις έντονες αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει οι θέσεις της, καθώς και στις απειλές που, όπως υποστηρίζει, έχει δεχτεί τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, κάνει λόγο για απειλές θανάτου, βιασμού και βασανιστηρίων, οι οποίες προέκυψαν από τη διαφωνία της με αυτό που περιγράφει ως την κυρίαρχη τάση του τρανς ακτιβισμού.

Παρόλο που αναγνωρίζει τη σοβαρότητα αυτών των απειλών, η συγγραφέας σημειώνει ότι η δημοσιότητα και οι αντιδράσεις δεν έχουν επηρεάσει αισθητά την καθημερινότητά της. Επισημαίνει, ωστόσο, ότι η οικονομική της άνεση της παρέχει προστασία από δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν άλλες γυναίκες σε παρόμοιες καταστάσεις.

Το επίκεντρο της επιχειρηματολογίας: Χώροι αποκλειστικά για γυναίκες

Στο επίκεντρο της επιχειρηματολογίας της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ βρίσκονται οι χώροι που προορίζονται αποκλειστικά για γυναίκες. Αναφέρεται σε παραδείγματα όπως τα αποδυτήρια και οι υπηρεσίες υποστήριξης για γυναίκες που έχουν επιζήσει από σεξουαλική βία, τονίζοντας ότι η διατήρησή τους συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια και τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών.

Οι απόψεις αυτές έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από υποστηρικτές των τρανς δικαιωμάτων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τέτοιες θέσεις αποκλείουν και στιγματίζουν τα τρανς άτομα. Η συγγραφέας, από την πλευρά της, απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι επιθυμεί να στερηθούν οι τρανς άνθρωποι τα δικαιώματά τους, αναγνωρίζοντας στο δοκίμιό της ότι υπάρχουν ευάλωτα άτομα που χρειάζονται προστασία. Ωστόσο, επιμένει στη διαφωνία της με τις αντιλήψεις για την ταυτότητα φύλου που, κατά την άποψή της, συγκρούονται με τα δικαιώματα των γυναικών.

Υποστήριξη ευάλωτων γυναικών και προηγούμενες επικρίσεις

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ επικαλείται την πολυετή χρηματοδότηση δομών που παρέχουν στήριξη σε γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία ή σεξουαλική επίθεση. Μέσα από αυτή τη δράση, υπερασπίζεται τη δέσμευσή της στην προστασία των γυναικών και των δικαιωμάτων τους.

Η συγγραφέας σημειώνει επίσης ότι στο παρελθόν είχε δεχτεί επικρίσεις και για τη δημόσια υποστήριξή της σε μονογονεϊκές μητέρες. Σήμερα, θεωρεί ότι ορισμένες γυναίκες που την καταδικάζουν δεν έχουν βιώσει τις ίδιες οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες με τις γυναίκες που χρειάζονται τις υπηρεσίες των δομών που η ίδια υποστηρίζει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta