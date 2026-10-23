Βαγγέλης Τσάπας: «Από ψεύτικα δημοσιεύματα έκανα απόπειρα αυτοκτονίας»

Ο Βαγγέλης Τσάπας προχώρησε σε μία σημαντική αποκάλυψη, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1. Ο ίδιος ανέφερε ότι στις 9 Ιανουαρίου 2024 επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, μια πράξη που χαρακτήρισε ως «πάρα πολύ σοβαρή απόπειρα αυτοκτονίας». Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, αυτή η απόπειρα ήταν άμεση συνέπεια «ψεύτικων δημοσιευμάτων» που αφορούσαν την υπόθεση «BasketGate».

Η αποκάλυψη για την απόπειρα αυτοκτονίας

Στη διάρκεια της συνέντευξής του στον ANT1, ο Βαγγέλης Τσάπας αναφέρθηκε εκτενώς στο προσωπικό του δράμα. Ειδικότερα, δήλωσε πως τα «ψεύτικα δημοσιεύματα» που κυκλοφόρησαν γύρω από το «BasketGate» τον οδήγησαν σε ακραίες καταστάσεις. «Από αυτά τα ψεύτικα δημοσιεύματα έφτασα στις 9/1/2024 να βρεθώ με απόπειρα πάρα πολύ σοβαρής αυτοκτονίας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, καλώντας μάλιστα να επιβεβαιωθεί το γεγονός από το νοσοκομείο. Τόνισε πως η απόπειρα είχε σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του και ενδεχομένως να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του, όλα αυτά ως αποτέλεσμα των εν λόγω δημοσιευμάτων.

Η σοβαρότητα της κατάστασης και οι επιπτώσεις

Ο Βαγγέλης Τσάπας επέμεινε στην ιδιαίτερη βαρύτητα της απόπειρας αυτοκτονίας που έκανε. «Να πάτε στο νοσοκομείο να δείτε πόσο σοβαρό ήταν αυτό», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα των στιγμών που βίωσε. Η αναφορά του στο νοσοκομείο δείχνει το μέγεθος της δοκιμασίας που πέρασε.

Επιπλέον, ο ίδιος εξέφρασε την ανησυχία του για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία του, αλλά και για την επιβάρυνση που μπορεί να έχει υποστεί η οικογένειά του. Όπως επανέλαβε, όλα αυτά τα προβλήματα προέκυψαν «από αυτά τα ψεύτικα δημοσιεύματα», τα οποία θεωρεί ως την κύρια αιτία της προσωπικής του τραγωδίας.

Οι λόγοι που τον οδήγησαν να μιλήσει δημόσια

Ο Βαγγέλης Τσάπας εξήγησε με σαφήνεια τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για αυτή την πολύ προσωπική του εμπειρία. Διευκρίνισε ότι η απόφασή του δεν εξυπηρετεί κανενός το συμφέρον, αλλά αποτελεί μια πράξη «εξιλέωσης για λάθη που έχω κάνει στο παρελθόν».

Αισθάνεται την ανάγκη να αποκαταστήσει την αλήθεια, τόσο για τον εαυτό του όσο και για την πορεία του στον χώρο του μπάσκετ. «Οφείλω στον εαυτό μου και στην πολύ μεγάλη προσπάθεια που έχω κάνει στο μπάσκετ στη ζωή μου, να βγω και να πω την αλήθεια», δήλωσε, τονίζοντας τη σημασία της προσωπικής του δικαίωσης και της αποκάλυψης της πραγματικότητας.

Η στάση του απέναντι στο ενδεχόμενο κόστος

Ο Βαγγέλης Τσάπας εμφανίστηκε αποφασισμένος να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε κόστος μπορεί να προκύψει από τις δηλώσεις του. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αν αυτό το πράγμα μου επιφέρει κάποια στιγμή κάποιο κόστος, είμαι έτοιμος να το δεχθώ». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την προσήλωσή του στην αποκάλυψη της αλήθειας, ανεξάρτητα από τις πιθανές συνέπειες.

Παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον, λέγοντας «Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Όταν πήγα εκεί δεν ήξερα τι θα γίνει». Ωστόσο, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι είναι «άδικο να πυροβολούμαι με ψεύτικα δημοσιεύματα», δείχνοντας την ενόχλησή του για την παραπληροφόρηση που τον οδήγησε σε αυτή την κατάσταση.

Το πλαίσιο των δηλώσεων και το «BasketGate»

Οι δηλώσεις του Βαγγέλη Τσάπα έγιναν στο πλαίσιο της συζήτησης για την υπόθεση που είναι γνωστή ως «BasketGate». Αν και δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες για την ίδια την υπόθεση, ο Τσάπας συνέδεσε άμεσα τα «ψεύτικα δημοσιεύματα» που την αφορούσαν με την απόπειρα αυτοκτονίας του.

Η αναφορά του στο «BasketGate» τοποθετεί τις προσωπικές του αποκαλύψεις σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αθλητικής επικαιρότητας και δημοσιότητας, από την οποία, όπως υποστήριξε, δέχτηκε άδικη επίθεση μέσω αναληθών πληροφοριών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta