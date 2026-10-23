Η ΚΑΕ Αμαρουσίου ζητά καθαίρεση μέλους του ΕΣΑΚΕ και καταθέτει μηνύσεις

Η ΚΑΕ Αμαρουσίου εξέδωσε μία ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί τις προθέσεις της να προβεί σε συγκεκριμένες νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης μηνύσεων. Παράλληλα, ζητά την άμεση καθαίρεση ενός μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν αντίδραση σε ένα απόσπασμα από το ένταλμα σύλληψης του Βαγγέλη Λιόλιου, το οποίο έχει δημοσιευτεί στο διαδίκτυο και περιγράφει φερόμενες κακουργηματικές πράξεις.

Το ένταλμα σύλληψης και οι κατηγορίες

Στην ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Αμαρουσίου αναφέρει ότι «μετ’ εκπλήξεως» διαπίστωσε το περιεχόμενο του δημοσιευμένου στο διαδίκτυο εντάλματος σύλληψης που αφορά τον Βαγγέλη Λιόλιο. Η προσοχή της ΚΑΕ εστιάζεται συγκεκριμένα στην υπ’ αριθμόν 34 κακουργηματική πράξη που καταλογίζεται στον κ. Λιόλιο, η οποία περιγράφει λεπτομερώς τις φερόμενες ενέργειες που αποσκοπούσαν στην αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.

Το απόσπασμα του εντάλματος, όπως παρατίθεται στην ανακοίνωση της ΚΑΕ Αμαρουσίου, αναφέρει ότι την 15η Νοεμβρίου του 2024, στην πόλη της Αθήνας, ο Βαγγέλης Λιόλιος, σε συνεργασία με τον Αθανάσιο Σουφλιά και τον Χρήστο Μήλα, φέρεται να υποσχέθηκε ωφελήματα σε συγκεκριμένους διαιτητές. Αυτοί οι διαιτητές είναι η Βασιλική Τσαρούχα του Κωνσταντίνου, ο Επαμεινώνδας Χριστινάκης και ο Εμμανουήλ Τσολάκος. Τα υποσχεθέντα ωφελήματα περιλάμβαναν υπηρεσιακή ανέλιξη στο διαιτητικό τους έργο, καθώς και χρηματικά ποσά, με σκοπό την επίδραση και αλλοίωση του αποτελέσματος αγώνα.

Η αλλοίωση του αγώνα και το αποτέλεσμα

Ο κεντρικός σκοπός των υποσχέσεων αυτών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ένταλμα σύλληψης, ήταν ο επηρεασμός και η αλλοίωση του αποτελέσματος της αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων Προμηθέας Πατρών και ΑΕΚ. Ο αγώνας αυτός διεξήχθη στο πλαίσιο της Basket League στις 16 Νοεμβρίου του 2024. Σύμφωνα με το κείμενο του εντάλματος, ο επιδιωκόμενος αυτός σκοπός επετεύχθη, καθώς ο αγώνας φέρεται να επηρεάστηκε και να αλλοιώθηκε μέσω συγκεκριμένων διαιτητικών αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη διάρκειά του.

Το τελικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αναμέτρησης ήταν νίκη για την ομάδα του Προμηθέα Πατρών με τελικό σκορ 84-76. Επιπλέον, το ένταλμα αναφέρει ότι οι προαναφερθέντες διαιτητές, δηλαδή η Βασιλική Τσαρούχα, ο Επαμεινώνδας Χριστινάκης και ο Εμμανουήλ Τσολάκος, φέρεται να έλαβαν ένα άγνωστο χρηματικό ποσό ως αντάλλαγμα για τη συμμετοχή τους στην αλλοίωση του αποτελέσματος.

Οι απαιτήσεις της ΚΑΕ Αμαρουσίου

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που προκύπτουν από το δημοσιευμένο ένταλμα σύλληψης, η ΚΑΕ Αμαρουσίου ζητά επιτακτικά την άμεση καθαίρεση του κ. Μήλα από τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ. Η ανακοίνωση τονίζει ότι ο Πρόεδρος της ΚΑΕ Αμαρουσίου, κ. Δ. Στασινόπουλος, είχε ήδη διατυπώσει αίτημα για την καθαίρεση του κ. Μήλα κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ΚΑΕ υπογραμμίζει ότι ο κ. Στασινόπουλος είχε ζητήσει την καθαίρεση χωρίς να γνωρίζει, κυριολεκτικά, τις λεπτομέρειες του εντάλματος εκείνη τη στιγμή, αλλά το αίτημά του κρίνεται τώρα «πολύ ευστόχως» δικαιολογημένο από τις εξελίξεις.

Πέραν της καθαίρεσης του κ. Μήλα, η ΚΑΕ Αμαρουσίου δηλώνει ότι καθίσταται πλέον πασιφανές ότι δεν είναι δυνατόν η ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών να συνεχίσει να λαμβάνει μέρος στο Πρωτάθλημα, δεδομένων των συνθηκών που έχουν προκύψει. Παράλληλα, εκφράζεται η απαίτηση οι συμμέτοχοι στις πράξεις του κατηγορούμενου κ. Λιόλιου, όπως ο κ. Σουφλιάς, να μην επιτρέπεται να βρίσκονται στους αγωνιστικούς χώρους όπου διεξάγονται οι αναμετρήσεις μεταξύ των ομάδων της GBL, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του αθλήματος.

Άμεσες νομικές ενέργειες

Ολοκληρώνοντας την ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Αμαρουσίου προβαίνει σε μια σαφή δήλωση σχετικά με τις επικείμενες νομικές της ενέργειες. Δεσμεύεται ότι θα προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κατάθεση μήνυσης. Η μήνυση αυτή θα υποβληθεί σε βάρος των κκ. Σουφλιά και Μήλα, ως άμεση συνέπεια των όσων αναφέρονται στο δημοσιευμένο ένταλμα σύλληψης και των σοβαρών κατηγοριών που απορρέουν από αυτό. Η ΚΑΕ Αμαρουσίου τονίζει τη δέσμευσή της για την προάσπιση της διαφάνειας και της νομιμότητας στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta