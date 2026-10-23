Συναγερμός στο Παγκράτι για ύποπτο αντικείμενο – Διακοπή κυκλοφορίας

Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή του Παγκρατίου, καθώς εντοπίστηκε ένα ύποπτο αντικείμενο στην οδό Νηρηίδων. Πρόκειται για έναν αφημένο σάκο σε παγκάκι, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρχών. Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) για να διενεργήσει τους απαραίτητους ελέγχους, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί σε τμήμα της οδού.

Ο εντοπισμός του ύποπτου αντικειμένου

Ο συναγερμός στο Παγκράτι ξεκίνησε με τον εντοπισμό ενός αντικειμένου που κρίθηκε ύποπτο από τους περαστικούς. Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν σάκο ο οποίος βρέθηκε αφημένος σε ένα παγκάκι στην οδό Νηρηίδων. Η παρουσία του συγκεκριμένου αντικειμένου προκάλεσε ανησυχία και οδήγησε στην ενημέρωση των αρμόδιων αρχών.

Η ακριβής φύση του περιεχομένου του σάκου παραμένει άγνωστη μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων. Ωστόσο, η κατάσταση επέβαλε την άμεση εφαρμογή πρωτοκόλλων ασφαλείας, καθώς κάθε τέτοιος εντοπισμός αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα για την προστασία των πολιτών και της δημόσιας ασφάλειας.

Άμεση κινητοποίηση του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών

Μετά τον εντοπισμό του ύποπτου σάκου, κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) έσπευσε άμεσα στο σημείο. Οι ειδικοί του ΤΕΕΜ βρίσκονται επί τόπου για να διενεργήσουν τον προβλεπόμενο έλεγχο στο αντικείμενο. Η παρουσία τους είναι καθοριστική για την αξιολόγηση της κατάστασης και την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού.

Η ομάδα των ειδικών έχει αναλάβει την εξέταση του σάκου, ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την εξουδετέρωση τυχόν κινδύνου. Οι ενέργειες του ΤΕΕΜ είναι σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την ταχεία και ασφαλή ολοκλήρωση των ερευνών.

Διακοπή κυκλοφορίας και μέτρα ασφαλείας

Ως μέτρο προφύλαξης και για να διευκολυνθεί το έργο του ΤΕΕΜ, έχει τεθεί σε ισχύ διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Νηρηίδων. Η διακοπή αυτή ξεκινά από το ύψος της Λεωφόρου Βασιλέως Αλεξάνδρου. Η απόφαση για την κυκλοφοριακή ρύθμιση ελήφθη για την ασφάλεια των πολιτών και των συνεργείων που επιχειρούν στην περιοχή.

Η ευρύτερη περιοχή γύρω από το σημείο του εντοπισμού έχει αποκλειστεί από τις αστυνομικές δυνάμεις. Αυτό γίνεται για να εξασφαλιστεί ότι οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν χωρίς παρεμβολές και ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος για τους διερχόμενους. Η κυκλοφορία θα παραμείνει διακομμένη μέχρι την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων ερευνών από τις αρμόδιες αρχές.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται στην οδό Νηρηίδων

Οι έλεγχοι από το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών στην οδό Νηρηίδων συνεχίζονται αδιάκοπα. Οι ειδικοί εργάζονται προσεκτικά για να εξακριβώσουν τι περιέχει ο ύποπτος σάκος και να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Η διαδικασία αυτή απαιτεί χρόνο και σχολαστικότητα.

Η αστυνομία παραμένει στο σημείο, διατηρώντας τον αποκλεισμό της περιοχής και ρυθμίζοντας την κίνηση των οχημάτων. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν την προσέγγιση στο συγκεκριμένο σημείο, μέχρι να δοθεί το πράσινο φως για την άρση των μέτρων ασφαλείας και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Newsit