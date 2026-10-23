Ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου ολοκλήρωσε την απολογία του ενώπιον του ανακριτή την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ. Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο κατηγορούμενος κλήθηκε να δικαιολογήσει το μεγάλο χρηματικό ποσό που βρέθηκε στην κατοχή του, προσκομίζοντας στοιχεία σχετικά με τα εισοδήματά του.

Η απολογία ενώπιον του ανακριτή

Η διαδικασία της απολογίας του Πέτρου Παπαπέτρου διήρκεσε περίπου δύο ώρες. Ο κατηγορούμενος, προκειμένου να απαντήσει στα ερωτήματα σχετικά με τις 820.000 ευρώ σε μετρητά που εντοπίστηκαν στο σπίτι του, παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία αφορούσαν τα συνολικά του εισοδήματα, τα οποία, όπως ισχυρίστηκε, προέρχονταν από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες και άλλες οικονομικές πηγές.

Σκοπός της απολογίας ήταν να παράσχει εξηγήσεις για την προέλευση και τη φύση του μεγάλου χρηματικού ποσού που βρέθηκε στο χρηματοκιβώτιο της οικίας του, σε σχέση με την υπόθεση του σκανδάλου στο ελληνικό μπάσκετ. Οι λεπτομέρειες της απολογίας του μεταφέρθηκαν από το ρεπορτάζ του MEGA.

Τα εισοδήματα που επικαλέστηκε

Κατά την απολογία του, ο Πέτρος Παπαπέτρου ισχυρίστηκε ότι τα εισοδήματά του από το έτος 2001 έως και το 2026 ανέρχονται σε ένα ποσό που αγγίζει το 1.500.000 ευρώ. Αυτά τα εισοδήματα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, προέρχονταν από τη διπλή του ιδιότητα ως διαιτητής, αλλά και από την εργασία του στο δασαρχείο. Επιπλέον, ανέφερε ότι είχε και άλλα οικονομικά εισοδήματα που συνέβαλαν στο συνολικό ποσό.

Τα στοιχεία αυτά προσκομίστηκαν στον ανακριτή με στόχο να τεκμηριώσουν την οικονομική του κατάσταση και να εξηγήσουν την ύπαρξη των μετρητών. Η περίοδος των 25 ετών, από το 2001 έως το 2026, καλύπτει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα κατά το οποίο, όπως υποστήριξε, συγκέντρωσε αυτά τα χρήματα από τις νόμιμες επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Το ποσό των μετρητών στο σπίτι

Στο σπίτι του Πέτρου Παπαπέτρου βρέθηκαν 820.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία ήταν αποθηκευμένα σε χρηματοκιβώτιο. Ο κατηγορούμενος τόνισε στον ανακριτή πως η επιθυμία του ήταν να διατηρεί κάποια μετρητά στην οικία του. Για τον λόγο αυτό, προέβη σε αναλήψεις χρημάτων, συγκεντρώνοντας έτσι το συγκεκριμένο ποσό που εντοπίστηκε.

Η εξήγηση αυτή δόθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να δικαιολογήσει την προέλευση και την κατοχή των μετρητών, συνδέοντάς τα με τα συνολικά του εισοδήματα που είχε δηλώσει. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου ποσού σε μετρητά αποτέλεσε ένα από τα βασικά σημεία της ανάκρισης, για το οποίο ο Πέτρος Παπαπέτρου κλήθηκε να δώσει λεπτομερείς απαντήσεις.

Το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ

Η απολογία του Πέτρου Παπαπέτρου εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του σκανδάλου που έχει ανακύψει στο ελληνικό μπάσκετ. Η υπόθεση αυτή έχει οδηγήσει σε δικαστικές έρευνες και ανακρίσεις, με στόχο τη διαλεύκανση των γεγονότων και την απόδοση ευθυνών. Ο διαιτητής είναι ένας από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, και η απολογία του αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη δικαστική διαδικασία.

Το ρεπορτάζ του MEGA μετέφερε αρκετές λεπτομέρειες από την απολογία του, φωτίζοντας πτυχές των ισχυρισμών του κατηγορούμενου. Η ολοκλήρωση της απολογίας του Πέτρου Παπαπέτρου σηματοδοτεί την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης, η οποία παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Με πληροφορίες από: Athletiko