Αποφυλακίστηκε ο μεσίτης που είχε καταδικαστεί για τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου

Με περιοριστικό όρο αποφυλακίστηκε ο μεσίτης Αθανάσιος Χορταριάς, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου τον Σεπτέμβριο του 2018. Η απόφαση ελήφθη με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, το οποίο έκανε δεκτή την έφεση που είχε ασκηθεί σε βάρος προηγούμενου απορριπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πρωτοδικών Πειραιώς. Ο καταδικασθείς αφέθηκε ελεύθερος με την υποχρέωση να παρουσιάζεται μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Η αποφυλάκιση με περιοριστικούς όρους

Ο Αθανάσιος Χορταριάς, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης έξι ετών για το αδίκημα της θανατηφόρου σωματικής βλάβης κατά παραυτουργία, αφέθηκε ελεύθερος υφ’ όρων. Η αποφυλάκιση του έγινε με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, όπως αναφέρεται στο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς.

Ο εντολέας του, Ιω. Γλύκας, δήλωσε πως ο Αθανάσιος Χορταριάς άρχισε να εκτίει την ποινή του το έτος 2024. Η αποφυλάκιση του πραγματοποιήθηκε μετά από μόλις δύο χρόνια έκτισης της ποινής, καθώς πληρούσε τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόμου για την υφ’ όρων απόλυση.

Η καταδίκη για θανατηφόρα σωματική βλάβη

Ο Θανάσης Χορταριάς είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης έξι ετών για το αδίκημα της θανατηφόρου σωματικής βλάβης, η οποία τελέστηκε κατά παραυτουργία. Το αδίκημα είχε χρόνο τέλεσης το έτος 2018, όταν ο Ζακ Κωστόπουλος βρήκε τραγικό θάνατο στην οδό Γλάδστωνος στην Ομόνοια.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των δικαστηρίων, ο μεσίτης είχε εμπλακεί στον ξυλοδαρμό του 33χρονου Ζακ Κωστόπουλου, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί σε κοσμηματοπωλείο της περιοχής.

Το σκεπτικό του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς

Στο σκεπτικό του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, το οποίο οδήγησε στην αποφυλάκιση του Αθανάσιου Χορταριά, αναφέρεται ότι ο καταδικασθείς πληρούσε τις εκ του νόμου προβλεπόμενες τυπικές προϋποθέσεις για την υφ’ όρων απόλυση. Επιπλέον, πληρούσε και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν την καλή διαγωγή του μέσα στο κατάστημα κράτησης, την εκτέλεση μεροκάματων, την εξασφάλιση σταθερής και μόνιμης διαμονής σε περίπτωση αποφυλάκισης, καθώς και την εύρεση εργασίας μετά την έξοδο του από τη φυλακή.

Για τους λόγους αυτούς, το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, σε πλήρη σύμπνοια με την εισαγγελική πρόταση, έκανε δεκτούς τους εφετήριους λόγους του εντολέα, εξαφάνισε το εκκαλούμενο βούλευμα και διέταξε την υπό όρους απόλυση του.

Το χρονικό της τραγωδίας στην Ομόνοια

Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του 33χρονου Ζακ Κωστόπουλου, ο οποίος έλαβε χώρα στις 21 Σεπτεμβρίου 2018. Ο Ζακ εισήλθε τρομαγμένος και εγκλωβίστηκε σε κοσμηματοπωλείο που βρίσκεται στην οδό Γλάδστωνος, στην περιοχή της Ομόνοιας.

Εκεί, ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου, Σπυρίδων Δημόπουλος, μαζί με τον μεσίτη Θανάση Χορταριά, λιντσάρισαν τον Ζακ Κωστόπουλο, κλωτσώντας τον επανειλημμένα στο κεφάλι. Το περιστατικό αυτό οδήγησε στην καταδίκη τους για θανατηφόρα σωματική βλάβη.

Η εμπλοκή των αστυνομικών δυνάμεων

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο του περιστατικού στην οδό Γλάδστωνος δεν παρείχαν στον Ζακ Κωστόπουλο τις πρώτες βοήθειες. Αντιθέτως, τον ακινητοποίησαν, του πάτησαν τον λαιμό και του πέρασαν χειροπέδες, όπως αναφέρεται στις διαθέσιμες πληροφορίες για το χρονικό της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki