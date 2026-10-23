Περισσότερα πρόσωπα φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση με τους στημένους αγώνες μπάσκετ και τις δωροληψίες, σύμφωνα με νέα στοιχεία που έχουν προκύψει. Οι δικαστικές αρχές έχουν πλέον στο στόχαστρο κι άλλους διαιτητές, καθώς έπειτα από μαρτυρίες, η δικογραφία περιλαμβάνει τουλάχιστον 50 εμπλεκόμενους. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται να προστεθούν στο σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ, οδηγώντας σε νέο κύκλο ερευνών.

Διευρύνεται ο κύκλος των εμπλεκομένων

Ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε στο MEGA ότι στο επίκεντρο των ερευνών της υπόθεσης των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ βρίσκονται κι άλλοι διαιτητές. Νέα στοιχεία και μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία τούς εμπλέκουν άμεσα, σε μια λίστα που αφορά 50 ύποπτους αγώνες.

Οι αρχικές έξι συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και του προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου, φαίνεται πως αποτελούν μόνο την αρχή. Υπάρχουν αναφορές ότι συνολικά 8 ή 9 διαιτητές φέρονται να είναι εμπλεκόμενοι, γεγονός που σηματοδοτεί τη διεύρυνση του κύκλου των προσώπων που ερευνώνται.

Ο ρόλος της κεντρικής επιτροπής διαιτησίας

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των βασικών μαρτύρων, οι έξι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν τον πλήρη έλεγχο της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Οι ίδιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι πραγματοποιούσαν συναντήσεις με διαιτητές πριν από κρίσιμες αναμετρήσεις μεγάλων κατηγοριών, επηρεάζοντας την έκβαση των αγώνων.

Συνολικά, 8 με 9 διαιτητές, ανάμεσα στους οποίους και μία γυναίκα, φαίνεται να ήταν «μυημένοι» στο κύκλωμα. Αυτοί οι διαιτητές φέρονται να συνεργάζονταν κατά τη διάρκεια των αγώνων, λαμβάνοντας καθοριστικές αποφάσεις για την έκβαση των παιχνιδιών, όπως προκύπτει από τις καταθέσεις.

Νέες μαρτυρίες και στοιχεία

Ένας εκ των διαιτητών που φέρεται να εμπλέκεται, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Εγώ είχα τις κρίσιμες αποφάσεις, αλλά με βοήθησε και ένας άλλος διαιτητής, ο οποίος έδωσε στο τέλος τις τρεις κρίσιμες βολές». Αυτή η δήλωση υποδεικνύει τη συνεργασία μεταξύ των «μυημένων» διαιτητών για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Επιπλέον, ανάμεσα στους διαιτητές που μνημονεύονται σε κάποιους από τους επτά ύποπτους αγώνες, περιλαμβάνεται και μία ακόμα γυναίκα διαιτητής. Δεκάδες στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος των «στημένων» αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ φαίνεται να αποκαλύπτουν δύο κρίσιμοι μάρτυρες που κατέθεσαν στην εισαγγελική έρευνα, μεταξύ των οποίων και ένας επιχειρηματίας που αναφέρθηκε σε Έλληνα διεθνή.

Έρευνες και αναμενόμενες συλλήψεις

Οι Αρχές πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικές έρευνες και κατέσχεσαν τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων προσώπων. Από την επεξεργασία των δεδομένων αυτών αναμένεται να προκύψουν νέα, επιβαρυντικά στοιχεία που θα ενισχύσουν τη δικογραφία.

Ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος ανέφερε ότι αναμένεται να ακολουθήσει νέος κύκλος συλλήψεων, καθώς υπάρχουν και άλλοι διαιτητές που αναφέρονται στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί. Οι συλλήψεις αυτές αναμένεται να πραγματοποιηθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta