Απολογούνται την Τρίτη Αντάρας και Ηλιόπουλος για την υπόθεση Pizza Fan – Οι δηλώσεις των συνηγόρων τους

Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Τρίτης έλαβαν ο Κωνσταντίνος Αντάρας και ο Δημήτρης Ηλιόπουλος, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με κακουργηματικές κατηγορίες για φορολογικά αδικήματα που συνδέονται με την υπόθεση της Pizza Fan. Οι συνήγοροί τους δηλώνουν ότι οι εντολείς τους προτίθενται να συνεργαστούν με τις Αρχές, ενώ ταυτόχρονα αμφισβητούν το ύψος των 25 εκατομμυρίων ευρώ που έχει δημοσιοποιηθεί ως φορολογική παράβαση.

Η προθεσμία για απολογία και οι κατηγορίες

Οι δύο κατηγορούμενοι, Κωνσταντίνος Αντάρας και Δημήτρης Ηλιόπουλος, έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη το πρωί. Οι κατηγορίες που τους βαρύνουν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και αφορούν φορολογικά αδικήματα, τα οποία σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης Pizza Fan.

Ο δικηγόρος των δύο κατηγορουμένων, Μιχάλης Μαρκουλάκος, χαρακτήρισε την υπόθεση ως ιδιαίτερα σοβαρή. Τόνισε ότι, παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι είναι κατηγορούμενοι, η βασική τους αγωνία και το μυαλό τους είναι στραμμένο στο πώς θα επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα της Pizza Fan και πώς θα διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας των 2.500 εργαζομένων.

Η θέση των συνηγόρων και η αμφισβήτηση του ποσού

Οι συνήγοροι των Κωνσταντίνου Αντάρα και Δημήτρη Ηλιόπουλου έχουν δηλώσει ότι οι εντολείς τους έχουν τη βούληση να συνεργαστούν πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές. Στόχος τους είναι η εξομάλυνση οποιασδήποτε διαφοράς μπορεί να έχει προκύψει σε φορολογικό επίπεδο.

Παράλληλα, αμφισβητούν έντονα το ύψος της φορολογικής παράβασης, το οποίο έχει διαρρεύσει στα μέσα ενημέρωσης και ανέρχεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Ο έτερος συνήγορος, Σταύρος Γεωργόπουλος, δήλωσε ότι θεωρούν το ποσό αυτό υπερβολικό και πως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναμένουν να δουν τα πλήρη στοιχεία της υπόθεσης, προκειμένου να απαντήσουν αρμοδίως στον ανακριτή.

Η αγωνία για τη λειτουργία της επιχείρησης και τις θέσεις εργασίας

Η βασική μέριμνα των κατηγορουμένων, όπως αυτή εκφράστηκε από τον κ. Μαρκουλάκο, είναι η συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης Pizza Fan. Η εταιρεία απασχολεί 2.500 εργαζόμενους, και η διάσωση των θέσεων εργασίας τους αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τους εντολείς του.

Ο κ. Μαρκουλάκος υπογράμμισε ότι πρόκειται για φορολογικά αδικήματα και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οτιδήποτε χρειαστεί να γίνει σε επίπεδο εταιρείας για την αντιμετώπιση της κατάστασης, θα γίνει.

Η νόμιμη δραστηριότητα της Pizza Fan

Ο Σταύρος Γεωργόπουλος, συνήγορος των κατηγορουμένων, αναφέρθηκε εκτενώς στην οικονομική δραστηριότητα της Pizza Fan. Τόνισε ότι πρόκειται για μια επιχείρηση με νόμιμο κύκλο εργασιών, η οποία απασχολεί 2.500 εργαζόμενους.

Για τους εργαζόμενους αυτούς, όπως σημείωσε, καταβάλλονται κανονικά ασφαλιστικές εισφορές και μισθοδοσίες. Επιπλέον, υπάρχουν ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν ενοίκιο από την εταιρεία, για το οποίο πληρώνεται ο ανάλογος φόρος. Ο κ. Γεωργόπουλος υπογράμμισε ότι η Pizza Fan δεν είναι μια εταιρεία «φάντασμα» ούτε «βιτρίνα». Δήλωσε επίσης ότι, εάν διαπιστωθούν κάποιες φορολογικές παραβάσεις σε ένα ποσοστό της λειτουργίας της, υπάρχει η πρόθεση αυτές να καλυφθούν.

Με πληροφορίες από: Topontiki