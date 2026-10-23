Ένταλμα σύλληψης για τον Βαγγέλη Λιόλιο: Οι 49 κατηγορίες για χειραγώγηση αγώνων

Ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί εναντίον του Βαγγέλη Λιόλιου, το οποίο αποκαλύπτει αναλυτικά τις 49 κατηγορίες που του αποδίδονται για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων μπάσκετ. Το ένταλμα περιλαμβάνει λεπτομερώς όλες τις περιπτώσεις αλλοίωσης αποτελεσμάτων, καθώς και τον φερόμενο ρόλο του προέδρου της ΕΟΚ σε αυτές τις ενέργειες. Οι κατηγορίες αναφέρονται σε υποσχέσεις για ωφελήματα, δώρα, ακόμα και χρηματικά ποσά έως 50.000 ευρώ, με σκοπό την επηρεασμό της εξέλιξης και του τελικού αποτελέσματος αγώνων καλαθοσφαίρισης.

Οι κατηγορίες και η χρονική περίοδος

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, ο Βαγγέλης Λιόλιος κατηγορείται ότι από το 2016 έως και το 2026, προχώρησε σε φερόμενες υποσχέσεις προς διαιτητές και διοικητικούς παράγοντες. Οι υποσχέσεις αυτές είχαν ως στόχο την αλλοίωση αγώνων που περιλαμβάνονταν σε στοιχηματικές διοργανώσεις, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.

Ειδικότερα, όπως αναγράφεται στο ένταλμα, ο κ. Λιόλιος φέρεται να προσέφερε, παρέδωσε και υποσχέθηκε, από κοινού με άλλους ή και κατά μόνας, δώρα, ωφελήματα και άλλες παροχές. Αυτές οι ενέργειες φέρεται να έγιναν με σκοπό να επηρεαστεί η εξέλιξη, η μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνα ομαδικού αθλήματος καλαθοσφαίρισης, με τον επιδιωκόμενο σκοπό να επιτυγχάνεται και τα αλλοιωμένα αποτελέσματα να περιλαμβάνονται σε στοιχηματικές διοργανώσεις.

Η ανέλιξη των διαιτητών

Ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από το ένταλμα σύλληψης αφορά την υπηρεσιακή πορεία των διαιτητών που αναφέρονται στην υπόθεση. Όλοι οι διαιτητές που κατονομάζονται στο ένταλμα φέρεται να ανελίχθηκαν υπηρεσιακά, διαιτητεύοντας σε αγώνες των ανώτερων κατηγοριών των πρωταθλημάτων καλαθοσφαίρισης.

Οι συγκεκριμένοι αγώνες, στους οποίους φέρεται να υπήρξε επηρεασμός, περιλαμβάνονταν επίσης σε στοιχηματικές διοργανώσεις τόσο εντός Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό. Αυτό υποδηλώνει μια συστηματική προσπάθεια αλλοίωσης αποτελεσμάτων με ευρύτερες επιπτώσεις.

Η περίπτωση του Προμηθέα Πάτρας και του Εθνικού Πειραιά

Μία από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που περιγράφονται στο ένταλμα αφορά τον Βαγγέλη Λιόλιο ως Πρόεδρο της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών. Στις 8 Ιουνίου 2016, φέρεται να υποσχέθηκε, από κοινού με τον Ευάγγελο Τσάπα του Ανδρέα, στον Σπυρίδωνα Καβαλιεράτο, υπεύθυνο του τμήματος μπάσκετ του Εθνικού Πειραιά, ότι η ομάδα του θα ευνοηθεί από διαιτητές στο μέλλον.

Αυτό φέρεται να έγινε προκειμένου η ομάδα του Εθνικού Πειραιά να ηττηθεί από τον Προμηθέα Πατρών στον αγώνα της 8ης Ιουνίου 2016, ο οποίος διεξαγόταν για την Α2 Ανδρών. Ο σκοπός που επιδιώχθηκε φέρεται να επετεύχθη, καθώς το αποτέλεσμα του αγώνα επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε, με τον Προμηθέα να επικρατεί με σκορ 60-68.

Το περιστατικό με τον Φάρο Λάρισας και τον Άρη

Μια άλλη σοβαρή κατηγορία αφορά τον Βαγγέλη Λιόλιο, ενώ ήταν de facto διοικών την ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών και Πρόεδρος της ΕΟΚ από τις 12 Σεπτεμβρίου 2021, από κοινού με τον Γεώργιο Μαυραγάνη του Σπυρίδωνα. Περίπου στις 15 Μαρτίου 2018, φέρεται να υποσχέθηκαν, μαζί με τον Τσάπα Ευάγγελο του Ανδρέα, στον διαιτητή Πηλοΐδη Αναστάσιο του Λουκά, ότι θα λάβει το ποσό των 5.000 ευρώ.

Το ποσό αυτό φέρεται να δόθηκε από τον Τσάπα Ευάγγελο του Ανδρέα, ο οποίος ήταν Πρόεδρος της ομάδας Φάρος Κερατσινίου, με σκοπό να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα Φάρος Λάρισας (πρώην Φάρος Κερατσινίου) - Άρης της Basket League. Ο αγώνας διεξήχθη στις 17 Μαρτίου 2018 και ο σκοπός ήταν να ευνοηθεί ο Φάρος. Στις 15 Μαρτίου 2018, στο ξενοδοχείο Intercontinental, ο κ. Τσάπας φέρεται να παρέδωσε στον διαιτητή το ποσό των 5.000 ευρώ, με τον επιδιωκόμενο σκοπό να επιτυγχάνεται, καθώς το αποτέλεσμα του αγώνα επηρεάστηκε.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis