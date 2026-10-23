Εξαρθρώθηκε κύκλωμα φοροδιαφυγής της Pizza Fan – Βρέθηκε κρύπτη με μετρητά στο σπίτι του ιδιοκτήτη

Σε μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να διέπραττε κακουργηματική φοροδιαφυγή, με κεντρικό πρόσωπο τον ιδιοκτήτη της γνωστής αλυσίδας Pizza Fan, Κωνσταντίνο Αντάρα. Συνολικά συνελήφθησαν 23 μέλη της οργάνωσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ η συνολική φοροδιαφυγή υπολογίζεται στα 35 εκατομμύρια ευρώ. Η Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες από την έρευνα στο σπίτι του ιδιοκτήτη, όπου βρέθηκε ειδική κρύπτη με μετρητά και πολυτελή αντικείμενα.

Η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να είχαν αναπτύξει οργανωμένο μηχανισμό φοροδιαφυγής. Η δράση τους αφορούσε τη μη έκδοση αποδείξεων για παραγγελίες που πραγματοποιούνταν σε καταστήματα εστίασης.

Για τον τερματισμό της δράσης αυτής, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων πραγματοποίησαν έρευνες σε γραφεία, καταστήματα και οικίες σε περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά 23 μέλη της οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου ως αρχηγικού μέλους, του ιδιοκτήτη της Pizza Fan, Κωνσταντίνου Αντάρα.

Ο τρόπος δράσης και η τεράστια φοροδιαφυγή

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από το 2016, είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε μια επιχειρησιακά δομημένη οργάνωση με διαρκή δράση. Σκοπός τους ήταν η κακουργηματική φοροδιαφυγή, τόσο στον φόρο εισοδήματος όσο και στον ΦΠΑ.

Αυτό επιτυγχανόταν μέσω της επέμβασης στο σύστημα παραγγελιοληψίας και έκδοσης λιανικών αποδείξεων, χρησιμοποιώντας τον πάροχο ΥΠΑΗΕΣ (Υπηρεσία Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης). Η συνολική φοροδιαφυγή για την οποία κατηγορούνται οι συλληφθέντες υπολογίζεται στα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Η κρύπτη με τα μετρητά και τα πολυτελή αντικείμενα

Το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου 2026, η Ελληνική Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του ιδιοκτήτη της αλυσίδας εστιατορίων πίτσας, Κωνσταντίνου Αντάρα.

Στο σπίτι του κ. Αντάρα, βρέθηκε μια ειδική κρύπτη, κρυμμένη πίσω από μια παπουτσοθήκη. Μέσα σε αυτή την κρύπτη, ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan έκρυβε τεράστια ποσότητα μετρητών, τα οποία περιγράφονται ως «τούβλα» από μετρητά, καθώς και δεκάδες πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα.

Μεταφορά εσόδων και οι κατηγορίες

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα παράνομα έσοδα μεταφέρονταν σε μετρητά, με μέριμνα των αρχηγικών μελών της οργάνωσης. Αυτά παραδίδονταν σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, όπου τους ασκήθηκε ποινική δίωξη. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος, άμεση συνέργεια στις πράξεις αυτές, καθώς και ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η δικογραφία και η έναρξη της έρευνας

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων, για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και όπλα, περιλαμβάνονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα άτομα.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, η οποία δόθηκε μετά από καταγγελία σχετικά με πιθανές παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Με πληροφορίες από: Newsit