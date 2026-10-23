Ολοκληρώθηκε η απολογία του Πέτρου Παπαπέτρου στον ανακριτή

Ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου ολοκλήρωσε πριν από λίγη ώρα την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ. Η απολογία του επικεντρώθηκε και στο μεγάλο χρηματικό ποσό των 820.000 ευρώ που εντοπίστηκε στην οικία του. Πλέον, αναμένεται η κοινή απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα για την περαιτέρω νομική του τύχη.

Η ολοκλήρωση της απολογίας

Ο Πέτρος Παπαπέτρου, πρώην διαιτητής, βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την υπόθεση που απασχολεί έντονα το ελληνικό μπάσκετ. Η διαδικασία της απολογίας του ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο γραφείο του ανακριτή, ο Κατερινιώτης πρώην διαιτητής κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν τόσο το ευρύτερο σκάνδαλο όσο και το σημαντικό χρηματικό ποσό που βρέθηκε στην κατοχή του. Η ολοκλήρωση της απολογίας του ανοίγει πλέον τον δρόμο για τις επόμενες δικαστικές ενέργειες.

Το ποσό των 820.000 ευρώ

Ένα από τα βασικά σημεία της απολογίας του Πέτρου Παπαπέτρου ήταν η δικαιολόγηση του ποσού των 820.000 ευρώ, το οποίο εντοπίστηκε στην οικία του. Το εύρημα αυτό αποτελεί κεντρικό στοιχείο της έρευνας και απαιτούσε από τον πρώην διαιτητή να προσκομίσει συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία.

Ο κ. Παπαπέτρου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τα έγγραφα και τις πληροφορίες που κρίνει απαραίτητα για να τεκμηριώσει την προέλευση και τη νομιμότητα του χρηματικού ποσού. Η εξέταση αυτών των στοιχείων από τον ανακριτή ήταν ένα κρίσιμο μέρος της διαδικασίας, πριν ακόμη ξεκινήσει η ουσιαστική απολογία του.

Η διαδικασία στο γραφείο του ανακριτή

Η παρουσία του Πέτρου Παπαπέτρου στο γραφείο του ανακριτή ξεκίνησε με μια περίοδο αναμονής. Συγκεκριμένα, στα πρώτα 45 λεπτά της παρουσίας του, ο πρώην διαιτητής περίμενε την εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων που είχε προσκομίσει. Αυτή η προκαταρκτική φάση ήταν απαραίτητη για την αξιολόγηση των εγγράφων που αφορούσαν το ποσό των 820.000 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των στοιχείων, η κύρια απολογία του κ. Παπαπέτρου ξεκίνησε περίπου μετά τις 2 το μεσημέρι. Η διαδικασία διήρκεσε αρκετή ώρα, με τον πρώην διαιτητή να απαντά στις ερωτήσεις και να παρέχει τις απαραίτητες διευκρινίσεις για την υπόθεση που τον αφορά.

Το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ

Η υπόθεση του Πέτρου Παπαπέτρου εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενός σκανδάλου που έχει αναστατώσει τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Η απολογία του πρώην διαιτητή αποτελεί μέρος των ερευνών που διεξάγονται για τη διαλεύκανση των πτυχών αυτής της υπόθεσης.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, με την απολογία του κ. Παπαπέτρου να προσθέτει νέα στοιχεία στο φάκελο της υπόθεσης. Η έμφαση δίνεται στην πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων και στην απόδοση ευθυνών, όπου αυτές προκύψουν, για την αποκατάσταση της τάξης στον αθλητικό χώρο.

Αναμονή για την απόφαση

Με την ολοκλήρωση της απολογίας του Πέτρου Παπαπέτρου, το βάρος της απόφασης μεταφέρεται πλέον στον ανακριτή και τον εισαγγελέα. Οι δύο δικαστικοί λειτουργοί αναμένεται να αποφασίσουν άμεσα για την περαιτέρω πορεία του πρώην διαιτητή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί.

Οι επιλογές που βρίσκονται στο τραπέζι είναι δύο: είτε ο Πέτρος Παπαπέτρου θα αφεθεί ελεύθερος, αλλά με την επιβολή περιοριστικών όρων, είτε θα διαταχθεί η προφυλάκισή του. Η απόφαση αυτή αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς θα καθορίσει τα επόμενα βήματα στην πολύκροτη υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta