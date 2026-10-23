Η πορεία των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος σχολιάζει την πορεία των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετά τις χθεσινές αναμετρήσεις. Οι βαθμολογίες τόσο στο Europa League όσο και στο Conference League παρουσιάζουν εντυπωσιακά στοιχεία για τις ελληνικές συμμετοχές. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός σημείωσαν νίκες που ήταν προβλεπόμενες, ενώ ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να κάνει την υπέρβαση απέναντι στην Λεβερκούζεν.

Η σταθερή πορεία του Ολυμπιακού στο Europa League

Ο Ολυμπιακός έχει συγκεντρώσει εννέα βαθμούς, γεγονός που τον καθιστά ισόβαθμο στην κορυφή της βαθμολογίας με άλλες τέσσερις ομάδες. Μεταξύ αυτών των ομάδων βρίσκονται η Μπενφίκα, η Μπάγερ Λεβερκούζεν και η Μπόρνμουθ, οι οποίες έχουν ως στόχο την κατάκτηση του τροπαίου. Η βαθμολογία αυτή υποδηλώνει ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να τερματίσει στην πρώτη οκτάδα, ένα επίτευγμα που χαρακτηρίζεται συγκλονιστικά δύσκολο, δεδομένου ότι εκτός αυτής της οκτάδας βρίσκονται σήμερα ομάδες όπως η Σάντερλαντ, η Ρεάλ Σοσιεδάδ, η Μίλαν, η Λιόν και η Γιουβέντους.

Ο Ολυμπιακός, υπό την καθοδήγηση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, διανύει μια περίοδο που περιγράφεται ως ένα διαρκές déjà vu, έχοντας σημειώσει 3/3 νίκες. Μετά από κάθε αγώνα, επισημαίνονται περίπου τα ίδια πράγματα: η αποτελεσματική δουλειά στην άμυνα, η σπουδαία εμφάνιση του Παναγιώτη Ρέτσου, η προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος του γκολ και οι καθοριστικές κινήσεις του προπονητή από τον πάγκο. Ακόμη και τα σκορ νίκης μοιάζουν, με την επανάληψη του 1-0 να δείχνει ότι οι ίδιες συνθήκες οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα, ένα φαινόμενο που ονομάζεται ντετερμινισμός. Αυτό που αλλάζει είναι η εικόνα των αγώνων, καθώς δεν παρακολουθούμε ακριβώς τα ίδια παιχνίδια, καθώς και ο ήρωας της βραδιάς.

Οι πρωταγωνιστές των νικών του Ολυμπιακού

Στο παρελθόν, ήρωας της βραδιάς με την Γιαγκελόνια ήταν ο Γιάρεμτσουκ, ενώ με την Μαρσέιγ ήταν ο Ορτέγκα. Στον χθεσινό αγώνα, το δίδυμο Πέτερσεν και Γκονζάλεθ βρήκε το γκολ της νίκης στο 79ο λεπτό. Από όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στην περίοδο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, το χθεσινό χαρακτηρίστηκε ως το πιο γεμάτο. Ο Ολυμπιακός, χωρίς τον Φορτούνη, αντιμετώπισε αρχικά δυσκολίες από το πρέσινγκ των Τσέχων, το οποίο όμως κατάφερε να σπάσει με υπομονή και καλή προετοιμασία.

Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού παρατηρούνται διάφορες αλλαγές που ξεπερνούν τα προφανή, όπως η αυξημένη κυκλοφορία της μπάλας, οι βελτιωμένες στημένες φάσεις και η μεγαλύτερη συμμετοχή στην τελική προσπάθεια. Οι αλλαγές αυτές έχουν να κάνουν με λεπτομέρειες που συμβάλλουν στην συνολική βελτίωση της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός και η διεκδίκηση του Conference League

Στο Conference League, ο Παναθηναϊκός είναι ισόβαθμος με επτά ομάδες στην League Phase, έχοντας συγκεντρώσει έξι βαθμούς. Κατέχει την πρώτη θέση χάρη στην πεντάρα που έριξε στην Καϊράτ. Το μήνυμα που στέλνει η βαθμολογία είναι ότι ο Παναθηναϊκός οφείλει να διεκδικήσει το Conference League. Το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό τρόπαιο έχει κατακτηθεί από τον Ολυμπιακό, ενώ ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έχουν φτάσει στα προημιτελικά του, με σημαντικές πιθανότητες να προκριθούν περαιτέρω. Ως εκ τούτου, αποτελεί μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ζήσει το δικό του όνειρο και να κερδίσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Οι απαιτήσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων

Το Europa League απαιτεί κυρίως αντοχές και μεγάλη συγκέντρωση από τις ομάδες. Επιπλέον, η γνώση των αντιπάλων κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχημένη πορεία. Όλα αυτά τα στοιχεία βρίσκονται πίσω από την επιτυχημένη πορεία του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει επιδείξει αυτά τα χαρακτηριστικά στους αγώνες του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta