Τραγωδία στη Χαλκίδα: Πέθανε 45χρονος δύτης κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής κατάδυσης

Μια εκπαιδευτική κατάδυση στη θαλάσσια περιοχή Λευκαντί Χαλκίδας είχε τραγική κατάληξη, καθώς ένας 45χρονος Έλληνας δύτης έχασε τη ζωή του. Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ιδιώτη δύτη και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Το τραγικό περιστατικό στο Λευκαντί

Το περιστατικό έλαβε χώρα στη θαλάσσια περιοχή του Λευκαντί Χαλκίδας, όπου ο 45χρονος ημεδαπός συμμετείχε σε εκπαιδευτική κατάδυση. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, ο δύτης φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί με σαφήνεια. Η απώλεια των αισθήσεων του 45χρονου οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση στην περιοχή.

Ο άτυχος άνδρας, Έλληνας στην καταγωγή, βρισκόταν στη θάλασσα της Χαλκίδας για την εκπαιδευτική του κατάδυση, όταν συνέβη το μοιραίο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάδυση ήταν μέρος μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας, γεγονός που καθιστά την τραγική της κατάληξη ακόμη πιο σοβαρή.

Η διάσωση και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Μετά την απώλεια των αισθήσεων του 45χρονου, ένας ιδιώτης δύτης που βρισκόταν στην περιοχή κινητοποιήθηκε άμεσα και τον ανέσυρε από τη θάλασσα. Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών. Αμέσως κλήθηκε το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).

Ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 45χρονο δύτη από το σημείο του περιστατικού. Η μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας έγινε με μεγάλη ταχύτητα, σε μια προσπάθεια να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική βοήθεια. Η κατάσταση της υγείας του ήταν κρίσιμη από την πρώτη στιγμή που ανασύρθηκε από το νερό.

Οι ενέργειες των αρχών και η διαπίστωση του θανάτου

Στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια, ωστόσο, δυστυχώς, διαπίστωσαν τον θάνατο του 45χρονου δύτη. Η τραγική αυτή εξέλιξη επιβεβαιώθηκε από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, ολοκληρώνοντας με τον χειρότερο τρόπο το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο άνδρας είχε ήδη παραληφθεί από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η επίσημη ανακοίνωση του θανάτου του σηματοδοτεί την ολοκλήρωση των προσπαθειών διάσωσης και την έναρξη της διερεύνησης των αιτιών.

Τα αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 45χρονος δύτης έχασε τις αισθήσεις του και εν τέλει τη ζωή του, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές. Τόσο οι πρώτες πληροφορίες όσο και οι αναφορές των αρχών τονίζουν ότι τα αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση. Δεν έχουν διευκρινιστεί οι παράγοντες που οδήγησαν στην τραγική αυτή κατάληξη κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής κατάδυσης.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να εξετάσουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να ρίξουν φως στις συνθήκες που επικρατούσαν τη στιγμή του δυστυχήματος. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία σχετικά με το τι προκάλεσε την απώλεια των αισθήσεων του δύτη στη θαλάσσια περιοχή του Λευκαντί.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki