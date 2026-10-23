Η κρύπτη του Mr Pizza Fan στην Εκάλη και η εξάρθρωση του κυκλώματος φοροδιαφυγής

Σε μια συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, οι αρχές προχώρησαν στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Pizza Fan, στη βίλα του οποίου στην Εκάλη εντοπίστηκε κρυφή κρύπτη με μεγάλα χρηματικά ποσά. Η ζημιά που υπέστη το ελληνικό Δημόσιο από τη μη απόδοση φόρων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια ευρώ.

Η αποκάλυψη της κρύπτης στην Εκάλη

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, αστυνομικοί του ελληνικού FBI πραγματοποίησαν έφοδο στη βίλα του ιδιοκτήτη της Pizza Fan στην Εκάλη. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκε μια μυστική κρύπτη μέσα σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού, δίπλα από το βεστιάριο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η κρύπτη περιγραφόταν ως ένα εντυπωσιακό βεστιάριο, όσο ένα μικρό σπίτι, όπου υπήρχε μια εντοιχισμένη ντουλάπα. Τραβώντας ένα σημείο της ντουλάπας, άνοιγε μια κρυφή πόρτα που αποκάλυπτε ένα άλλο μικρό δωμάτιο-κρύπτη.

Μέσα σε αυτή την κρύπτη βρέθηκαν 500.000 ευρώ σε μετρητά. Σε άλλους χώρους της οικίας εντοπίστηκαν επιπλέον μετρητά, με το συνολικό ποσό που κατασχέθηκε σε μετρητά να αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Άλλες πηγές αναφέρουν ότι το συνολικό χρηματικό ποσό που εντοπίστηκε στη βίλα ξεπέρασε το 1.100.000 ευρώ, ενώ η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε την κατάσχεση 1.280.000 ευρώ, μαζί με 92 πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα μεγάλης αξίας. Επιπρόσθετα, κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια, τα οποία βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Το κύκλωμα φοροδιαφυγής και το ειδικό λογισμικό

Από την πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από το 2016, είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε μια επιχειρησιακά δομημένη οργάνωση με διαρκή δράση. Σκοπός της οργάνωσης ήταν η κακουργηματική φοροδιαφυγή, τόσο στον φόρο εισοδήματος όσο και στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Αυτό επιτυγχανόταν μέσω της επέμβασης στο σύστημα παραγγελιοληψίας και έκδοσης λιανικών αποδείξεων, χρησιμοποιώντας τον πάροχο Υπηρεσίας Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΥΠΑΗΕΣ).

Η οργάνωση φέρεται να είχε αξιοποιήσει ένα ειδικό λογισμικό, το οποίο παρείχε τη δυνατότητα στα franchise καταστήματα της εταιρείας να μην εκδίδουν φορολογικά παραστατικά (Α.Λ.Π.) για ληφθείσες, εκτελεσθείσες και παραδοθείσες παραγγελίες προς τους πελάτες. Το λογισμικό αυτό επέτρεπε την ολοκλήρωση παραγγελιών χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων αποδείξεων. Μάλιστα, όπως καταγράφεται σε βιντεοληπτικό υλικό, το μενού για την έκδοση αποδείξεων έδινε την επιλογή, κατόπιν χρονοκαθυστέρησης, να καταχωρισθεί κάποια παραγγελία ως «κέρασμα».

Οι συλλήψεις και η δικογραφία

Για τον τερματισμό της δράσης του κυκλώματος, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Οι επιχειρήσεις έλαβαν χώρα σε γραφεία, καταστήματα και οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά 23 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους περιλαμβάνονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα άτομα. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται αφορούν – κατά περίπτωση – εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και όπλα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους.

Η οικονομική ζημιά για το δημόσιο και η έναρξη της έρευνας

Η οικονομική ζημία του Δημοσίου, λόγω της μη απόδοσης των αναλογούντων φόρων, εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 35.000.000 ευρώ. Η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, δηλαδή τα έσοδα που δεν δηλώθηκαν, ξεπερνά τα 150.000.000 ευρώ. Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, η οποία προέκυψε μετά από καταγγελία σχετικά με πιθανές παραβάσεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας σε καταστήματα του δικτύου εστίασης.

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε), καθώς και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, οδήγησε στη διακρίβωση του τρόπου δράσης της οργάνωσης και στην εξάρθρωσή της.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos