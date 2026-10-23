Φίλη του Κωνσταντίνου Αντάρα αντιδρά στη δημοσιότητα για την υπόθεση της Pizza Fan

Μια φίλη του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Αντάρα, ιδιοκτήτη της αλυσίδας εστιατορίων πίτσας Pizza Fan, εξέφρασε τη δική της θέση σχετικά με την υπόθεση φοροδιαφυγής που αφορά την επιχείρηση. Μιλώντας στο newsit.gr, η ίδια δήλωσε έντονα δυσαρεστημένη με τη δημοσιότητα που έχει λάβει το θέμα, τονίζοντας ότι δεν έχουν συνυπολογιστεί οι προσφορές και οι εκπτώσεις που έκανε η εταιρεία κατά καιρούς. Υποστήριξε πως αυτές οι ενέργειες είχαν σημαντικό οικονομικό κόστος για την επιχείρηση.

Η αντίδραση της φίλης του επιχειρηματία

Η φίλη του Κωνσταντίνου Αντάρα εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η υπόθεση στα μέσα. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «Είμαι θυμωμένη, βγαίνετε και μιλάτε για έναν άνθρωπο, όπου τον έχετε κρεμάσει στα μανταλάκια». Η ίδια υπογράμμισε ότι η υπερβολική δημοσιότητα επηρεάζει την προσωπική ζωή του επιχειρηματία.

Επέμεινε ότι η εικόνα που έχει δημιουργηθεί δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, ειδικά όσον αφορά τις δαπάνες που πραγματοποιούσε η επιχείρηση για τις προσφορές της. Η φίλη του κ. Αντάρα τόνισε ότι η δημόσια έκθεση του επιχειρηματία, ο οποίος έχει παιδιά και είναι σε ηλικία μεταξύ 60 και 65 ετών, είναι άδικη και τον εκθέτει.

Οι προσφορές της Pizza Fan και το κόστος τους

Σύμφωνα με τη φίλη του επιχειρηματία, η αλυσίδα Pizza Fan προσέφερε συχνά στους πελάτες της διάφορες εκπτώσεις και προσφορές. Ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως η προσφορά «δύο στη μία δώρο» και εκπτώσεις που έφταναν το 50%. Αυτές οι ενέργειες, όπως υποστήριξε, δεν ήταν χωρίς οικονομικό αντίτιμο για την επιχείρηση.

Πέρα από τις εμπορικές προσφορές, η Pizza Fan παρείχε επίσης πίτσες σε σχολεία και αθλητικές ομάδες. Η φίλη του κ. Αντάρα ξεκαθάρισε ότι και αυτές οι παροχές είχαν κόστος για την εταιρεία, τονίζοντας ότι δεν δίνονταν δωρεάν χωρίς να έχει προηγηθεί δαπάνη από την πλευρά της επιχείρησης.

«Ο άνθρωπος πλήρωνε»: Η επιχειρηματολογία

Η φίλη του Κωνσταντίνου Αντάρα υποστήριξε με έμφαση ότι οι δωρεάν πίτσες και οι εκπτώσεις δεν ήταν απλά «δώρο», αλλά απαιτούσαν οικονομική δαπάνη. «Για να φτιαχτεί αυτή η πίτσα δώρο, ο άνθρωπος πλήρωνε», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «Δεν είναι εγκληματίας».

Επανέλαβε την ίδια επιχειρηματολογία και για τις προσφορές σε κοινωνικούς φορείς. «Για να πάει στα σχολεία, ο άνθρωπος πλήρωνε. Για να πάει στις ομάδες, ο άνθρωπος πλήρωνε. Πλήρωνε», δήλωσε. Εξήγησε μάλιστα ότι «Τις πίτσες που έδινε στις ομάδες, χρησιμοποιούσε ζυμαράκι για να τις δίνει. Δεν τις έδινε έτσι», υπογραμμίζοντας ότι υπήρχε πραγματικό κόστος παραγωγής.

Το μέγεθος της επιχείρησης και οι προσωπικές διαστάσεις

Η φίλη του επιχειρηματία αναφέρθηκε επίσης στο μέγεθος της επιχείρησης, δηλώνοντας ότι «Ο Αντάρας έχει 2.500 κόσμο». Αυτή η αναφορά υποδηλώνει την ευθύνη του επιχειρηματία απέναντι σε ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ενισχύοντας την άποψή της ότι δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως εγκληματίας.

Επιπλέον, επανέφερε το ζήτημα της προσωπικής ζωής του Κωνσταντίνου Αντάρα, τονίζοντας τις επιπτώσεις της δημοσιότητας. «Έχει παιδιά, είναι 60 χρονών, 65, πόσο είναι, και τον εκθέτετε. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο», κατέληξε, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για τον τρόπο που χειρίζεται η κοινή γνώμη και τα μέσα την υπόθεση, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ανθρώπινες πτυχές.

Με πληροφορίες από: Newsit