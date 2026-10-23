Στο επόμενο στάδιο το σχέδιο για το νέο γήπεδο του Άρη

Η επιτροπή που έχει συσταθεί για τη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου του Άρη ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο επαφών της, σηματοδοτώντας την πρόοδο του σχεδίου. Το όραμα για την ανέγερση ενός νέου γηπέδου, μέσω της διπλής ανάπλασης, παραμένει ενεργό και αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον σύλλογο. Το επόμενο κρίσιμο βήμα που έχει τεθεί είναι η υπογραφή ενός μνημονίου συναντίληψης.

Η επιτροπή εργασίας, η οποία έχει αναλάβει το συγκεκριμένο έργο, ολοκλήρωσε τις αρχικές της επαφές με τους αρμόδιους κρατικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος της προσπάθειας για την προώθηση του σχεδίου και τη διασφάλιση της απαραίτητης στήριξης από όλες τις πλευρές. Η ενημέρωση από την επιτροπή υπογραμμίζει τη σημασία αυτών των συζητήσεων για την περαιτέρω εξέλιξη του έργου.

Το αγροτεμάχιο της ΔΥΠΑ και οι δεσμεύσεις

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε η επιτροπή, το αγροτεμάχιο της ΔΥΠΑ, το οποίο είχε αποτελέσει αντικείμενο κυβερνητικής δέσμευσης το 2021, εξακολουθεί να βρίσκεται στη διάθεση του Α.Σ. Άρης. Η δέσμευση αυτή ισχύει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, παρά το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί για το ίδιο αγροτεμάχιο και από τρίτους φορείς.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, διατυπώθηκε η δέσμευση ότι το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο θα παραμείνει διαθέσιμο στον Α.Σ. Άρη. Αυτό θα συμβεί σε συνέχεια της πλήρωσης των καθορισμένων προϋποθέσεων, επιβεβαιώνοντας έτσι την αρχική πρόθεση που είχε εκφραστεί πριν από τρία χρόνια.

Η θετική στάση της τοπικής αυτοδιοίκησης

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στάση των τοπικών αρχών, οι οποίες αντιμετωπίζουν θετικά την προοπτική της διπλής ανάπλασης. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Δήμος Πυλαίας έχουν εκφράσει τον ενθουσιασμό τους για το ενδεχόμενο αυτό, αναγνωρίζοντας τα υπερτοπικά οφέλη που μπορεί να προκύψουν.

Οι εμπλεκόμενες τοπικές αυτοδιοικήσεις αντιλαμβάνονται τη σημασία του έργου όχι μόνο για τον σύλλογο, αλλά και για ολόκληρη την πόλη της Θεσσαλονίκης. Η επιτροπή σημειώνει ότι οι τοπικές αρχές θα συμβάλλουν θετικά στην υλοποίηση του σχεδίου, ενισχύοντας έτσι τις προσπάθειες για την προώθησή του.

Ο κρίσιμος στόχος του μνημονίου συναντίληψης

Το επόμενο βήμα για την επιτροπή είναι η προσπάθεια υπογραφής μνημονίου συναντίληψης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτός ο στόχος έχει τεθεί να επιτευχθεί πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές. Αρχικά, ο στόχος αυτός θεωρούνταν φιλόδοξος και δύσκολα επιτεύξιμος, ωστόσο, πλέον κρίνεται από την επιτροπή ως απολύτως εφικτός.

Η επιτροπή εργάζεται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση, με την πεποίθηση ότι η υπογραφή του μνημονίου θα αποτελέσει ένα σημαντικό ορόσημο για την υλοποίηση του έργου. Η αισιοδοξία πηγάζει από την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου επαφών και τη θετική ανταπόκριση των φορέων.

Η αναπτυξιακή δυναμική για τον Άρη και τη Θεσσαλονίκη

Η επιτροπή εκφράζει τη βεβαιότητα ότι όλος ο οργανισμός, με επικεφαλής τον Α.Σ. Άρη, αντιλαμβάνεται την αναπτυξιακή δυναμική ενός τέτοιου έργου για το μέλλον του συλλόγου. Το νέο γήπεδο θεωρείται ότι θα έχει μεγάλη σημασία και για ολόκληρη την πόλη της Θεσσαλονίκης, καθιστώντας το ένα έργο με ευρύτερα οφέλη.

Στο δελτίο Τύπου της επιτροπής αναφέρεται πως «η εποχή της εσωστρέφειας και της διαχείρισης των χαμηλών προσδοκιών έχει παρέλθει». Η επιτροπή δεσμεύεται να ενημερώνει τον κόσμο του Άρη για κάθε εξέλιξη, είτε αυτή είναι θετική είτε όχι, διατηρώντας ανοιχτή τη γραμμή επικοινωνίας με τους φιλάθλους του συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta