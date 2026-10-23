Ο Παναγιώτης Γιαννάκης θα καταθέσει για το «Basketgate» και τις φερόμενες στημένες αναμετρήσεις

Την πρόθεσή του να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση των φερόμενων ως στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ γνωστοποίησε ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Η ανακοίνωση έγινε μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Ανδρέα Μήτσαινα, καθώς η διαδικασία της ανάκρισης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο εμβληματικός πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής και προπονητής, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στη σχετική δικογραφία, αναμένεται να προσέλθει τη Δευτέρα. Σκοπός της κατάθεσής του είναι να δώσει όσα στοιχεία γνωρίζει για την υπόθεση, ενώ εξετάζει και το ενδεχόμενο να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Η πρόθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη

Ο Ανδρέας Μήτσαινας, δικηγόρος του Παναγιώτη Γιαννάκη, επισκέφθηκε τον ανακριτή που χειρίζεται την έρευνα για το «Basketgate». Ο κ. Μήτσαινας ενημέρωσε τον ανακριτή για την πρόθεση του εντολέα του να καταθέσει, προσθέτοντας ένα σημαντικό κεφάλαιο στην εν εξελίξει διαδικασία.

Η παρουσία του Παναγιώτη Γιαννάκη στην ανάκριση θεωρείται κρίσιμη, δεδομένου του ρόλου του στο ελληνικό μπάσκετ και της αναφοράς του ονόματός του στη δικογραφία. Η ενδεχόμενη δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας θα σηματοδοτήσει την ενεργό συμμετοχή του στην προσπάθεια διαλεύκανσης της υπόθεσης.

Η κρίσιμη μαρτυρία του επιχειρηματία

Το ενδιαφέρον γύρω από την επικείμενη κατάθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη συνδέεται άμεσα με όσα φέρεται να έχει καταθέσει ένας επιχειρηματίας. Ο εν λόγω επιχειρηματίας, ο οποίος την περίοδο των φερόμενων γεγονότων ήταν ιδιοκτήτης ομάδας, θεωρείται σημαντικός μάρτυρας στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του επιχειρηματία, η αναμέτρηση του Φάρου Λάρισας με τον Άρη, που διεξήχθη στις 17 Μαρτίου 2018, φέρεται να είχε αποτελέσει αντικείμενο χειραγώγησης. Ο τότε προπονητής της ομάδας της Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Γιαννάκης, αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με δύο τεχνικές ποινές, τις οποίες ο μάρτυρας χαρακτηρίζει ως ανύπαρκτες. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι η αποβολή του Γιαννάκη αποτέλεσε πρόσθετη ενέργεια στο πλαίσιο της φερόμενης παρέμβασης στη διαιτησία, επικαλούμενος τις κακές προσωπικές σχέσεις που είχε με τον προπονητή του Άρη.

Επαφές για τον επηρεασμό της διαιτησίας

Στην κατάθεσή του, ο επιχειρηματίας φέρεται να περιέγραψε επαφές με πρόσωπα που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, είχαν ρόλο στον μηχανισμό επηρεασμού διαιτητών. Ειδικότερα, ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαυραγάνης, τον οποίο φέρεται να τοποθέτησε σε κομβικό ρόλο στη λειτουργία της αποκαλούμενης «παράγκας», τον είχε ενημερώσει σχετικά με τον ορισμό των διαιτητών της συγκεκριμένης αναμέτρησης.

Ο επιχειρηματίας ισχυρίστηκε ότι επικεφαλής της «παράγκας» ήταν, κατά τους ισχυρισμούς του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας από τους διαιτητές που ορίστηκαν για τον αγώνα Φάρος Λάρισας – Άρης φέρεται να συγκαταλέγεται στους συλληφθέντες για την υπόθεση, ενισχύοντας τους ισχυρισμούς του μάρτυρα.

Η συνάντηση και η «προκαταβολή»

Ο μάρτυρας υποστήριξε ακόμη ότι συναντήθηκε με έναν διαιτητή σε καφετέρια ξενοδοχείου, όπου συζητήθηκε η δυνατότητα ελέγχου της διαιτησίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, του ζητήθηκε χρηματικό ποσό ως προκαταβολή για την εξασφάλιση του ελέγχου.

Όπως κατέθεσε χαρακτηριστικά ο επιχειρηματίας: «Μου δήλωσε ότι ελέγχει τον συνάδελφό του και μου ζήτησε προκαταβολή 5.000 ευρώ. Είχα πάει έτοιμος, είχα τα χρήματα, του τα έδωσα σε έναν φάκελο και, επειδή αυτός εξεπλάγη από την ταχύτητα, χαμογελώντας μού είπε “στον αγώνα μεθαύριο θα σου κάνω και ένα δώρο, θα δεις”». Ο επιχειρηματίας φέρεται να συνέδεσε την παραπάνω αναφορά με την αποβολή του Παναγιώτη Γιαννάκη στον αγώνα.

Με πληροφορίες από: Topontiki