Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου οι 22 συλληφθέντες για την υπόθεση φοροδιαφυγής που συνδέεται με τη μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων εστίασης, Pizza Fan. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της εταιρείας, Κωνσταντίνος Αντάρας, καθώς και άλλα διευθυντικά στελέχη. Οι κατηγορίες αφορούν μια πρωτοφανή απάτη με τον ΦΠΑ, με τη συνολική ζημία για το ελληνικό Δημόσιο να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συλληφθέντες στην Ευελπίδων

Είκοσι δύο άτομα, μέλη του σκληρού πυρήνα της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, μεταφέρθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής από τη ΓΑΔΑ στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Οι συλληφθέντες, φορώντας κουκούλες και χειροπέδες, οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή. Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους για τις κατηγορίες που τους βαραίνουν.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, το «νούμερο 2» της εταιρείας, λογιστές, προγραμματιστές και διαχειριστές καταστημάτων. Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί είναι τεράστια και περιλαμβάνει συνολικά 126 κατηγορούμενους.

Ο μηχανισμός της φοροδιαφυγής

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το κύκλωμα φέρεται να είχε στήσει έναν ευρύτερο μηχανισμό απόκρυψης συναλλαγών και μη απόδοσης ΦΠΑ, ο οποίος λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2022. Η έρευνα επικεντρώνεται σε ένα σύστημα που χρησιμοποιούσε ειδικό λογισμικό σε ταμειακές μηχανές, συνδεδεμένο με το κεντρικό σύστημα της εταιρείας στο Χαλάνδρι.

Ο μηχανισμός αυτός επέτρεπε την αλλοίωση των αποδείξεων και την «εξαφάνιση» εσόδων. Όταν οι παραγγελίες πραγματοποιούνταν τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτύου και περνούσαν από το κεντρικό σύστημα, το ειδικό λογισμικό έδινε τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ έκδοσης απόδειξης και καταχώρισης της παραγγελίας ως «κέρασμα». Έτσι, ενώ ο πελάτης πλήρωνε κανονικά με μετρητά, η επιχείρηση δεν απέδιδε τον αντίστοιχο ΦΠΑ στο Δημόσιο.

Η συνολική ζημία για το ελληνικό Δημόσιο από αυτή τη δράση υπολογίζεται σε τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ.

Εντυπωσιακά ευρήματα στις έρευνες

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν παρουσία εισαγγελέα, εντοπίστηκαν σημαντικά ευρήματα. Σε πολυτελή κατοικία στα βόρεια προάστια, συγκεκριμένα στη βίλα του Κωνσταντίνου Αντάρα στην Εκάλη, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. φέρονται να εντόπισαν ένα ειδικά διαμορφωμένο κρυφό δωμάτιο. Η κρύπτη αυτή βρισκόταν πίσω από έπιπλο ή βεστιάριο, με την πρόσβαση να γίνεται με τη μετακίνηση μιας ολόκληρης ντουλάπας.

Στον χώρο αυτόν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματοκιβώτια με δεσμίδες μετρητών που υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο ευρώ, καθώς και κοσμήματα μεγάλης αξίας. Επιπλέον, από τις έρευνες σε σπίτια και γραφεία άλλων εμπλεκόμενων ατόμων, εντοπίστηκαν επιπλέον 400.000 ευρώ σε μετρητά.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν κατασχέσει πολυτελή οχήματα, μεταξύ των οποίων τρία αυτοκίνητα Mercedes και Porsche, καθώς και πλήθος ψηφιακών πειστηρίων. Οι έρευνες των αρμόδιων φορέων συνεχίζονται για τη διακρίβωση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Πώς ξεκίνησε η αποκάλυψη

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από συγκεκριμένες καταγγελίες που έφτασαν στην Οικονομική Εισαγγελία. Οι αρχικές καταγγελίες αφορούσαν τις εισφορές των εργαζομένων της εταιρείας. Κατά τη διερεύνηση, διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένα καταστήματα δηλώνονταν λιγότερες ώρες εργασίας, με αποτέλεσμα να καταβάλλονται μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος επεκτάθηκε και, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, αποκάλυψε τον ευρύτερο μηχανισμό απόκρυψης συναλλαγών και μη απόδοσης ΦΠΑ.

Ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan και οι εργαζόμενοι

Κεντρικό πρόσωπο μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο Κωνσταντίνος Αντάρας, ιδρυτής και ιδιοκτήτης της Pizza Fan. Ο κ. Αντάρας είναι ένας επιχειρηματίας με μακρά πορεία στον χώρο του μάρκετινγκ και της εστίασης. Στην υπόθεση εμπλέκεται και ο προγραμματιστής που φέρεται να είχε στήσει το ειδικό λογισμικό.

Η εξέλιξη της υπόθεσης προκαλεί αγωνία για τους περίπου 2.500 εργαζόμενους της αλυσίδας, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται και οι νομικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Newsit