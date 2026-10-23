Διαιτητής των στημένων σχολικών αγώνων: «Μου ζήτησαν “σκόνη και θρύψαλα”, το έκανα, μετά έκλαιγα από τύψεις»

Νέες αποκαλύψεις για την «παράγκα» στο ελληνικό μπάσκετ και το σκάνδαλο των στημένων αγώνων έρχονται στο φως της δημοσιότητας μέσα από τις καταθέσεις στις Αρχές. Πρωταγωνιστής των αποκαλύψεων φέρεται να είναι ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, σύμφωνα με έναν από τους βασικούς μάρτυρες της υπόθεσης. Ο μάρτυρας, ένας διαιτητής που υπήρξε μέλος του κυκλώματος, περιέγραψε λεπτομερώς τις πιέσεις και τις υποσχέσεις που δέχτηκε, φτάνοντας στο σημείο να χειραγωγήσει σχολικούς αγώνες.

Ο ρόλος του προέδρου της ΕΟΚ και οι υποσχέσεις

Ο βασικός μάρτυρας της υπόθεσης, ο οποίος φέρεται να ήταν μέλος του κυκλώματος των στημένων αγώνων με «αρχηγό» τον Βαγγέλη Λιόλιο, κατέθεσε στις αρχές ότι τον κρατούσαν «δέσμιο» με το δέλεαρ ότι θα τον έκαναν διαιτητή σε αγώνες της Α1 κατηγορίας. Του ζητούσαν «εξυπηρετήσεις» και μάλιστα, πριν ακόμη ο κ. Λιόλιος αναλάβει τη διοίκηση της ΕΟΚ, το «δεξί χέρι» του φέρεται να του είχε πει: «Παίξε το σπίτι σου ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της ΕΟΚ».

Ο διαιτητής ανέφερε ότι η φράση αυτή δεν ειπώθηκε μόνο μεταφορικά, αλλά και κυριολεκτικά, καθώς του είπαν να παίξει και στο στοίχημα ότι ο κ. Λιόλιος θα πάρει την προεδρία, με απόδοση 2,25. Του έλεγαν πως εάν συνέβαινε αυτό, ο ίδιος θα «εκτοξευόταν», δηλαδή θα σφύριζε πλέον σε αγώνες της Α1 κατηγορίας. Ωστόσο, μετά την εκλογή του κ. Λιόλιου το 2021, η υπόσχεση αυτή δεν τηρήθηκε, παρά το γεγονός ότι ο διαιτητής είχε οικονομικά προβλήματα και του έδιναν παιχνίδια της Α2 κατηγορίας «για να του χρυσώσουν το χάπι».

Η χειραγώγηση των σχολικών αγώνων

Στη συνέχεια της κατάθεσής του, ο διαιτητής και μάρτυρας-«κλειδί» αναφέρθηκε στα στημένα παιχνίδια των σχολικών πρωταθλημάτων. Εξήγησε ότι όταν ήθελαν κάτι από αυτόν, τον έπαιρναν τηλέφωνο μέσω εφαρμογής για περισσότερη ασφάλεια στην επικοινωνία. Τα αιτήματα αφορούσαν είτε την επικράτηση μιας ομάδας είτε την ενίσχυση της στατιστικής κάποιου παίκτη, κυρίως νεαρής ηλικίας αθλητών, σφυρίζοντας πολλά φάουλ υπέρ του.

Ο μάρτυρας περιέγραψε μία συγκεκριμένη περίπτωση χειραγώγησης που του ζητήθηκε, ώστε να κερδίσει μία σχολική ομάδα της Πάτρας, του σχολείου της Αναγέννησης (Ψαθόπυργος). Στο συγκεκριμένο σχολείο φοιτούν περισσότεροι παίκτες του Προμηθέα Πατρών Β’. Πριν τον ορισμό των διαιτητών στον αγώνα που επρόκειτο να γίνει τον Μάρτιο του 2026, ο Γιώργος Μαυραγάνης φέρεται να τον κάλεσε τηλεφωνικά και να τον ρώτησε αν ήθελε να πάει στην Κύπρο. Μετά τη θετική του απάντηση, ο κ. Μαυραγάνης του είπε ότι θα τον ενημερώσει για τους αγώνες, καλώντας τον ξανά την ίδια ή την επόμενη ημέρα.

Οι «εξυπηρετήσεις» και οι επικοινωνίες

Οι «εξυπηρετήσεις» που ζητούνταν από τον διαιτητή περιλάμβαναν την εξασφάλιση νίκης για συγκεκριμένες ομάδες ή την παροχή πλεονεκτημάτων σε παίκτες. Αυτό γινόταν, για παράδειγμα, μέσω του σφυρίγματος πολλών φάουλ υπέρ ενός αθλητή, με στόχο τη βελτίωση της στατιστικής του. Τέτοιες πρακτικές εφαρμόζονταν κυρίως για νεαρής ηλικίας αθλητές, πιθανώς για να ενισχυθεί το προφίλ τους.

Η επικοινωνία για αυτές τις «εξυπηρετήσεις» γινόταν με ιδιαίτερη προσοχή. Ο διαιτητής κατέθεσε ότι οι κλήσεις πραγματοποιούνταν μέσω ειδικής εφαρμογής, προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη ασφάλεια και να αποφευχθεί η παρακολούθηση των συνομιλιών. Αυτή η μέθοδος επικοινωνίας υποδηλώνει μια οργανωμένη προσπάθεια για την απόκρυψη των παράνομων δραστηριοτήτων.

Τύψεις και οικονομικά προβλήματα

Ο διαιτητής περιέγραψε στις αρχές την προσωπική του κατάσταση, αναφέροντας ότι αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα φέρεται να τον έκαναν πιο ευάλωτο στις πιέσεις και στις υποσχέσεις που του δίνονταν για συμμετοχή σε αγώνες υψηλότερης κατηγορίας. Η δέσμευση ότι θα σφύριζε παιχνίδια της Α1 κατηγορίας ήταν ένα ισχυρό κίνητρο για να δεχτεί τις «εξυπηρετήσεις» που του ζητούνταν.

Παρά την αρχική του αποδοχή, ο μάρτυρας εξέφρασε έντονες τύψεις για τις πράξεις του. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην κατάθεσή του, μετά τη χειραγώγηση των αγώνων, «έκλαιγα από τύψεις». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει το ψυχολογικό βάρος που ένιωσε ο διαιτητής, ο οποίος, αν και φέρεται να ενεπλάκη στο κύκλωμα λόγω οικονομικών δυσχερειών, δεν έμεινε ανεπηρέαστος από τις συνέπειες των πράξεών του.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis