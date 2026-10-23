Η bwin και η why not ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Μια νέα στρατηγική συνεργασία ξεκίνησε μεταξύ της bwin και της Why Not, με την πρώτη κοινή τους δράση να λαμβάνει χώρα στο Παλιό Λιμάνι των Σπετσών. Η πρωτοβουλία αφορούσε έναν υποβρύχιο καθαρισμό, με βασικό σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση του εθελοντισμού. Οι δύο πλευρές ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αναδεικνύοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας.

Η bwin επιστρέφει στις Σπέτσες για διαφορετική αποστολή

Η bwin, έχοντας μια μακροχρόνια σχέση με τις Σπέτσες, επέστρεψε στο νησί μετά το επετειακό 15ο Spetses Mini Marathon. Για οκτώ συνεχόμενες χρονιές, η εταιρεία συμμετείχε ως Μεγάλος Χορηγός στη διοργάνωση, χτίζοντας μια δυνατή σχέση με την τοπική κοινότητα και το νησί.

Φέτος, με αφορμή τη συμπλήρωση 15 χρόνων του Spetses Mini Marathon, η bwin επέλεξε να αναλάβει μια διαφορετική πρωτοβουλία. Η νέα αποστολή της ήταν αφιερωμένη στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στη δράση της στο νησί.

Υποβρύχιος καθαρισμός και εντυπωσιακά ευρήματα

Στο πλαίσιο της δράσης, δύτες, εθελοντές της bwin και εκπρόσωποι της Why Not συγκεντρώθηκαν στο Παλιό Λιμάνι των Σπετσών. Ο υποβρύχιος καθαρισμός διήρκεσε πέντε ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων ανασύρθηκαν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων από τον βυθό.

Ανάμεσα στα ευρήματα υπήρχαν αντικείμενα που προκάλεσαν ιδιαίτερη εντύπωση λόγω της ασυνήθιστης παρουσίας τους στον βυθό ενός λιμανιού. Συγκεκριμένα, ανασύρθηκαν ένα πάπλωμα, μια τέντα, μια ρόδα αεροπλάνου, διάφορα εργαλεία, καζανάκια και πολλά άλλα αντικείμενα, τα οποία οι συμμετέχοντες δεν περίμεναν να συναντήσουν.

Διαλογή και καταγραφή στη στεριά

Παράλληλα με τον υποβρύχιο καθαρισμό, στη στεριά οι εθελοντές ανέλαβαν τη συλλογή, τη διαλογή και την καταγραφή των αντικειμένων που ανασύρθηκαν. Αυτή η διαδικασία επέτρεψε στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια πιο άμεση και ολοκληρωμένη εικόνα για την έκταση της θαλάσσιας ρύπανσης.

Μέσα από την καταγραφή, οι εθελοντές κατανόησαν καλύτερα τις επιπτώσεις που έχει η ρύπανση στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Η δράση αυτή συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων σχετικά με την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος.

Η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας και οι παρόντες

Η πρωτοβουλία προσέλκυσε από νωρίς το ενδιαφέρον τουριστών, περαστικών και κατοίκων του νησιού. Πολλοί σταματούσαν για να παρακολουθήσουν την ανάσυρση των αντικειμένων και να ενημερωθούν για τους στόχους της δράσης. Αρκετοί κάτοικοι των Σπετσών επέλεξαν να προσφέρουν ενεργά τη βοήθειά τους, στηρίζοντας έμπρακτα τον καθαρισμό.

Στη δράση έδωσαν το παρών και γνωστά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων η Δώρα Γκουντούρα και ο Γιάννης Δρυμωνάκος, ενισχύοντας το μήνυμα της περιβαλλοντικής προστασίας.

Δηλώσεις και μελλοντικές πρωτοβουλίες

Η Γενική Διευθύντρια της bwin Greece, Ιωάννα Μπερίου, δήλωσε σχετικά με τη δράση: «Η σχέση μας με τις Σπέτσες έχει χτιστεί μέσα από τη μακροχρόνια στήριξή μας στο Spetses Mini Marathon. Φέτος, με αφορμή τη συμπλήρωση 15 χρόνων της διοργάνωσης, θελήσαμε να επιστρέψουμε στο νησί και με μια διαφορετική πρωτοβουλία, αφιερωμένη στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος».

Η κυρία Μπερίου πρόσθεσε ότι «η συνεργασία μας με τη Why Not αποτελεί για εμάς ένα ακόμη βήμα προς την ενίσχυση της περιβαλλοντικής μας δράσης, με ουσιαστική συμμετοχή των ανθρώπων μας. Πιστεύουμε στη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας και θέλουμε μέσα από αυτή τη συνεργασία να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για εθελοντισμό και προσφορά στο περιβάλλον».

Το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της bwin

Ο υποβρύχιος καθαρισμός εντάσσεται στον περιβαλλοντικό πυλώνα του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της bwin. Η δράση αυτή αποτελεί την αφετηρία ενός ευρύτερου προγράμματος κοινών πρωτοβουλιών με τη Why Not, το οποίο έχει σχεδιαστεί να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα με νέες περιβαλλοντικές δράσεις.

Οι δύο πλευρές έχουν δεσμευτεί να ενισχύσουν την ενημέρωση και να καλλιεργήσουν την περιβαλλοντική συνείδηση. Στόχος τους είναι επίσης να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες εθελοντικής συμμετοχής, συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta