Σέρρες: «Αστυνομικοί» άρπαξαν χρήματα, κοσμήματα και λίρες από ηλικιωμένη

Μια 71χρονη γυναίκα στις Σέρρες έπεσε θύμα απάτης, όταν επιτήδειοι, προσποιούμενοι τους αστυνομικούς, την έπεισαν να τους παραδώσει χρήματα και κοσμήματα από το σπίτι της. Οι δράστες χρησιμοποίησαν ως πρόσχημα την υποτιθέμενη προσπάθεια της αστυνομίας να παγιδεύσει απατεώνες, εκμεταλλευόμενοι την εμπιστοσύνη της ηλικιωμένης. Για την υπόθεση αυτή, αλλά και για άλλες δύο παρόμοιες απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, συνελήφθησαν δύο άτομα.

Συγκεκριμένα, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 70χρονου Έλληνα και μιας 70χρονης υπηκόου Βουλγαρίας, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε ένα κύκλωμα που στοχεύει ευάλωτους πολίτες. Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε μια σειρά από ενέργειες που οδήγησαν στην εξιχνίαση των υποθέσεων και στην προσαγωγή των φερόμενων δραστών ενώπιον της δικαιοσύνης.

Η μέθοδος της εξαπάτησης στις Σέρρες

Το περιστατικό στις Σέρρες έλαβε χώρα το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης. Ένας συνεργός των συλληφθέντων τηλεφώνησε στην 71χρονη παθούσα, προσποιούμενος τον αστυνομικό. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο άγνωστος ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη μια επιχείρηση για τη σύλληψη ατόμων που εξαπατούσαν πολίτες και ζήτησε από την ηλικιωμένη να συνεργαστεί.

Με αυτό το πρόσχημα, της ζητήθηκε να τοποθετήσει τα χρήματα και τα κοσμήματά της σε μια σακούλα και να τα αφήσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο που της υπέδειξε. Στη συνέχεια, οι δράστες, οι οποίοι εμφανίστηκαν στο σημείο ως «εισπράκτορες», απέσπασαν από την 71χρονη το χρηματικό ποσό των 1.600 ευρώ, τέσσερις χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας 8.000 ευρώ.

Οι συλλήψεις και τα ευρήματα

Οι δύο συλληφθέντες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν την επόμενη ημέρα του περιστατικού, στις Σέρρες. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου και της έρευνας, στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 300 ευρώ σε μετρητά, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία πιθανόν να χρησιμοποιήθηκαν για τις παράνομες ενέργειές τους.

Επιπλέον, κατασχέθηκε ένα Ι.Χ.Ε. όχημα, το οποίο ανήκει στον 70χρονο Έλληνα συλληφθέντα. Τα ευρήματα αυτά αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και την τεκμηρίωση της εμπλοκής των συλληφθέντων στις απάτες.

Εμπλοκή σε άλλες υποθέσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων

Η περαιτέρω αστυνομική έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με αστυνομικούς των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας και Χαριλάου-Αναλήψεως, αποκάλυψε ότι οι δύο συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε δύο ακόμη υποθέσεις απάτης που έλαβαν χώρα τους τελευταίους μήνες.

Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο φέρονται να εξαπάτησαν μια 87χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, αποσπώντας της κοσμήματα αξίας 25.000 ευρώ. Τον Σεπτέμβριο, οι ίδιοι δράστες φέρονται να αφαίρεσαν από μια 77χρονη γυναίκα στην Καβάλα κοσμήματα και χρυσές λίρες συνολικής αξίας 40.000 ευρώ.

Η συνέχεια της έρευνας

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες με εντατικούς ρυθμούς για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών των δύο συλληφθέντων, καθώς και για τη διερεύνηση της πιθανής εμπλοκής τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις απάτης σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Η αστυνομία παραμένει σε εγρήγορση, εφιστώντας την προσοχή των πολιτών, ιδίως των ηλικιωμένων, σε παρόμοιες μεθόδους εξαπάτησης, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικά περιστατικά.

Με πληροφορίες από: Topontiki