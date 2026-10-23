Ο ΠΑΟΚ χωρίς Πέλκα και Λουσέ στο Ηράκλειο, ανεβάζει ρυθμούς ο Ντεσπόντοφ

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης της Κυριακής κόντρα στον ΟΦΗ, η οποία θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο. Ο τεχνικός διευθυντής Αλέσιο Λίσι καταστρώνει τα πλάνα του, έχοντας να διαχειριστεί δύο σημαντικές απουσίες από το ρόστερ του Δικεφάλου. Παράλληλα, τα ευχάριστα νέα αφορούν την πορεία επανένταξης ενός άλλου βασικού ποδοσφαιριστή.

Σημαντικές απουσίες για τον ΠΑΟΚ στο Ηράκλειο

Ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί τις υπηρεσίες δύο βασικών ποδοσφαιριστών του στην επικείμενη αναμέτρηση με τον ΟΦΗ. Ο λόγος γίνεται για τον Δημήτρη Πέλκα και τον Τομ Λουσέ, οι οποίοι τέθηκαν οριστικά εκτός μάχης για το ταξίδι στην Κρήτη. Και οι δύο παίκτες δεν υπολογίζονται για τον αγώνα της Κυριακής, καθώς συνεχίζουν το πρόγραμμα αποθεραπείας τους.

Συγκεκριμένα, στη σημερινή προπόνηση, στις 23 Οκτωβρίου, τόσο ο Πέλκας όσο και ο Λουσέ ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας και ατομικό στο γυμναστήριο. Οι δύο ποδοσφαιριστές θα συνεχίσουν τις θεραπείες τους με στόχο να προλάβουν τον αγώνα κυπέλλου με την ΑΕΚ, δείχνοντας την επιθυμία τους να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατό στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Τα ευχάριστα νέα από τον Κίριλ Ντεσπόντοφ

Στον αντίποδα των απουσιών, τα ευχάριστα νέα για τον ΠΑΟΚ προέρχονται από την πλευρά του Κίριλ Ντεσπόντοφ. Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός δείχνει σημαντική βελτίωση στην κατάσταση της υγείας του και ανεβάζει σταδιακά ρυθμούς, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Ο Ντεσπόντοφ συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης της Παρασκευής, γεγονός που υποδηλώνει ότι είναι πλέον πολύ κοντά στην πλήρη επανένταξή του στο κανονικό πρόγραμμα των συμπαικτών του. Η παρουσία του στην προπόνηση δίνει μια νότα αισιοδοξίας στο τεχνικό επιτελείο ενόψει των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Προετοιμασία με έμφαση στην τακτική

Το αγωνιστικό κομμάτι της προετοιμασίας του Δικεφάλου, που διεξήχθη στη Νέα Μεσημβρία, ήταν αφιερωμένο στη τακτική και τη λεπτομέρεια. Το τεχνικό τιμ, υπό την καθοδήγηση του Αλέσιο Λίσι, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα σε συγκεκριμένους τομείς του παιχνιδιού, προκειμένου η ομάδα να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη στο Ηράκλειο.

Μετά την καθιερωμένη προθέρμανση και τα παιχνίδια κατοχής τύπου rondo, το βάρος έπεσε στη δουλειά στις στατικές φάσεις. Αυτό το κομμάτι θεωρείται κομβικό για τις απαιτήσεις του αγώνα κόντρα στον ΟΦΗ, καθώς μπορεί να κρίνει την έκβαση της αναμέτρησης. Η προπόνηση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην τελική διαμόρφωση του αγωνιστικού πλάνου.

Ολοκλήρωση προετοιμασίας και αναχώρηση για την Κρήτη

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με τον ΟΦΗ θα ολοκληρωθεί το πρωί του Σαββάτου, στις 24 Οκτωβρίου. Η τελευταία προπόνηση της ομάδας θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο της Τούμπας, όπου οι παίκτες θα κάνουν τις τελικές ρυθμίσεις πριν την αναχώρηση.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης, αναμένεται να ανακοινωθεί η αποστολή που θα ταξιδέψει στην Κρήτη. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η ομάδα του ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ για το Ηράκλειο, όπου θα διανυκτερεύσει ενόψει της αναμέτρησης της Κυριακής στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta