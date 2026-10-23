Η Πάτρα καταγράφει αύξηση 120% στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα

Σημαντική αύξηση, της τάξης του 120%, καταγράφηκε στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα της Πάτρας κατά την εβδομάδα από 12 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Το εύρημα αυτό προκύπτει από την επιδημιολογική επιτήρηση που διενεργεί το Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, Επιδημιολογίας και Ποιότητας Ζωής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο λειτουργεί ως μέλος του δικτύου λυμάτων του ΕΟΔΥ. Η εξέλιξη αυτή υποδεικνύει ενίσχυση της κυκλοφορίας του ιού στην τοπική κοινότητα.

Σοβαρή άνοδος του ιικού φορτίου στην Πάτρα

Η αύξηση που παρατηρήθηκε στα αστικά λύματα της Πάτρας κρίνεται ως σοβαρή, καθώς ανέρχεται στο 120% για την περίοδο που εκτείνεται από τις 12 Σεπτεμβρίου έως τις 8 Οκτωβρίου. Αυτό το ποσοστό σηματοδοτεί μια σημαντική μεταβολή στην ανίχνευση του γενετικού υλικού του ιού SARS-CoV-2 εντός του αστικού περιβάλλοντος της πόλης.

Η συγκεκριμένη άνοδος έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη καταγεγραμμένη τάση. Την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή από τις 5 έως τις 11 Οκτωβρίου, είχε ήδη σημειωθεί μια αύξηση της τάξης του 76% στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα ίδια αστικά λύματα της Πάτρας, υποδεικνύοντας μια σταδιακή ενίσχυση της παρουσίας του ιού.

Η επιδημιολογική επιτήρηση μέσω λυμάτων

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και αναλύονται στο πλαίσιο ενός συστηματικού προγράμματος επιδημιολογικής επιτήρησης των αστικών λυμάτων. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται με την ευθύνη του Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας, Επιδημιολογίας και Ποιότητας Ζωής, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το εν λόγω εργαστήριο συμμετέπει ενεργά στο ευρύτερο δίκτυο λυμάτων που έχει συγκροτηθεί και συντονίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Η συμμετοχή αυτή καθιστά δυνατή την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για την ευρύτερη παρακολούθηση της υγειονομικής κατάστασης και την έγκαιρη αναγνώριση πιθανών κινδύνων για τη δημόσια υγεία.

Σημαντική ένδειξη για την κυκλοφορία του ιού στην κοινότητα

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας, Επιδημιολογίας και Ποιότητας Ζωής, η σταδιακή αύξηση που καταγράφεται στην ανίχνευση του γενετικού υλικού του ιού SARS-CoV-2 στα λύματα της πόλης της Πάτρας αποτελεί μια «σημαντική ένδειξη ενίσχυσης της κυκλοφορίας του ιού στην κοινότητα». Αυτή η διαπίστωση υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση.

Η παρακολούθηση των αστικών λυμάτων, όπως τονίζεται από το Εργαστήριο, αναδεικνύει τη σημασία της συστηματικής αυτής διαδικασίας για την έγκαιρη ανίχνευση μεταβολών στην επιδημιολογική εικόνα της πόλης. Μέσω αυτής της μεθοδολογίας, παρέχονται κρίσιμες πληροφορίες που μπορούν να συμβάλουν στην κατανόηση της δυναμικής εξάπλωσης του ιού.

Διευκρινίσεις για τα επιβεβαιωμένα κρούσματα και τη σοβαρότητα της νόσου

Παρά την καταγεγραμμένη αύξηση του ιικού φορτίου στα λύματα, το Εργαστήριο προβαίνει σε σημαντικές διευκρινίσεις σχετικά με τις άμεσες επιπτώσεις αυτού του ευρήματος. Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι «είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η συγκεκριμένη μεταβολή δεν συνεπάγεται αντίστοιχη αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων».

Επιπλέον, το Εργαστήριο προσθέτει ότι η αύξηση του ιικού φορτίου «ούτε υποδηλώνει απαραίτητα μεγαλύτερη σοβαρότητα της νόσου». Αυτές οι διευκρινίσεις είναι κρίσιμες για την ορθή ερμηνεία των δεδομένων και αποτρέπουν την εξαγωγή βιαστικών συμπερασμάτων σχετικά με την κλινική εικόνα των ασθενών ή τον επίσημο αριθμό των διαγνωσμένων περιστατικών.

Με πληροφορίες από: Newsit