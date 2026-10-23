Νέες σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στον χώρο του αθλητισμού. Ένας εκ των βασικών μαρτύρων της υπόθεσης φέρεται να έχει καταθέσει στοιχεία που «καίνουν» τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιο. Σύμφωνα με την κατάθεση, ο μάρτυρας παρέλαβε το ποσό των 100.000 ευρώ, τυλιγμένο σε χαρτοπετσέτες, από συνεργάτη του κ. Λιόλιου, ως αντάλλαγμα για την τήρηση μιας συμφωνίας.

Η κατάθεση που «καίει» τον πρόεδρο της ΕΟΚ

Ο μάρτυρας στην υπόθεση των στημένων αγώνων αποκάλυψε στις αρχές λεπτομέρειες μιας συμφωνίας που είχε κάνει με τον Βαγγέλη Λιόλιο. Η συμφωνία αυτή, όπως φέρεται να κατέθεσε, αποσκοπούσε στην ευνοϊκή μεταχείριση του Προμηθέα Πάτρας, σε αγώνες μικρότερων κατηγοριών, όταν ο κ. Λιόλιος ήταν πρόεδρος της ομάδας. Μετά την τήρηση του λόγου του από τον μάρτυρα, ο πρόεδρος της ΕΟΚ φέρεται να τον κάλεσε τηλεφωνικά για να τον ευχαριστήσει.

Στην κατάθεσή του, ο μάρτυρας περιέγραψε τη διαδικασία παραλαβής των χρημάτων. «Μετά την ανακοίνωση με κάλεσε ο κ. Λιόλιος στο τηλέφωνο, με ευχαρίστησε που κράτησα τον λόγο μου και μου είπε πως θα με ειδοποιήσει στο επόμενο τριήμερο, πότε και από που θα περάσω να πάρω τα 100.000 ευρώ που είχαμε συμφωνήσει. Συνάντησα έναν συνεργάτη του που μου παρέδωσε τα χρήματα σε μια σακούλα λέγοντάς μου “Τα χρήματα αυτά είναι για σένα, ο Βαγγέλης δεν μπορούσε να έρθει”. Τα χρήματα ήταν τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες. Τα παρέλαβα και έφυγα. Μετά πήρα τον Λιόλιο για να τον ευχαριστήσω και αυτός με ευχαρίστησε επίσης», πρόσθεσε ο μάρτυρας στις αρχές.

Οι απολογίες των έξι κατηγορουμένων

Παράλληλα με τις νέες αποκαλύψεις, ξεκινούν οι απολογίες των έξι κατηγορουμένων που εμπλέκονται στην υπόθεση των στημένων αγώνων. Σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 13:00, αναμένεται να απολογηθεί πρώτος ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου. Στην κατοικία του κ. Παπαπέτρου εντοπίστηκαν 820.000 ευρώ, για τα οποία ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα παραστατικά που δικαιολογούν την προέλευσή τους.

Οι απολογίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στις 10:00 το πρωί, έχουν προγραμματιστεί να απολογηθούν ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, καθώς και ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης. Τέλος, τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις 10:30, θα βρεθούν ενώπιον των αρχών για να απολογηθούν η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα και οι διαιτητές Ηλίας Κορομηλάς και Τάσος Πηλοΐδης.

Το πλαίσιο της έρευνας και οι κατηγορίες

Η εν εξελίξει έρευνα εστιάζει σε φερόμενες παρεμβάσεις σε αγώνες καλαθοσφαίρισης, με απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση συμφερόντων συγκεκριμένων ομάδων. Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνει πληθώρα στοιχείων, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν ενδελεχώς από τις δικαστικές αρχές. Μεταξύ άλλων, στη δικογραφία αναφέρονται επικοινωνίες μεταξύ προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται καταθέσεις μαρτύρων που κάνουν λόγο για υποτιθέμενες συμφωνίες και προσπάθειες επηρεασμού διαιτητικών αποφάσεων. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν κεντρικό πυρήνα της έρευνας, καθώς προσπαθούν να φωτίσουν τον τρόπο λειτουργίας του φερόμενου κυκλώματος και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνταν για την αλλοίωση των αποτελεσμάτων των αγώνων.

Νέες μαρτυρίες και αντιδράσεις από τον χώρο του αθλητισμού

Πέρα από την κεντρική κατάθεση που αφορά τον πρόεδρο της ΕΟΚ, έχουν προκύψει και άλλες νέες μαρτυρίες σχετικά με τα στημένα παιχνίδια στο μπάσκετ. Οι μαρτυρίες αυτές ενισχύουν το κλίμα ανησυχίας και αμφισβήτησης που επικρατεί στον χώρο του αθλήματος. Ένας πατέρας αθλητή, μάλιστα, εξέφρασε την αγανάκτησή του με μια δήλωση που αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος.

«Κάποιοι είχαν αποφασίσει να χάσουν τα παιδιά μας», φέρεται να δήλωσε ο πατέρας, υπογραμμίζοντας τις επιπτώσεις των φερόμενων παρεμβάσεων στους νεαρούς αθλητές και την ακεραιότητα του αθλήματος. Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να απασχολήσουν έντονα την κοινή γνώμη και τους αρμόδιους φορείς, καθώς η έρευνα προχωρά και οι απολογίες των κατηγορουμένων βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Topontiki