Καταδίωξη στην Παλλήνη: 43χρονος οδηγός συνελήφθη μετά από απόπειρα εμβολισμού μηχανών της ΔΙΑΣ

Ένας 43χρονος άνδρας συνελήφθη αργά το βράδυ της Πέμπτης (22.10.26) στην περιοχή της Παλλήνης, μετά από μια καταδίωξη που έλαβε χώρα στους δρόμους της πόλης. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του οχήματος επιχείρησε να εμβολίσει μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Η σύλληψη του 43χρονου ήρθε μετά από λίγα λεπτά, ενώ αντιμετωπίζει σωρεία αδικημάτων.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο άνδρας εντοπίστηκε να αφαιρεί υλικά από μια νεοανεγειρόμενη οικοδομή. Οι αστυνομικές αρχές έσπευσαν στο σημείο, όπου και τον εντόπισαν μέσα στο αυτοκίνητό του.

Το χρονικό του περιστατικού στην Παλλήνη

Το βράδυ της Πέμπτης (22.10.26), συγκεκριμένα στις 23:20, αστυνομικοί της ΔΙΑΣ κλήθηκαν στην περιοχή της Παλλήνης. Το σημείο όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα ήταν η συμβολή της Λεωφόρου Σπάτων με την οδό Λεονταρίου. Εκεί, έγινε αντιληπτός ένας άνδρας, ο οποίος αφαιρούσε υλικά από μία νεοανεγειρόμενη οικοδομή, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Οι αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν τον 43χρονο μέσα στο αυτοκίνητό του. Του έκαναν σήμα να σταματήσει προκειμένου να διενεργηθεί ο απαραίτητος έλεγχος. Ωστόσο, ο οδηγός επέλεξε να μην υπακούσει στις εντολές των αστυνομικών αρχών, αγνοώντας το σήμα τους και αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Η έναρξη της καταδίωξης

Η άρνηση του 43χρονου να σταματήσει το όχημά του οδήγησε στην έναρξη μιας καταδίωξης στους δρόμους της Παλλήνης. Οι μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ ακολούθησαν το ΙΧ αυτοκίνητο του υπόπτου, προσπαθώντας να το ακινητοποιήσουν με ασφάλεια. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, η κατάσταση κλιμακώθηκε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την αστυνομία, ο οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου επιχείρησε να εμβολίσει τις μηχανές της ΔΙΑΣ. Αυτή η ενέργεια δημιούργησε έναν σοβαρό κίνδυνο τόσο για τους αστυνομικούς όσο και για την ασφάλεια των πολιτών, καθιστώντας την καταδίωξη ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Η επικίνδυνη πορεία του οχήματος

Η πορεία του οχήματος του 43χρονου χαρακτηρίστηκε από επικίνδυνους ελιγμούς και την προσπάθεια να αποφύγει τη σύλληψη. Οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ συνέχισαν να τον καταδιώκουν, διατηρώντας την ψυχραιμία τους και προσπαθώντας να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω κίνδυνοι. Η προσπάθεια εμβολισμού των μηχανών της ΔΙΑΣ αποτελεί σοβαρή κατηγορία, καθώς υποδηλώνει πρόθεση πρόκλησης σωματικής βλάβης σε ένστολους υπαλλήλους.

Η καταδίωξη διήρκεσε για λίγα λεπτά, με τους αστυνομικούς να παραμένουν σε εγρήγορση. Τελικά, η επιμονή των αρχών απέδωσε καρπούς και το όχημα του 43χρονου ακινητοποιήθηκε, θέτοντας τέλος στην επικίνδυνη πορεία του.

Η σύλληψη και τα ευρήματα

Μετά την ακινητοποίηση του οχήματος, οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 43χρονου οδηγού. Ο άνδρας οδηγήθηκε στο τοπικό τμήμα Ασφάλειας, όπου και ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη διαμόρφωση της δικογραφίας. Η σύλληψη αυτή έβαλε τέλος στην αγωνία που προκλήθηκε από την καταδίωξη και την επικίνδυνη συμπεριφορά του οδηγού.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε εντός του οχήματος του συλληφθέντος, οι αρχές εντόπισαν σημαντικά ευρήματα. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν οικοδομικά υλικά, τα οποία πιθανότατα είχαν αφαιρεθεί από τη νεοανεγειρόμενη οικοδομή, καθώς και διαρρηκτικά εργαλεία. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 43χρονος.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Στον 43χρονο σχηματίστηκε δικογραφία για μια σειρά σοβαρών αδικημάτων, τα οποία προέκυψαν από τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν την επικίνδυνη οδήγηση, λόγω των ελιγμών και της απόπειρας εμβολισμού των αστυνομικών μηχανών. Επίσης, αντιμετωπίζει κατηγορία για κλοπή, καθώς είχε γίνει αντιληπτός να αφαιρεί υλικά από την οικοδομή και βρέθηκαν σχετικά ευρήματα στο όχημά του.

Επιπλέον, ο 43χρονος κατηγορείται για απείθεια, καθώς δεν υπάκουσε στο σήμα των αστυνομικών να σταματήσει για έλεγχο. Τέλος, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων, λόγω της απόπειρας να εμβολίσει τους αστυνομικούς της ΔΙΑΣ. Όλες αυτές οι κατηγορίες συνθέτουν ένα βαρύ κατηγορητήριο για τον συλληφθέντα.

Με πληροφορίες από: Newsit