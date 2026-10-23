Τραγωδία σε λούνα παρκ στο Μεξικό: 18χρονη εκσφενδονίστηκε από παιχνίδι

Μια βραδιά που προοριζόταν για διασκέδαση μετατράπηκε σε ανείπωτη τραγωδία στο Μεξικό, όταν μια 18χρονη κοπέλα εκσφενδονίστηκε από παιχνίδι λούνα παρκ. Το περιστατικό συνέβη ενώ το παιχνίδι βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, με τη νεαρή να πέφτει στο έδαφος μπροστά στα μάτια δεκάδων έντρομων επισκεπτών. Παρά την άμεση κινητοποίηση των διασωστών, η 18χρονη υπέκυψε στα σοβαρότατα τραύματά της λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο.

Το μοιραίο συμβάν σε λούνα παρκ

Η τραγική αυτή εξέλιξη έλαβε χώρα σε ένα λούνα παρκ στο Μεξικό, όπου η 18χρονη βρισκόταν για να διασκεδάσει. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ενός παιχνιδιού, η νεαρή εκσφενδονίστηκε από τη θέση της, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος. Το συμβάν προκάλεσε πανικό και σοκ στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι έγιναν μάρτυρες της δραματικής πτώσης.

Το παιχνίδι από το οποίο εκσφενδονίστηκε η κοπέλα λειτουργούσε κανονικά τη στιγμή του ατυχήματος. Η πτώση της 18χρονης ήταν βίαιη και είχε ως συνέπεια να υποστεί σοβαρότατα τραύματα, τα οποία αποδείχθηκαν μοιραία για τη ζωή της.

Η ταυτότητα του θύματος

Η άτυχη κοπέλα ταυτοποιήθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ως Γκαμπριέλα Ροντρίγκες Τεσόκο. Η Γκαμπριέλα, μόλις 18 ετών, βρέθηκε στο λούνα παρκ για μια βραδιά αναψυχής, η οποία δυστυχώς έληξε με τον πιο τραγικό τρόπο. Η ταυτότητά της έγινε γνωστή λίγο μετά το περιστατικό, καθώς οι αρχές και οι διασώστες προσπαθούσαν να της προσφέρουν βοήθεια.

Η νεαρή Γκαμπριέλα Ροντρίγκες Τεσόκο υπέστη τις συνέπειες της εκσφενδόνισης από το παιχνίδι, με τα τραύματά της να είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε θλίψη και προβληματισμό σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών στα λούνα παρκ.

Δραματικά δευτερόλεπτα μπροστά σε δεκάδες επισκέπτες

Τα δευτερόλεπτα πριν από τη θανάσιμη πτώση της 18χρονης Γκαμπριέλα καταγράφηκαν σε βίντεο, το οποίο αποτυπώνει την τραγική σειρά των γεγονότων. Η σκηνή εκτυλίχθηκε μπροστά σε δεκάδες επισκέπτες του λούνα παρκ, οι οποίοι παρακολουθούσαν έντρομοι την εξέλιξη. Η παρουσία τόσων μαρτύρων καθιστά το συμβάν ακόμα πιο συγκλονιστικό.

Οι επισκέπτες που βρέθηκαν στο σημείο έγιναν αυτόπτες μάρτυρες της στιγμής που η νεαρή εκσφενδονίστηκε από το παιχνίδι και έπεσε στο έδαφος. Η εικόνα αυτή προκάλεσε φόβο και αναστάτωση, καθώς μια βραδιά που είχε ξεκινήσει με διασκέδαση μετατράπηκε σε εφιάλτη για όλους τους παρευρισκόμενους.

Η μάχη για τη ζωή και η τραγική κατάληξη

Αμέσως μετά την πτώση, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι διασώστες, προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες στην 18χρονη Γκαμπριέλα Ροντρίγκες Τεσόκο. Η νεαρή μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια να την κρατήσουν στη ζωή. Τα τραύματά της, ωστόσο, ήταν πολύ σοβαρά.

Παρά τις προσπάθειες των ιατρών και την άμεση ανταπόκριση των διασωστικών συνεργείων, η Γκαμπριέλα υπέκυψε στα τραύματά της λίγες ώρες μετά το ατύχημα. Η είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσε την ανείπωτη τραγωδία που έπληξε την οικογένειά της και την τοπική κοινωνία του Μεξικού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta