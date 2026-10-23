Αποκαλύψεις για μεθοδεύσεις στο μπάσκετ: Πώς φέρεται να στήθηκε η αποχώρηση του Γιώργου Μπόγρη από τον Προμηθέα

«Μαφιόζικες» πρακτικές στο ελληνικό μπάσκετ έρχονται στο φως μέσα από νέα κατάθεση αθλητικού παράγοντα, ο οποίος αποτελεί έναν από τους δύο βασικούς μάρτυρες σε υπόθεση που αφορά σκάνδαλο χειραγώγησης αγώνων. Στην κατάθεσή του, περιέγραψε ένα σχέδιο που φέρεται να είχε ως στόχο τη λύση του συμβολαίου του γνωστού μπασκετμπολίστα Γιώργου Μπόγρη με την ομάδα του Προμηθέα το 2019, μέσω «στημένων» σφυριγμάτων.

Η κατάθεση που «φωτίζει» τις μεθοδεύσεις

Ο αθλητικός παράγοντας, στην κατάθεσή του, αποκάλυψε μεθοδεύσεις που συνδέονται με τα ονόματα των κ. Λιόλιου και κ. Μαυραγάνη στο ελληνικό μπάσκετ. Οι περιγραφές του αφορούν ένα συγκεκριμένο περιστατικό που εκτυλίχθηκε προς το τέλος του 2019, όταν ο Προμηθέας επιθυμούσε να εντάξει στο δυναμικό του τον Γιώργο Μπόγρη. Η μαρτυρία του αποτελεί κεντρικό στοιχείο στην έρευνα για το σκάνδαλο χειραγώγησης αγώνων.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, οι εν λόγω πρακτικές είχαν ως απώτερο σκοπό την απομάκρυνση του αθλητή από την ομάδα, χρησιμοποιώντας τεχνικές ποινές ως μέσο πίεσης. Η λεπτομερής αφήγηση του αθλητικού παράγοντα ρίχνει φως σε ένα πλέγμα ενεργειών που φέρονται να διαμόρφωσαν την πορεία του παίκτη στον Προμηθέα.

Η αρχική συμφωνία και οι απαιτήσεις του Μπόγρη

Ο Γιώργος Μπόγρης, προς το τέλος του 2019, ερχόταν από ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο πρωτάθλημα στην Ισπανία, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να έχει υψηλές οικονομικές απαιτήσεις. Ο Προμηθέας, επιθυμώντας να τον εντάξει στο δυναμικό του, ζήτησε από τον αθλητικό παράγοντα να μεσολαβήσει για να τους φέρει σε επαφή με τον μπασκετμπολίστα.

Ο μάρτυρας κανόνισε συνάντηση στον Πειραιά, όπου πραγματοποιήθηκαν οι διαπραγματεύσεις για τη μεταγραφή του Μπόγρη στον Προμηθέα. Μετά τις συζητήσεις, υπεγράφη το σχετικό συμβόλαιο, σηματοδοτώντας την έναρξη της συνεργασίας του παίκτη με την ομάδα.

Η δυσαρέσκεια του προέδρου και η εντολή για απομάκρυνση

Δύο μήνες μετά την υπογραφή του συμβολαίου, ο κ. Λιόλιος φέρεται να εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για την απόδοση του Γιώργου Μπόγρη. Ο αθλητικός παράγοντας δέχτηκε τηλεφώνημα από τον κ. Λιόλιο, ο οποίος του δήλωσε ότι «ο Πρόεδρος θέλει οπωσδήποτε να απαλλαγούμε από τον Μπόγρη» και του ζήτησε να κάνει «ό,τι μπορεί».

Ο μάρτυρας εξήγησε στον κ. Λιόλιο ότι η λύση ενός επαγγελματικού συμβολαίου είναι δύσκολη, καθώς υπάρχουν ρήτρες. Τόνισε επίσης ότι η καριέρα ενός επαγγελματία αθλητή είναι κάτι πολύ σοβαρό και ότι το συμβόλαιο δεν μπορεί να αλλάξει μέσα σε δύο μήνες. Παρόλα αυτά, του ζητήθηκε χρόνος για να βρεθεί λύση.

Το σχέδιο με τις τεχνικές ποινές

Στη συνέχεια, ο αθλητικός παράγοντας ενημερώθηκε για ένα σχέδιο που προέβλεπε την επιβολή υψηλού προστίμου στον παίκτη, εάν λάμβανε έναν συγκεκριμένο αριθμό τεχνικών ποινών. Σε συνάντηση που είχε με διαιτητή, του ειπώθηκε χαρακτηριστικά «κοίτα να δεις τι θα γίνει στον επόμενο αγώνα».

Μετά τον συγκεκριμένο αγώνα, ο μάρτυρας είδε ένα βίντεο στο οποίο φαινόταν μία γνωστή διαιτητής, η οποία περιλαμβάνεται στους κατηγορούμενους της υπόθεσης, να δίνει τεχνική ποινή στον Γιώργο Μπόγρη χωρίς εμφανή λόγο. Αυτή η ενέργεια φέρεται να ήταν μέρος της μεθόδευσης για την επίτευξη του στόχου της απομάκρυνσης του παίκτη.

Η λύση του συμβολαίου

Οι πιέσεις και οι ενέργειες που περιγράφηκαν στην κατάθεση του αθλητικού παράγοντα οδήγησαν τελικά στη λύση του συμβολαίου του Γιώργου Μπόγρη με τον Προμηθέα. Η λύση της συνεργασίας πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, λίγους μήνες μετά την αρχική συμφωνία και την ένταξη του παίκτη στην ομάδα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis