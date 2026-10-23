Η Χαμάς απειλεί με επανάληψη επιθέσεων τύπου 7ης Οκτωβρίου

Η Χαμάς απείλησε ανοιχτά με επανάληψη των επιθέσεων που πραγματοποίησε στις 7 Οκτωβρίου, σε μια περίοδο που οι πιέσεις προς την οργάνωση για τον αφοπλισμό της εντείνονται. Η τρομοκρατική οργάνωση διαμήνυσε πως είναι έτοιμη να εξαπολύσει νέο κύμα βίας μόλις παρουσιαστεί η πρώτη ευκαιρία, στοχεύοντας το Ισραήλ, την Ιουδαία, τη Σαμάρεια, αλλά και το εξωτερικό.

Η πρωτοφανής απειλή και οι στόχοι

Η προειδοποίηση της Χαμάς προς το Ισραήλ χαρακτηρίζεται ως πρωτοφανής λόγω της αμεσότητάς της. Η οργάνωση δήλωσε την ετοιμότητά της να επαναλάβει την πολύνεκρη επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, η οποία είχε προκαλέσει βαρύ φόρο αίματος. Οι στόχοι που αναφέρθηκαν περιλαμβάνουν περιοχές εντός του Ισραήλ, όπως η Ιουδαία και η Σαμάρεια, καθώς και πιθανούς στόχους εκτός της περιοχής.

Αυτή η απειλή εκφράζεται σε μια περίοδο όπου διεθνείς μεσολαβητές αξιώνουν τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, θέτοντάς τον ως απαράβατο όρο για την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας. Η στάση της οργάνωσης υπογραμμίζει την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Η συνάντηση με τον εκπρόσωπο του ΟΗΕ

Τη συγκεκριμένη απειλή μετέφερε στην ισραηλινή ηγεσία ο ανθρωπιστικός συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών, Ραμίζ Αλακμπάροφ. Ο κ. Αλακμπάροφ είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς στο γραφείο του, το οποίο βρίσκεται στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, τα στελέχη της οργάνωσης παραδέχθηκαν στον εκπρόσωπο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Παράλληλα, εξέφρασαν την απώλεια του ελέγχου στη Λωρίδα της Γάζας, μια κατάσταση που αποδίδεται στις συνεχιζόμενες ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και στη μετατόπιση της οριογραμμής των συνόρων.

Οικονομικά προβλήματα και πολιτικές εντάσεις

Η παραδοχή των οικονομικών δυσχερειών και της απώλειας ελέγχου από την ηγεσία της Χαμάς έρχεται σε μια δύσκολη συγκυρία. Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, επηρεάζοντας την ικανότητα της οργάνωσης να διατηρήσει την κυριαρχία της στην περιοχή.

Επιπλέον, η ηγεσία της Χαμάς εξέφρασε την ενόχλησή της για τις κινήσεις του επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς. Η ακύρωση των προγραμματισμένων εκλογών από τον κ. Αμπάς φαίνεται να έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια εντός της οργάνωσης, προσθέτοντας ένα ακόμα επίπεδο στην πολυπλοκότητα των εσωτερικών παλαιστινιακών σχέσεων.

Η εξουδετέρωση του Ταμέρ Μοχάμεντ Ιμπραχίμ αλ Σαμπάχ

Η κλιμάκωση των απειλών από τη Χαμάς συμπίπτει χρονικά με μια σημαντική ανακοίνωση από τον ισραηλινό στρατό. Συγκεκριμένα, οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν την εξουδετέρωση του Ταμέρ Μοχάμεντ Ιμπραχίμ αλ Σαμπάχ. Ο αλ Σαμπάχ αποτελούσε τον τελευταίο ασύλληπτο διοικητή του πυρήνα της Χαμάς που ευθυνόταν για την απαγωγή και τη δολοφονία της 22χρονης Γερμανίδας με ισραηλινή υπηκοότητα, Σάνι Λουκ.

Η δολοφονία της Σάνι Λουκ είχε λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του μουσικού φεστιβάλ Nova. Σύμφωνα με τις ισραηλινές δυνάμεις, ο τρομοκράτης σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε στη βόρεια Γάζα, καθώς φέρεται να σχεδίαζε νέες επιθέσεις.

Συνέχιση των επιχειρήσεων και διεθνείς πιέσεις

Παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, αφήνοντας πίσω της βαρύ φόρο αίματος και στις δύο πλευρές της σύγκρουσης.

Οι διεθνείς πιέσεις για αποκλιμάκωση και αφοπλισμό της Χαμάς παραμένουν ισχυρές, ωστόσο η πρόσφατη απειλή της οργάνωσης και η συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων δείχνουν ότι η κατάσταση βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta