Ο Θανάσης Ανδρούτσος μετά την ήττα του ΟΦΗ: «Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα»

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης του ΟΦΗ με τη Λεβερκούζεν στο Ηράκλειο, ο αρχηγός των Κυπελλούχων Ελλάδας, Θανάσης Ανδρούτσος, παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της Magenta TV. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε στην προσπάθεια που κατέβαλαν οι Κρητικοί απέναντι στην ανώτερη γερμανική ομάδα, ενώ εξέφρασε την ακλόνητη πίστη του για την πρόκριση του Ομίλου στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση στο Ηράκλειο

Ο ΟΦΗ είχε να αντιμετωπίσει μια ιδιαίτερα ισχυρή και ανώτερη ομάδα, τη Λεβερκούζεν, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο Ηράκλειο. Παρά την προσπάθεια των Κρητικών να βάλουν δύσκολα στους Γερμανούς, η Λεβερκούζεν κατάφερε να φύγει από την έδρα του ΟΦΗ με τη νίκη, εξασφαλίζοντας το «διπλό».

Οι παίκτες του ΟΦΗ έδειξαν διάθεση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα, προσπαθώντας να περιορίσουν τον αντίπαλο και να δημιουργήσουν τις δικές τους ευκαιρίες. Ωστόσο, η ποιότητα της γερμανικής ομάδας ήταν εμφανής, οδηγώντας τελικά στην ήττα για τους Κυπελλούχους Ελλάδας.

Οι δηλώσεις του αρχηγού του ΟΦΗ

Ο Θανάσης Ανδρούτσος, ως αρχηγός των Κυπελλούχων Ελλάδας, βρέθηκε μπροστά στην κάμερα της Magenta TV αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. Στις δηλώσεις του, ο Ανδρούτσος προσπάθησε να αναλύσει την εικόνα της ομάδας του στον αγωνιστικό χώρο, εστιάζοντας τόσο στα θετικά στοιχεία όσο και στις στιγμές που οδήγησαν στην ήττα.

Ο αρχηγός των Κρητικών τόνισε πως, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, υπάρχουν στοιχεία από την εμφάνιση του ΟΦΗ που μπορούν να κρατηθούν και να αξιοποιηθούν για τη συνέχεια της πορείας τους στη διοργάνωση. Η τοποθέτησή του αντανακλούσε μια διάθεση ανάλυσης και αυτοκριτικής, αλλά και αισιοδοξίας για το μέλλον.

Η εικόνα του αγώνα και οι στιγμές αδυναμίας

Σύμφωνα με τον Θανάση Ανδρούτσο, η ομάδα του ανταποκρίθηκε σε πολλά σημεία του παιχνιδιού, χαρακτηρίζοντας την απόδοσή τους ως «σχετικά καλή». Αυτό υποδηλώνει ότι οι Κρητικοί κατάφεραν να ακολουθήσουν το ρυθμό και τις απαιτήσεις της αναμέτρησης για μεγάλα χρονικά διαστήματα, δείχνοντας ανταγωνιστικό πνεύμα απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Ωστόσο, ο αρχηγός αναγνώρισε ότι υπήρξαν συγκεκριμένα διαστήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα όπου οι παίκτες του ΟΦΗ προσπάθησαν να πάρουν ανάσες. Αυτές οι στιγμές χαλάρωσης ή ανασυγκρότησης εκμεταλλεύτηκαν άμεσα από την αντίπαλη ομάδα. Οι Γερμανοί της Λεβερκούζεν «τιμώρησαν» τον ΟΦΗ σε αυτά τα σημεία, επιτυγχάνοντας δύο τέρματα.

Παρά την ήττα και τα δύο γκολ που δέχτηκαν, ο Θανάσης Ανδρούτσος ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του επιλέγει να κρατήσει τα θετικά στοιχεία από την εμφάνιση. Αυτή η προσέγγιση δείχνει την πρόθεση να αξιοποιήσουν τα διδάγματα του αγώνα και να βελτιωθούν ενόψει των επόμενων αναμετρήσεων.

Η φιλοσοφία της ομάδας και η πίστη για πρόκριση

Ο Θανάσης Ανδρούτσος υπογράμμισε τη φιλοσοφία του ΟΦΗ, δηλώνοντας: «Θέλαμε να κερδίσουμε και αυτό στοχεύουμε σε όλα τα παιχνίδια». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει τη σταθερή επιδίωξη της ομάδας για τη νίκη σε κάθε αναμέτρηση, ανεξαρτήτως αντιπάλου ή διοργάνωσης, κάτι που ίσχυε και στον αγώνα με τη Λεβερκούζεν.

Ο αρχηγός εξέφρασε την ακλόνητη πίστη του στις δυνατότητες του συνόλου, τονίζοντας: «Πιστεύουμε στην ομάδα ότι μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα». Η δήλωση αυτή συνοδεύτηκε από την πεποίθησή του πως ο Όμιλος θα καταφέρει να προκριθεί στα νοκ άουτ της διοργάνωσης, δείχνοντας αισιοδοξία για την πορεία της ομάδας.

Η δύναμη του κόσμου

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Θανάσης Ανδρούτσος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον κόσμο του ΟΦΗ. Ο αρχηγός εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τους φιλάθλους, χαρακτηρίζοντάς τους ως «υπέροχο κόσμο». Τόνισε επίσης ότι η παρουσία και η στήριξη των οπαδών αποτελεί τη «δύναμη» της ομάδας, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην προσπάθεια των Κρητικών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta