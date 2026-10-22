Η υπόθεση Pizza Fan: Νέα στοιχεία για τη φερόμενη απάτη με τον ΦΠΑ

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δράση ενός κυκλώματος στην αλυσίδα καταστημάτων της Pizza Fan, η οποία διαθέτει 140 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Το κύκλωμα φέρεται να έχει προκαλέσει ζημιά στο ελληνικό δημόσιο ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που προέρχεται από μη καταβολή ΦΠΑ, με τη δράση του να ξεκινά από το 2022. Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε 21 συλλήψεις ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Το κύκλωμα και η ζημιά στο δημόσιο

Η αλυσίδα καταστημάτων Pizza Fan, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα μέσω 140 καταστημάτων, βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα οργανωμένο κύκλωμα φέρεται να έχει ζημιώσει το ελληνικό δημόσιο κατά 25 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε μη καταβληθέντα ΦΠΑ. Η δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2022 και συνεχίστηκε μέχρι την αποκάλυψή της.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Εκτός από τον βασικό κορμό της εταιρείας, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε καταστήματα franchise, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της εμπλοκής και σε αυτά. Κατά την αστυνομική επιχείρηση, αρχικά συνελήφθησαν εννέα άτομα, ενώ ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων έχει φτάσει τις 21.

Ο ρόλος του τηλεφωνικού κέντρου και το «κόλπο» με τα μετρητά

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος ήταν βασικός μέτοχος και θυγατρικής εταιρείας στην Κύπρο, είχε διατηρήσει τον έλεγχο του τηλεφωνικού κέντρου της αλυσίδας, παρόλο που είχε παραχωρήσει τα καταστήματα με τη μέθοδο του franchise. Αυτός ο έλεγχος του τηλεφωνικού κέντρου φέρεται να ήταν κεντρικός στη λειτουργία της απάτης.

Όταν ένας πελάτης καλούσε για να παραγγείλει, του γινόταν η ερώτηση σχετικά με τον τρόπο πληρωμής, δηλαδή αν θα πλήρωνε με μετρητά ή με κάρτα. Στις περιπτώσεις που ο πελάτης επέλεγε την πληρωμή με μετρητά, δεν αποστέλλονταν η κανονική απόδειξη, αλλά ένα δελτίο αποστολής. Η συγκεκριμένη παραγγελία καταχωρούνταν ως «κέρασμα» στο σύστημα, γεγονός που φέρεται να επέτρεπε στα μέλη της οργάνωσης να αποκομίζουν παράνομα κέρδη. Κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών επισυνδέσεων, φέρεται να έχει καταγραφεί πελάτης ο οποίος, αφού παρέλαβε την παραγγελία του, κάλεσε ξανά, αναφέροντας ότι δεν είχε λάβει απόδειξη.

Η έφοδος στην Εκάλη και τα κρυμμένα χρήματα

Στο πλαίσιο των ερευνών, η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στη βίλα του ιδιοκτήτη της Pizza Fan, η οποία βρίσκεται στην Εκάλη. Από την έφοδο αυτή, οι αρχές αποχώρησαν με πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά, συγκεκριμένα 1.100.000 ευρώ, τα οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν.

Σύμφωνα με πηγές, τα χιλιάδες ευρώ σε μετρητά βρέθηκαν κρυμμένα μέσα σε μια ειδική κρύπτη. Η κρύπτη αυτή βρισκόταν σε ένα δωμάτιο-βεστιάριο του σπιτιού και ήταν χτισμένη σαν διπλός τοίχος με τούβλα, με την είσοδο να γίνεται από μια κρυφή πόρτα. Εκτός από τα χρήματα, στην οικία κατασχέθηκαν και ψηφιακά πειστήρια, τα οποία έχουν παραδοθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω ανάλυση και εξέταση.

Το ειδικό λογισμικό και η παραποίηση του τζίρου

Η απάτη, όπως αποκαλύφθηκε, φέρεται να γινόταν με τη χρήση ενός ειδικού λογισμικού, το οποίο είχε εγκατασταθεί στο κεντρικό σύστημα της εταιρείας. Μέσω αυτού του λογισμικού, η εταιρεία εμφάνιζε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) διαφορετικό τζίρο από τον πραγματικό. Πιο συγκεκριμένα, το λογισμικό παρουσίαζε τα έσοδα της εταιρείας ως λιγότερα από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα.

Αυτή η παραποίηση των οικονομικών στοιχείων είχε ως άμεσο αποτέλεσμα να μην καταβάλλεται στο Δημόσιο το ανάλογο ποσό ΦΠΑ. Η δράση του κυκλώματος, όπως προαναφέρθηκε, ξεκίνησε από το 2022, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημιά στο ελληνικό δημόσιο.

Με πληροφορίες από: Topontiki