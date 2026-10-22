Νέα στοιχεία για το «Basketgate»: Καταγγελίες για απειλές σε Μαρούσι, Λαύριο και Χαλκίδα

Νέα στοιχεία από τη δικογραφία της υπόθεσης «Basketgate», που αφορά καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων στο μπάσκετ, έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Μια κατάθεση που περιλαμβάνεται στη δικογραφία αναδεικνύει τον Γιώργο Μαυραγάνη, ο οποίος φέρεται να προειδοποίησε για προβλήματα που θα αντιμετώπιζαν συγκεκριμένες ομάδες. Οι αναφορές αυτές αφορούν το Μαρούσι, το Λαύριο και τη Χαλκίδα, με τις καταγγελίες να συνδέονται με μια διαμάχη του Μαυραγάνη με τη διοίκηση του Αμαρουσίου.

Τα νέα στοιχεία της δικογραφίας

Η υπόθεση «Basketgate» συνεχίζει να απασχολεί, καθώς νέα δεδομένα προκύπτουν από τη δικογραφία που εξετάζεται. Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται ο Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει μάρτυρας σε κατάθεσή του, φέρεται να είχε εκφράσει σαφείς προειδοποιήσεις για την πορεία συγκεκριμένων ομάδων στο πρωτάθλημα.

Οι προειδοποιήσεις αυτές αφορούσαν το Μαρούσι, το Λαύριο και τη Χαλκίδα, με τον μάρτυρα να δηλώνει ότι οι ομάδες αυτές «θα είχαν μεγάλο πρόβλημα φέτος». Τα στοιχεία αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο των καταγγελιών για χειραγώγηση αγώνων στο μπάσκετ, προσθέτοντας νέα διάσταση στην υπόθεση.

Οδηγίες σε διαιτητές και οι ομάδες-στόχοι

Σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα, ο Γ. Μαυραγάνης φέρεται να έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες σε διαιτητές, προκειμένου να αντιμετωπίζουν δυσμενώς ορισμένες ομάδες. Οι διαιτητές Φ. Καλογερόπουλος, Κωνσταντινίδου και Μαρτινάκος αναφέρονται ως τα πρόσωπα που φέρεται να έλαβαν αυτές τις οδηγίες.

Οι ομάδες που, κατά την καταγγελία, βρέθηκαν στο στόχαστρο ήταν το Μαρούσι, το Λαύριο και η Χαλκίδα. Η ενέργεια αυτή αποδίδεται, σύμφωνα με τον μάρτυρα, σε μια διαμάχη του Γ. Μαυραγάνη με τη διοίκηση του Αμαρουσίου.

Ο μάρτυρας ισχυρίζεται ότι οι διαιτητές είχαν λάβει εντολές να δυσκολεύουν τις συγκεκριμένες ομάδες κάθε φορά που τις συναντούσαν στο γήπεδο, επηρεάζοντας έτσι την εξέλιξη των αγώνων τους.

Η διαμάχη με το Μαρούσι και ο ρόλος του Στασινόπουλου

Η κατάθεση συνδέει τις συγκεκριμένες αναφορές και τις φερόμενες οδηγίες με τον πρόεδρο του Αμαρουσίου, Στασινόπουλο. Ο μάρτυρας περιγράφει μια κόντρα που φέρεται να είχε ξεκινήσει ο Γ. Μαυραγάνης με τον Στασινόπουλο.

Ως αιτία αυτής της διαμάχης αναφέρεται η αποχώρηση του Η. Παπαθεοδώρου, προπονητή, από τον Προμηθέα. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό, ο Λιόλιος φέρεται να είχε αποφασίσει να διώξει τον Στασινόπουλο από το μπάσκετ, γεγονός που συνδέεται με τις φερόμενες απειλές κατά του Αμαρουσίου και των άλλων ομάδων.

Η επίμαχη αναμέτρηση ΑΓΕΧ – Δόξα Λευκάδας

Μία από τις αναμετρήσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης είναι αυτή της 3ης αγωνιστικής της Elite League, η οποία διεξήχθη στις 20 Οκτωβρίου 2025. Σε αυτό το παιχνίδι, η ΑΓΕΧ αντιμετώπισε τη Δόξα Λευκάδας, με τη φιλοξενούμενη ομάδα να επικρατεί με σκορ 77-78.

Ο μάρτυρας υποστηρίζει ότι στον συγκεκριμένο αγώνα, οι τρεις διαιτητές – Φ. Καλογερόπουλος, Κωνσταντινίδου και Μαρτινάκος – ενήργησαν σύμφωνα με τις εντολές που φέρεται να είχαν λάβει. Η κατάθεση συνδέει άμεσα το αποτέλεσμα του παιχνιδιού με τις καταγγελλόμενες οδηγίες προς τους διαιτητές.

Επιπλέον, ο μάρτυρας αναφέρει ότι στον διαιτητή Φ. Καλογερόπουλο είχε υποσχεθεί η συνέχιση των διαιτητικών ορισμών του σε αγώνες της κατηγορίας, γεγονός που ενισχύει τους ισχυρισμούς περί χειραγώγησης.

Η συνάντηση Μαυραγάνη-Καλογερόπουλου και η προειδοποίηση

Στο επίμαχο απόσπασμα της κατάθεσης, ο μάρτυρας περιγράφει λεπτομερώς μια συνάντηση του Γ. Μαυραγάνη με τον Φ. Καλογερόπουλο. Η συνάντηση αυτή φέρεται να έλαβε χώρα στο γραφείο του Γ. Μαυραγάνη, όπου οι δύο άνδρες ήπιαν καφέ.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, ο Γ. Μαυραγάνης φέρεται να ενημέρωσε τον Φ. Καλογερόπουλο για την κόντρα του με τον Στασινόπουλο, πρόεδρο του Αμαρουσίου, εξαιτίας της αποχώρησης του προπονητή Η. Παπαθεοδώρου από τον Προμηθέα. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Γ. Μαυραγάνης φέρεται να είπε στον Φ. Καλογερόπουλο: «Να ξέρεις ότι Μαρούσι, Λαύριο και Χαλκίδα θα έχουν μεγάλο πρόβλημα φέτος».

Ο μάρτυρας ολοκληρώνει την περιγραφή του, αναφέροντας ότι η εντολή προς τους διαιτητές ήταν σαφής: «Η εντολή ήταν όπου βρίσκουν οι διαιτητές τις ανωτέρω ομάδες να τις πολεμάνε». Αυτή η δήλωση, σε συνδυασμό με τα γεγονότα του αγώνα της ΑΓΕΧ με τη Δόξα Λευκάδας, αποτελεί κεντρικό στοιχείο της κατάθεσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki