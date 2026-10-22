Στη Λέσβο για τα γυρίσματα της ταινίας «Merci Charlotte» η Ζιλιέτ Μπινός

Στην τελική ευθεία βρίσκονται τα γυρίσματα της διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής «Merci Charlotte», με τη βραβευμένη Γαλλίδα ηθοποιό Ζιλιέτ Μπινός να πρωταγωνιστεί και να βρίσκεται στη Λέσβο. Η παρουσία της στο νησί έχει προκαλέσει ενδιαφέρον, καθώς η ίδια ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους για την πορεία της παραγωγής.

Η ταινία, μια διεθνής συμπαραγωγή, αναμένεται να ολοκληρώσει τα γυρίσματά της μέσα στις επόμενες ημέρες, με τη Λέσβο να αποτελεί το κεντρικό σκηνικό της ιστορίας. Η πλοκή της ταινίας εστιάζει σε ένα επίκαιρο κοινωνικό ζήτημα, συνδέοντας άμεσα την κινηματογραφική αφήγηση με την πραγματικότητα του νησιού.

Η παρουσία της Ζιλιέτ Μπινός στο νησί

Η Ζιλιέτ Μπινός, με αφορμή την παραμονή της στη Λέσβο για τις ανάγκες της παραγωγής, δημοσίευσε φωτογραφίες από διάφορες παραλίες και τοποθεσίες του νησιού που φιλοξένησαν τα γυρίσματα. Μέσα από τις αναρτήσεις της, μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εμπειρία της, δίνοντας μια γεύση από το περιβάλλον όπου διαδραματίζεται η ταινία.

Η διάσημη ηθοποιός δεν παρέλειψε να εκφράσει τις ευχαριστίες της προς τους συντελεστές της παραγωγής. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στον σκηνοθέτη της ταινίας, Μπερκούν Ογιά, καθώς και στην ηθοποιό Νίνα Μερίς. Επιπλέον, ευχαρίστησε θερμά ολόκληρη την ομάδα των συντελεστών που εργάστηκαν για την ταινία, η οποία φέρει την υπογραφή της γαλλικής εταιρείας Haut et Court.

Το θέμα και η πλοκή της ταινίας

Στην ταινία «Merci Charlotte», η Ζιλιέτ Μπινός υποδύεται τον κεντρικό ρόλο της Σαρλότ. Πρόκειται για μια γυναίκα 61 ετών, η οποία προσφέρει εθελοντική εργασία σε μια μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται στη Λέσβο. Ο χαρακτήρας της Σαρλότ αποτελεί τον πυρήνα της ιστορίας, μέσα από την οποία αναδεικνύονται κρίσιμα κοινωνικά θέματα.

Η πλοκή της ταινίας εκτυλίσσεται εξ ολοκλήρου στο νησί και επικεντρώνεται στην ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσει η πρωταγωνίστρια με έναν νεαρό πρόσφυγα. Η προσφυγική πραγματικότητα βρίσκεται στον πυρήνα της ιστορίας, προσφέροντας μια κινηματογραφική ματιά σε ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα την παγκόσμια κοινότητα και ειδικότερα την περιοχή της Λέσβου.

Η Λέσβος ως κεντρικό σκηνικό

Η Λέσβος έχει επιλεγεί ως ο βασικός τόπος εξέλιξης της ιστορίας για την ταινία «Merci Charlotte». Το νησί δεν αποτελεί απλώς ένα σκηνικό, αλλά συνδέεται άμεσα με την κινηματογραφική αφήγηση, καθώς η ίδια η γεωγραφική και κοινωνική του πραγματικότητα ενσωματώνεται στη δομή της πλοκής.

Η επιλογή της Λέσβου αναδεικνύει την άμεση σύνδεση της κινηματογραφικής αφήγησης με το προσφυγικό ζήτημα, το οποίο αποτελεί κεντρικό και καθοριστικό θέμα της ταινίας. Μέσα από τις τοποθεσίες και το περιβάλλον του νησιού, η παραγωγή επιδιώκει να μεταφέρει την ατμόσφαιρα και τις συνθήκες που διαμορφώνουν την ιστορία των χαρακτήρων.

Διεθνής συμπαραγωγή με ελληνική συμμετοχή

Το «Merci Charlotte» αποτελεί μια σημαντική διεθνή συμπαραγωγή, στην οποία συμμετέχουν τέσσερις χώρες. Πρόκειται για μια συνεργασία μεταξύ κινηματογραφικών εταιρειών από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Τουρκία, γεγονός που υπογραμμίζει τον παγκόσμιο χαρακτήρα και την εμβέλεια του έργου.

Στην εν λόγω συμπαραγωγή, η Ελλάδα εκπροσωπείται από την ελληνική εταιρεία Neda Film, η οποία έχει συμβάλει στην υλοποίηση της ταινίας. Η συμμετοχή της Neda Film αναδεικνύει την ελληνική παρουσία σε μια διεθνή παραγωγή που φέρνει στο προσκήνιο ένα τόσο ευαίσθητο και επίκαιρο θέμα.

Ολοκλήρωση των γυρισμάτων

Όπως ενημέρωσε η ίδια η Ζιλιέτ Μπινός τους διαδικτυακούς της φίλους, τα γυρίσματα της ταινίας «Merci Charlotte» βρίσκονται στην τελική τους ευθεία. Η ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, σηματοδοτώντας το τέλος της παραγωγικής φάσης στο νησί της Λέσβου.

Η ολοκλήρωση των γυρισμάτων ανοίγει τον δρόμο για τα επόμενα στάδια της παραγωγής, όπως το μοντάζ και η μεταπαραγωγή, πριν η ταινία είναι έτοιμη να παρουσιαστεί στο κοινό. Η επιτυχημένη διεξαγωγή των γυρισμάτων στη Λέσβο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση αυτής της διεθνούς κινηματογραφικής προσπάθειας.

Με πληροφορίες από: Topontiki