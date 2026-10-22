Νέες αποκαλύψεις συγκλονίζουν το ελληνικό μπάσκετ, καθώς το σκάνδαλο των στημένων αγώνων διευρύνεται με στοιχεία που αφορούν και την εμπλοκή του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κ. Λιόλιος φέρεται να ζήτησε από διαιτητή την αποβολή παίκτη της ΑΕΚ σε αναμέτρηση με τον Προμηθέα. Η υπόθεση έχει οδηγήσει σε συλλήψεις και προγραμματισμένες απολογίες για έξι άτομα που κατηγορούνται για χειραγώγηση αγώνων.

Οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων

«Σεισμός» έχει προκληθεί στο ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες ώρες μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου για στημένους αγώνες. Στον φάκελο της υπόθεσης περιλαμβάνεται και ένα ματς για το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα, συγκεκριμένα η αναμέτρηση μεταξύ της Αναγέννησης Πάτρας και του Ελληνικού Κολεγίου, η οποία διεξήχθη στην Πάφο τον περασμένο Μάρτιο.

Οι αποκαλύψεις συνεχίζονται, με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο να αναφέρει στο Mega πως στη δικογραφία υπάρχει κατάθεση προπονητή από τον Ιούλιο του 2026. Σύμφωνα με αυτή την κατάθεση, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, φέρεται να ζήτησε από τον προπονητή να υποδείξει ποιον παίκτη θα ήθελε να αποβάλει από αντίπαλη ομάδα που θα αντιμετώπιζε ο Προμηθέας.

Η φερόμενη εμπλοκή του Βαγγέλη Λιόλιου

Η κεντρική αποκάλυψη αφορά το ματς μεταξύ Προμηθέα και ΑΕΚ, το οποίο έληξε με σκορ 84-76 τον Νοέμβριο του 2024. Σε αυτή την αναμέτρηση, ο Βαγγέλης Λιόλιος φέρεται να ζήτησε από τον διαιτητή της αναμέτρησης να αποβάλλει παίκτη της Ένωσης. Η πληροφορία αυτή αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της δικογραφίας που διερευνάται.

Η κατάθεση του προπονητή, η οποία χρονολογείται από τον Ιούλιο του 2026, περιγράφει λεπτομερώς το αίτημα του κ. Λιόλιου, ενισχύοντας τις ενδείξεις για προσπάθεια χειραγώγησης των αγώνων. Το συγκεκριμένο περιστατικό προσθέτει μια νέα διάσταση στην υπόθεση των στημένων αγώνων που έχει αναστατώσει τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Τα επίμαχα γεγονότα του αγώνα Προμηθέας – ΑΕΚ

Ο αγώνας Προμηθέας – ΑΕΚ, που διεξήχθη τον Νοέμβριο του 2024 και έληξε με 84-76, χαρακτηρίστηκε από μια σειρά αμφισβητούμενων αποφάσεων. Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, ενδείξεις που σχετίζονται με όσα συνέβησαν στον αγώνα αφορούν την πρόωρη αποβολή του παίκτη Κουζμίνσκας, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ένας από τους δύο πρώτους σκόρερ της ΑΕΚ. Επιπλέον, αποβλήθηκε και ο προπονητής της ομάδας, Ντράγκαν Σάκοτα, με δύο τεχνικές ποινές.

Στο συγκεκριμένο ματς, διαιτητής ήταν η Βάσω Τσαρούχα. Οι Πατρινοί είχαν κερδίσει 52 βολές, έναντι μόλις 20 της ΑΕΚ, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της Ένωσης. Οι άνθρωποι της ΑΕΚ ήταν έξαλλοι από τη διαιτησία της αναμέτρησης, ειδικά μετά τις αποβολές των Κουζμίνσκας και Σάκοτα.

Η ένταση και η διακοπή στο γήπεδο

Η ένταση στο γήπεδο κορυφώθηκε όταν οι διαιτητές ζήτησαν την απομάκρυνση ενός ανθρώπου των κιτρινόμαυρων, ο οποίος καθόταν μαζί με τον Μάκη Αγγελόπουλο στις θέσεις πίσω από την μπασκέτα. Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος, κατευθύνθηκε προς τη γραμματεία, όντας έξαλλος με την εξέλιξη του αγώνα και ζήτησε εξηγήσεις για όσα συνέβαιναν.

Η διαιτητική τριάδα αποχώρησε προσωρινά προς τα αποδυτήρια, μέχρι οι πολυθρόνες των επισήμων να μεταφερθούν μερικά μέτρα πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες για να συνεχιστεί η αναμέτρηση. Οι διαιτητές έφυγαν για τα αποδυτήρια 6:30 λεπτά πριν το τέλος, μέχρι να εκκενωθεί το γήπεδο. Τελικά, με χρήση αστυνομικής βίας απωθήθηκαν οι φίλοι της ΑΕΚ που βρίσκονταν στις εξέδρες και το ματς ξεκίνησε ξανά αφού εκκενώθηκε ο χώρος.

Οι προγραμματισμένες απολογίες των συλληφθέντων

Στη ΓΑΔΑ θα παραμείνουν οι έξι συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται για χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, μέχρι να απολογηθούν. Οι απολογίες τους έχουν προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες. Συγκεκριμένα, ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου αναμένεται να απολογηθεί αύριο, 23 Οκτωβρίου, στη 1 το μεσημέρι.

Την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, στις 10 το πρωί, έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες του Βαγγέλη Λιόλιου και του Γιώργου Μαυραγάνη. Όσον αφορά τη Βάσω Τσαρούχα, τον Τάσο Πηλοΐδη και τον Ηλία Κορομηλά, αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου, στις 10:30 το πρωί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta