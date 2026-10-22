Η αποχώρηση Λιόλιου και Τσαρούχα με χειροπέδες από την Ευελπίδων

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, και η Ελληνίδα διεθνής διαιτητήρια, Βασιλική Τσαρούχα, αποχώρησαν σήμερα από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, φορώντας χειροπέδες. Η αποχώρησή τους πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας ενώπιον του Εισαγγελέα, μια διαδικασία που διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα. Τα δύο αυτά πρόσωπα, μαζί με άλλους τέσσερις, είχαν συλληφθεί την Τετάρτη (21/10) στο πλαίσιο μιας υπόθεσης που αφορά σκάνδαλο χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Όλοι οι συλληφθέντες προσήλθαν σήμερα στην Ευελπίδων, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία από τον Ανακριτή και μεταφέρονται στη ΓΑΔΑ, όπου θα κρατηθούν έως την απολογία τους.

Η αποχώρηση με χειροπέδες από την Ευελπίδων

Σήμερα το πρωί, ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, και η Βασιλική Τσαρούχα, η Ελληνίδα διεθνής διαιτητήρια, βγήκαν από το κτήριο των δικαστηρίων της Ευελπίδων. Η έξοδός τους έγινε με χειροπέδες, μια εικόνα που καταγράφηκε μετά το πέρας της προανακριτικής διαδικασίας στην οποία είχαν προσέλθει. Οι πηγές αναφέρουν ρητά ότι τόσο ο κ. Λιόλιος όσο και η κα Τσαρούχα φορούσαν χειροπέδες καθώς έβγαιναν από το δικαστικό μέγαρο.

Η προανακριτική διαδικασία ενώπιον του Εισαγγελέα, στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΕΟΚ και η διεθνής διαιτητήρια, διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, ακολούθησε η αποχώρησή τους από την Ευελπίδων, με τις χειροπέδες να είναι εμφανείς, όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο.

Οι συλλήψεις και το σκάνδαλο χειραγώγησης αγώνων

Οι συλλήψεις του Βαγγέλη Λιόλιου και της Βασιλικής Τσαρούχα, μαζί με άλλα τέσσερα πρόσωπα, πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου. Τα πρόσωπα αυτά συνελήφθησαν για τον κεντρικό τους ρόλο σε ένα σκάνδαλο που αφορά τη χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Το συγκεκριμένο σκάνδαλο έχει προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις και συζητήσεις στον αθλητικό χώρο.

Εκτός από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιο, και τη διεθνή διαιτητή, Βασιλική Τσαρούχα, συνελήφθησαν επίσης οι Πέτρος Παπαπέτρου, Τάσος Πηλοΐδης, Ηλίας Κορομηλάς και Γιώργος Μαυραγάνης. Συνολικά, έξι πρόσωπα βρέθηκαν στο επίκεντρο των ερευνών και οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης για την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Η διαδικασία στον ανακριτή και η κράτηση στη ΓΑΔΑ

Και τα έξι πρόσωπα που συνελήφθησαν την Τετάρτη προσήλθαν σήμερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Εκεί, ενώπιον του Ανακριτή, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία. Η προθεσμία αυτή τους δόθηκε προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, μια τυπική διαδικασία που επιτρέπει στους κατηγορούμενους να οργανώσουν την υπεράσπισή τους με τον απαιτούμενο χρόνο.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών στα δικαστήρια της Ευελπίδων, οι συλληφθέντες μεταφέρονται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ). Στη ΓΑΔΑ, θα παραμείνουν κρατούμενοι. Η κράτησή τους θα διαρκέσει έως ότου οριστεί η νέα ημερομηνία για την απολογία τους ενώπιον του Ανακριτή, ολοκληρώνοντας έτσι ένα μέρος της προδικαστικής διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Ieidiseis