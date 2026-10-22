Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, καθώς και άλλοι πέντε συλληφθέντες, έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών. Η υπόθεση αφορά καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων μπάσκετ και έχει προκαλέσει «σεισμό» στον ελληνικό αθλητισμό, με τους κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν αδικήματα που σχετίζονται με δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου.

Οι προθεσμίες απολογίας και οι κατηγορούμενοι

Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (22/10) στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, συνοδεία ισχυρών δυνάμεων της Αστυνομίας. Συγκεκριμένα, ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου αναμένεται να απολογηθεί στη 1 το μεσημέρι της Παρασκευής.

Την Κυριακή (25/10) το πρωί, στις 10, έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, και του επιχειρηματία Γιώργου Μαυραγάνη. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι, Βάσω Τσαρούχα, Ηλίας Κορομηλάς και Τάσος Πηλοΐδης, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την Δευτέρα (26/10).

Τα αδικήματα και η δικογραφία

Τα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν μετά από διερεύνηση καταγγελιών από τον αθλητικό Εισαγγελέα, οι οποίες αφορούν φερόμενη χειραγώγηση αγώνων σε όλες τις κατηγορίες του μπάσκετ. Η δικογραφία φαίνεται να καλύπτει χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον της τελευταίας πενταετίας και περιλαμβάνει μηνύματα παραγόντων, καθώς και καταθέσεις-καταγγελίες που τέθηκαν υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα.

Οι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν τον επικεφαλής της ΕΟΚ, τρεις διαιτητές, έναν αρχιδιαιτητή – ειδικό σύμβουλο διαιτησίας, κι έναν επιχειρηματία – πρώην αθλητή. Πρόσωπα από το περιβάλλον τους υποστήριζαν ότι μέχρι χθες δεν είχαν λάβει γνώση του συνόλου των στοιχείων που τους αποδίδονται, ενώ αμφισβητούσαν πληροφορίες που τους ήθελαν να έχουν κληθεί προηγουμένως για εξηγήσεις στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας.

Τα χρηματικά ποσά που βρέθηκαν

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των εμπλεκομένων, βρέθηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά. Σε ένα από τα σπίτια ενός εκ των συλληφθέντων, συγκεκριμένα του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, εντοπίστηκε ένα ποσό που ξεπερνά τις 800.000 ευρώ, το οποίο δεν δικαιολογείται από τις τακτικές αποδοχές του.

Επιπλέον, βρέθηκε ένα ποσό 10.000 ευρώ στο σπίτι ενός άλλου συλληφθέντα. Σε μία νέα εξέλιξη το πρωί της Πέμπτης (22/10), έγινε γνωστό ότι βρέθηκαν 102.000 ευρώ στο σπίτι και δεύτερου εμπλεκόμενου διαιτητή, προσθέτοντας νέα δεδομένα στην υπόθεση.

Οι αρνήσεις των κατηγοριών

Τόσο ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, όσο και ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Ο κ. Λιόλιος υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με όσα αναφέρονται στο κατηγορητήριο σε βάρος του και κάνει λόγο για σκευωρία εναντίον του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του κ. Λιόλιου έχουν καταθέσει δύο πρόσωπα, ένας εν ενεργεία διαιτητής και ένας επιχειρηματίας. Ο ίδιος επισημαίνει ότι βρίσκεται σε δικαστική αντιδικία με τέσσερα πρόσωπα, σε βάρος των οποίων έχει υποβάλλει μηνύσεις ήδη από το 2022, με έναν εξ αυτών να είναι από τους μάρτυρες-κλειδιά της υπόθεσης.

Από το περιβάλλον του Βαγγέλη Λιόλιου, για τα τηλεφωνικά μηνύματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, επισημαίνεται ότι υπάρχει μόνο ένα μήνυμα προς παράγοντα ομάδας, με το οποίο γνωστοποιούσε τα ονόματα των διαιτητών νωρίτερα από τη γνωστοποίηση της κλήρωσης. Αυτό, κατά το περιβάλλον του κατηγορούμενου, αποτελεί απλή γνωστοποίηση και όχι προσπάθεια χειραγώγησης αγώνα.

Από την πλευρά του, ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου αρνείται πλήρως την κατηγορία, δηλώνοντας ότι διαθέτει όλα τα απαιτούμενα παραστατικά που δικαιολογούν τις 820.000 ευρώ που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit