Στο Μονομελές Πρωτοδικείο εκδικάζεται σήμερα, 22 Οκτωβρίου, η αγωγή που έχει καταθέσει ο Γιώργος Κιμούλης κατά της Ζέτας Δούκα, της Δώρας Χρυσικού και του Νίκου Ψαρρά. Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης διεκδικεί το ποσό των περίπου 700.000 ευρώ, επικαλούμενος δυσφήμιση μέσω του Τύπου. Η δικαστική διαδικασία ξεκίνησε λίγο μετά τις 9:00 το πρωί, με την παρουσία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

Η έναρξη της δικαστικής διαμάχης

Η σημερινή εκδίκαση έρχεται έπειτα από αναβολή που είχε δοθεί την 1η Οκτωβρίου. Η υπόθεση, η οποία βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, αφορά την αγωγή του Γιώργου Κιμούλη εναντίον των τριών συναδέλφων του, με επίκεντρο τους ισχυρισμούς περί δυσφήμισης που προέκυψαν από δημόσιες τοποθετήσεις τους.

Η δικαστική διαμάχη έχει τις ρίζες της πριν από περίπου τέσσερα χρόνια. Τότε, η ηθοποιός Ζέτα Δούκα είχε προβεί σε καταγγελίες κατά του Γιώργου Κιμούλη, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής της εμφάνισης. Οι καταγγελίες αφορούσαν περιστατικά λεκτικής, ψυχολογικής και σωματικής βίας, τα οποία φέρεται να συνέβησαν κατά τη συνεργασία τους στο θέατρο, το έτος 2008.

Οι ισχυρισμοί του Γιώργου Κιμούλη

Μετά τις δημόσιες αυτές τοποθετήσεις, ο Γιώργος Κιμούλης θεώρησε ότι η τιμή και η υπόληψή του είχαν θιγεί σοβαρά. Για τον λόγο αυτό, αποφάσισε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, ζητώντας αποζημίωση για τη δυσφήμιση που, κατά την άποψή του, υπέστη μέσω των μέσων ενημέρωσης.

Το ποσό που διεκδικεί ο ηθοποιός ανέρχεται σε περίπου 700.000 ευρώ. Η αγωγή του στρέφεται κατά της Ζέτας Δούκα, της Δώρας Χρυσικού και του Νίκου Ψαρρά, οι οποίοι φέρονται να συνέβαλαν στη δημιουργία αρνητικής εικόνας για τον ίδιο.

Η πορεία της υπόθεσης και ο διαχωρισμός των σκελών

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το ποινικό σκέλος της υπόθεσης έχει διαχωριστεί από την αστική διεκδίκηση. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο πτυχές της δικαστικής διαμάχης ακολουθούν διαφορετικές πορείες στα δικαστήρια. Η εκδίκαση της αστικής αγωγής βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα, με τις δύο πλευρές να παρουσιάζουν τα επιχειρήματά τους.

Η διαδικασία, όπως ειπώθηκε στην εκπομπή «Happy Day», ξεκίνησε με την παρουσία όλων των εμπλεκόμενων μερών, μετά την προηγούμενη αναβολή. Η υπόθεση έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον, δεδομένης της φύσης των καταγγελιών και των προσώπων που εμπλέκονται.

Η κατάθεση του Δημήτρη Γκοτσόπουλου

Στο πλαίσιο της σημερινής εκδίκασης, ο ηθοποιός Δημήτρης Γκοτσόπουλος βρέθηκε στο δικαστήριο για να καταθέσει ως μάρτυρας. Η κατάθεσή του έγινε υπέρ του Γιώργου Κιμούλη, προσθέτοντας ένα νέο στοιχείο στην υπόθεση. Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, «Super Κατερίνα», ο Γκοτσόπουλος επιβεβαίωσε ένα συγκεκριμένο γεγονός.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος επιβεβαίωσε ότι είχε ακυρωθεί μια θεατρική παράσταση στην οποία επρόκειτο να συμμετάσχει μαζί με τον Γιώργο Κιμούλη. Η ακύρωση αυτή, σύμφωνα με την κατάθεσή του, οφειλόταν σε όσα είχαν ειπωθεί στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την υπόθεση. Η δημοσιογράφος διευκρίνισε ότι ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος δεν είχε γνώση του αρχικού περιστατικού που οδήγησε στη διαμάχη, αλλά η μαρτυρία του αφορούσε αποκλειστικά την ακύρωση της συγκεκριμένης παράστασης.

Με πληροφορίες από: Topontiki