Έκρηξη στον Κολωνό: Ναρκωτικά και εκρηκτικός μηχανισμός στην ίδια τσάντα

Ένα πρωτοφανές περιστατικό για τα ελληνικά αστυνομικά χρονικά απασχολεί τους αξιωματικούς της ΔΑΟΕ, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στον Κολωνό. Για πρώτη φορά, ναρκωτικά και εκρηκτικός μηχανισμός μετακινούνταν ταυτόχρονα στην ίδια τσάντα, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά της οδού Πλάτωνος και θέτοντας σε συναγερμό την ΕΛ.ΑΣ. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων, δύο πολιτών και δύο αστυνομικών.

Τα σενάρια της έρευνας

Οι αρχές έχουν αποκλείσει το σενάριο της τρομοκρατίας, καθώς και αυτό μιας «τυφλής παγίδας» που στόχευε αστυνομικούς. Το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζεται αυτή τη στιγμή είναι αυτό του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ ατόμων που εμπλέκονται σε διακίνηση ουσιών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο πραγματικός στόχος δεν ήταν κάποιος από τους τέσσερις τραυματίες, αλλά ένα πρόσωπο που παραμένει μέχρι στιγμής μη ταυτοποιημένο και άφαντο.

Προς αυτή την κατεύθυνση, οι αστυνομικοί προχώρησαν χθες το μεσημέρι σε εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, «σαρώνοντας» για υλικό από κάμερες ασφαλείας. Στόχος είναι ο εντοπισμός τυχόν καταγραφών που να απεικονίζουν τον μεταφορέα της λευκής τσάντας, η οποία περιείχε το παρ’ ολίγον φονικό περιεχόμενο.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός και η ενεργοποίηση

Από την εξέταση των υπολειμμάτων του εκρηκτικού μηχανισμού, προέκυψε ότι το άτομο που τον κατασκεύασε διαθέτει σχετική εμπειρία. Η ενεργοποίηση του μηχανισμού θα γινόταν μέσω ενός κουμπιού, το οποίο πάτησε κατά λάθος ο 44χρονος ανθυπαστυνόμος. Αυτό υποδηλώνει ότι όποιος θα παραλάμβανε το δέμα με τα ναρκωτικά, πιθανότατα θα βρισκόταν σε απόσταση οπτικής επαφής με τον μεταφορέα της λευκής τσάντας, ο οποίος και θα ενεργοποιούσε τον μηχανισμό.

Η πορεία της λευκής τσάντας

Ωστόσο, κάτι πήγε λάθος στην πορεία. Η λευκή τσάντα δεν έφτασε στον προορισμό της και έμεινε στον κοινόχρηστο ημιόροφο της πολυκατοικίας στην οδό Πλάτωνος. Εκεί εντοπίστηκε από τον διαχειριστή του κτιρίου, με αποτέλεσμα να αποτραπεί μια πιθανή τραγωδία, καθώς παραλίγο να στερήσει ανθρώπινες ζωές.

Έρευνες σε διαμέρισμα και συνέχεια

Το βράδυ της Τετάρτης, εισαγγελέας βρέθηκε στο σημείο προκειμένου να διενεργηθεί έρευνα σε τουλάχιστον ένα διαμέρισμα της πολυκατοικίας. Το συγκεκριμένο διαμέρισμα ανήκει σε έναν άνδρα που είναι γνωστός στην ΕΛ.ΑΣ. από υποθέσεις ναρκωτικών. Προς το παρόν, δεν φαίνεται να έχει προκύψει κάτι εναντίον του.

Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, όπως αναφέρεται, συνεχίζουν τη συλλογή και την εξέταση των στοιχείων, προσπαθώντας να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση και να εντοπίσουν τους υπεύθυνους για το πρωτοφανές αυτό περιστατικό.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr