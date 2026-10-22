Έκρηξη στον Κολωνό: Αναπάντητα ερωτήματα για τον μηχανισμό και σοβαρός τραυματισμός αστυνομικού

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου 2026 στον Κολωνό. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός αστυνομικού, ενώ μία αστυνομικός και δύο πολίτες υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα. Οι αρχές κάνουν εξονυχιστικές έρευνες για να διαπιστώσουν ποιος τοποθέτησε τη σακούλα στην πυλωτή της πολυκατοικίας.

Τα γεγονότα της έκρηξης

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 16:00, έπειτα από τηλεφωνική κλήση πολίτη στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης. Ο πολίτης ανέφερε ότι γίνεται διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί και, στο ισόγειο της πολυκατοικίας, στο κλιμακοστάσιο, εντοπίστηκε μία σακούλα.

Η σακούλα περιείχε ναρκωτικές ουσίες και μία ζυγαριά κουζίνας. Όταν ένας από τους αστυνομικούς, υπαστυνόμος, πάτησε άθελά του το μπουτόν που υπήρχε στον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, αυτός ενεργοποιήθηκε, προκαλώντας την ισχυρή έκρηξη. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο μέσα σε περίπου πέντε λεπτά και παρέλαβαν τους τραυματίες.

Ο σοβαρός τραυματισμός του αστυνομικού

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν συνολικά δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες. Ο αστυνομικός που πάτησε το μπουτόν τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο χειρουργείο για τα τραύματα που υπέστη σε πρόσωπο και σώμα. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ενώ η συνάδελφός του και οι δύο πολίτες φέρουν ελαφρύτερα τραύματα.

Το περιεχόμενο της σακούλας και τα ευρήματα

Το περιεχόμενο της τσάντας, αν και ήταν παγιδευμένο με μικρής ισχύος μηχανισμό, μπορούσε να προκαλέσει ζημιά σε όποιον την άνοιγε. Μεταξύ των αντικειμένων που εντοπίστηκαν συγκαταλέγονται ένα μπουτόν το οποίο θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί και από μακριά, μία δισκέτα από ψηφιακή ζυγαριά ή κουζινομηχανή η οποία χωρούσε μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης, καθώς και ένα ελατήριο με μπαταρία. Τα υπολείμματα που εντοπίστηκαν δείχνουν ότι ο κατασκευαστής της βόμβας είχε ξαναφτιάξει στο παρελθόν αρκετές φορές εκρηκτικούς μηχανισμούς, καθώς υπήρχε κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα, τηλεχειριστήριο πυροδότησης, μπαταρία και εκρηκτική ύλη.

Παράλληλα, βρέθηκαν υπολείμματα ναρκωτικών ουσιών και ζυγαριάς, όμοια με αυτές που χρησιμοποιούν οι διακινητές για να μεριδοποιήσουν τα ναρκωτικά και να φτιάξουν φιξάκια. Η αυτοψία στο σημείο της έκρηξης επιβεβαίωσε ότι αυτό ακριβώς συνέβη: εκρηκτικός μηχανισμός μαζί με ναρκωτικά.

Τα αναπάντητα ερωτήματα των αρχών

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη στον Κολωνό και ποιος είναι αυτός που τοποθέτησε τη σακούλα με τα ναρκωτικά και τον εκρηκτικό μηχανισμό. Οι έμπειροι αξιωματικοί εξεπλάγησαν από το γεγονός ότι το σακίδιο περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό μαζί με ναρκωτικά, καθώς «αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί» και δεν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο. Δεν έχει λόγο ένας διακινητής ναρκωτικών να έχει πάνω του εκρηκτικό μηχανισμό και ιδίως να τον έχει βάλει μέσα στην «πραμάτεια» του.

Οι αστυνομικοί δεν αναζητούν μόνο τον μεταφορέα της βόμβας αλλά και τον στόχο. Τα ευρήματα δείχνουν ότι κάποιος διακινητής ναρκωτικών σκόπευε να εξαπολύσει επίθεση, ενδεχομένως ακόμα και κατά την χθεσινή ημέρα. Το γεγονός ότι υπήρχε τηλεχειριστήριο δείχνει στις αρχές ότι η επίθεση θα ήταν δολοφονική. Θα μπορούσε δηλαδή να υπάρχει οπτική επαφή με τον στόχο και να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός μόλις εκείνος άνοιγε το σακίδιο, πιθανότατα πιστεύοντας ότι περιέχει μόνο ναρκωτικά. Θεωρείται πολύ πιθανό ο μεταφορέας να μην είναι και ο κατασκευαστής της βόμβας, καθώς οι διακινητές ναρκωτικών δεν γνωρίζουν από εκρηκτικούς μηχανισμούς. Έτσι, εξετάζεται το σενάριο της «συνεργασίας» μεταξύ διακινητών και ατόμων από τον χώρο του υποκόσμου με εμπειρία στις βόμβες.

Οι έρευνες και οι εργαστηριακές αναλύσεις

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων να αναμένεται να δώσουν απαντήσεις σχετικά με την προέλευση του εκρηκτικού μηχανισμού, τον τρόπο λειτουργίας και ενεργοποίησής του, καθώς και τις συνθήκες υπό τις οποίες τοποθετήθηκε στο κλιμακοστάσιο. Τα ευρήματα έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου οι πυροτεχνουργοί να αποκωδικοποιήσουν τη συνδεσμολογία του μηχανισμού και να εκμαιεύσουν οποιαδήποτε πληροφορία για τους δράστες.

Παράλληλα, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε όλα τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας όπου σημειώθηκε το περιστατικό, με στόχο τη συγκέντρωση στοιχείων. Οι αστυνομικοί αρχικά εστιάζουν την έρευνά τους στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Κολωνού. Σαρώνουν όλες τις κάμερες της περιοχής πιστεύοντας ότι ο μεταφορέας της βόμβας αφενός είχε ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και αφετέρου πιθανότατα είναι σεσημασμένος, συνεπώς το πρόσωπό του υπάρχει στις βάσεις δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis