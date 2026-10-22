Η υπόθεση δηλητηρίασης του 41χρονου στρατιωτικού γιατρού στο Περιστέρι, από την πρώην σύζυγό του, έχει προκαλέσει σοκ στην κοινωνία. Ο γιατρός φέρεται να έπεσε θύμα δηλητηρίασης με ατροπίνη, την οποία η εν διαστάσει σύζυγός του φέρεται να έριχνε σε τρόφιμα και νερό που κατανάλωνε στο σπίτι του. Ο ίδιος περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε, ενώ και η μητέρα του παρουσίασε παρόμοια συμπτώματα, αφού ήπιε νερό από το σπίτι του γιου της.

Οι σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του γιατρού

Ο στρατιωτικός γιατρός από το Περιστέρι περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε, όταν επανειλημμένα εμφάνιζε σοβαρά προβλήματα υγείας χωρίς να γνωρίζει τι τα προκαλούσε. Η κατάσταση της υγείας του επηρέασε σημαντικά την καθημερινότητά του, αλλά και την επαγγελματική του πορεία. Έφτασε να πιστεύει ότι αντιμετώπιζε ψυχιατρικό πρόβλημα, ενώ η επαναλαμβανόμενη εμφάνιση των συμπτωμάτων τον οδήγησε σε αλλεπάλληλες νοσηλείες.

Όπως ανέφερε, νοσηλεύτηκε τρεις φορές σε ψυχιατρική κλινική και μία φορά σε παθολογική κλινική, όπου χρειάστηκε να διασωληνωθεί. Περιγράφοντας την ψυχολογική επιβάρυνση που βίωνε, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όταν θεωρείς τον εαυτό σου ότι έχει ψυχική νόσο είναι ένα πρόβλημα. Μετά θεωρείς ότι είσαι και επικίνδυνος στη δουλειά που κάνεις, γιατί είναι αρκετά υπεύθυνη θέση».

Η αλλαγή στην επαγγελματική του πορεία

Η κατάσταση αυτή οδήγησε τον γιατρό στην απόφαση να απομακρυνθεί από το απαιτητικό περιβάλλον του νοσοκομείου, αναζητώντας συνθήκες εργασίας που θα του επέτρεπαν να ανακτήσει τις δυνάμεις του. Στόχος του ήταν να συνεχίσει να εργάζεται, αλλά σε ένα πιο ήρεμο περιβάλλον, μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας του.

Τον Μάρτιο του 2026 πήρε μετάθεση σε μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας, όπου υπηρετεί σήμερα. Όπως σημείωσε, οι συνθήκες εργασίας σε μια μονάδα διαφέρουν από εκείνες ενός νοσοκομείου, όπου οι εφημερίες και η διαχείριση περιστατικών μπορούν να είναι ιδιαίτερα απαιτητικές.

Η μαρτυρία της μητέρας: Παρόμοια συμπτώματα και νοσηλεία

Η μητέρα του 41χρονου γιατρού υποστήριξε ότι παρουσίασε παρόμοια συμπτώματα με τον γιο της, αφού ήπιε νερό από το σπίτι του, όπου είχε πάει για να τον βοηθήσει με τη φροντίδα του εγγονού της. Όπως αναφέρει, νοσηλεύτηκε στα τέλη Φεβρουαρίου, περίπου δεκαπέντε ημέρες μετά το περιστατικό που είχε προηγηθεί με τον γιο της.

«Νοσηλεύτηκα και εγώ στο ΓΝΑ στις 27, 26, 27, 28 Φεβρουαρίου, δηλαδή δεκαπέντε μέρες μετά. Ήπια νερό από το σπίτι του παιδιού μου», δήλωσε η μητέρα. Τα συμπτώματα που παρουσίασε ήταν ξηροστομία, μουδιάσματα στα χέρια, μουδιάσματα στα πόδια και παραισθήσεις. «Έβλεπα τη νύφη μου στο νοσοκομείο. Όποια ξανθιά γυναίκα ήταν την έκανα για τη νύφη μου. Και βρισκόμουν σε κατάσταση να ορμήσω, να την σκοτώσω. Τόσο το μυαλό μου μέσα είχε θολώσει και με πέρασαν για τρελή», περιέγραψε συγκλονισμένη.

Οι γιατροί της είχαν πει αρχικά ότι τα συμπτώματα οφείλονταν σε μεγάλη συναισθηματική ευαισθησία και της απαγόρευσαν να ξαναπάει στην Αθήνα για να δει τον γιο της. Η μητέρα είχε πάθει παρόμοιες κρίσεις δύο ή τρεις φορές στο παρελθόν. Τη μία φορά είχε νοσηλευτεί, την άλλη πήρε Xanax, όπως της είχε πει ο γιατρός της από το ΓΝΑ. Σε ένα περιστατικό, ο σύζυγός της χρειάστηκε να τη δέσει πάνω στο κάθισμα του αυτοκινήτου για να τη μεταφέρει από το σπίτι στην Αμάρυνθο, καθώς ήθελε να ανοίξει την πόρτα και να βγει έξω. Έκανε πράγματα ασυναίσθητα και δεν μπορούσε να περπατήσει, καθώς την κουβαλήσανε υποβασταζόμενη στο αυτοκίνητο. Μέχρι πρόσφατα, έπαιρνε ψυχοφάρμακα, καθώς οι γιατροί πίστευαν ότι είχε ψυχιατρικό πρόβλημα.

Οι υποψίες και το βιντεοληπτικό υλικό

Ο γιατρός δήλωσε ότι είχε αρχίσει να υποψιάζεται πως κάτι συνέβαινε με το νερό που κατανάλωνε στο σπίτι του, χωρίς αρχικά να έχει σκεφτεί ότι ενδέχεται να υπήρχε πρόβλημα και με τα τρόφιμα. Καθοριστική στιγμή για τις υποψίες του ήταν ένα περιστατικό σε σουβλατζίδικο, έπειτα από το οποίο άρχισε ξανά να εμφανίζει συμπτώματα, ενώ για ένα διάστημα η κατάσταση της υγείας του είχε βελτιωθεί.

Η χρονική αυτή σύμπτωση τον έκανε να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες και να ζητήσει να εξεταστεί το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος. Ο ίδιος θεωρεί ότι το συγκεκριμένο βίντεο θα μπορούσε να συμβάλει στη διερεύνηση του ενδεχομένου να είχε προηγηθεί ανάλογο περιστατικό. «Ουσιαστικά οι αποδείξεις υπάρχουν για το τελευταίο συμβάν. Απλώς τα προηγούμενα συμπτώματά μου μοιάζουν πολύ», ανέφερε, εκτιμώντας ότι το βιντεοληπτικό υλικό από τις 19 Ιουλίου θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικά στοιχεία.

Η διαμάχη για την επικοινωνία με το παιδί

Η μητέρα του γιατρού αναφέρθηκε και στη διαμάχη που είχε ξεσπάσει ανάμεσα στον γιο της και την πρώην σύζυγό του για την επικοινωνία με το παιδί τους. Όπως λέει, η αντιπαράθεση είχε αρχίσει το καλοκαίρι του 2024, πριν από το διαζύγιο.

Ο γιος της έμεινε μόνος του και τόσο η ίδια όσο και ο πατέρας του κατέβαιναν για να βοηθούν με το παιδί, επειδή η πρώην σύζυγος του είχε δώσει δύο Σαββατοκύριακα τον μήνα. Το πρώτο Σαββατοκύριακο που ο γιατρός πήρε το παιδί έγιναν επεισόδια. Το δεύτερο Σαββατοκύριακο αρρώστησε και νοσηλεύτηκε. Το τρίτο περιστατικό αφορούσε την ίδια τη μητέρα, οπότε η οικογένεια «εγκατέλειψε». Όπως δήλωσε η μητέρα, ο γιος της, για να μην υπάρχει ένταση μεταξύ τους και να μπορεί να βλέπει το παιδί, έκαναν εκείνοι πίσω.

Με πληροφορίες από: News.gr, Ieidiseis