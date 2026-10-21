Η Ford Motor Hellas παρουσίασε την οδηγική απόλαυση στην εκδήλωση Ready Set Ford

Η Ford Motor Hellas διοργάνωσε πρόσφατα την εκδήλωση «Ready Set Ford» στην πίστα των Μεγάρων, φέρνοντας στο προσκήνιο τη γκάμα των μοντέλων της, τα οποία προσφέρουν πολλά περισσότερα από απλή μετακίνηση. Στόχος της εκδήλωσης δεν ήταν η παρουσίαση ενός νέου μοντέλου ή μιας νέας έκδοσης, αλλά η υπενθύμιση ότι η αμερικανική εταιρεία, και ειδικότερα το ευρωπαϊκό της τμήμα, κατασκευάζει αυτοκίνητα με πρωταρχικό σκοπό την άμεση επικοινωνία με τον οδηγό τους. Η Ford έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες την ικανότητά της να κεντρίζει το ενδιαφέρον των απαιτητικών οδηγών, ανεξάρτητα από το αν επιλέγουν μοντέλα από τη βάση ή την κορυφή της γκάμας της.

Η φιλοσοφία πίσω από την απόδοση

Υπάρχουν ακόμα κατασκευαστές αυτοκινήτων που θέτουν ως προτεραιότητα την απόδοση των κατασκευών τους, όχι μόνο με αριθμητικούς όρους. Η Ford συγκαταλέγεται σε αυτούς, εστιάζοντας στην οδηγική εμπειρία και τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα των οχημάτων της. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της μάρκας.

Οι οικοδεσπότες της εκδήλωσης, Γιάννης Κάττωριτς και Πέτρη Λογαρά, εκ μέρους της Ford, αναφέρθηκαν στους αγώνες ως το στοιχείο που καθιστά κάθε Ford ξεχωριστό και οδηγοκεντρικό. Η συμμετοχή της εταιρείας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό διαχρονικά αποτελεί θεμέλιο της φιλοσοφίας της.

Η αγωνιστική κληρονομιά και η τεχνογνωσία

Σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της σύγχρονης ιστορίας της, η Ford συμμετέχει στα σημαντικότερα παγκόσμια πρωταθλήματα μηχανοκίνητου αθλητισμού, επιτυγχάνοντας αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Πρωταθλήματα όπως το Rally Raid, το WEC, η F1 και το WRC, καθώς και δεκάδες εθνικά και τοπικά πρωταθλήματα, έχουν αποτελέσει πεδίο δόξης λαμπρό για την αμερικανική εταιρεία, με αμέτρητες διακρίσεις.

Για την Ford, ο κυρίαρχος στόχος από τους αγώνες δεν είναι μόνο οι περγαμηνές, αλλά κυρίως η απόκτηση τεχνογνωσίας. Αυτή η τεχνογνωσία περνά στη συνέχεια στα κορυφαία μοντέλα της και σταδιακά διαχέεται προς τα κάτω σε ολόκληρη τη γκάμα της. Ο συναρπαστικός χαρακτήρας και η προσεγμένη οδική συμπεριφορά όλων των Ford αποτελούν το απτό αποτέλεσμα των δεκαετιών αγωνιστικής ενασχόλησης και εμπειρίας της εταιρείας.

Εκπλήξεις και δοκιμές στην πίστα των Μεγάρων

Η εκδήλωση «Ready Set Ford» περιλάμβανε ένα πλούσιο πρόγραμμα δοκιμών και εκπλήξεων για τους δημοσιογράφους. Μία από αυτές ήταν η πρώτη επαφή με τη μοναδική Ford Mustang Mach-E Rally, η οποία δοκιμάστηκε και στο χώμα. Επίσης, δόθηκε η ευκαιρία για γνωριμία και πρακτική εξερεύνηση του συστήματος Trailer Backup Assist, με το οποίο εξοπλίζονται τα μοντέλα Ranger.

Το «μενού» της ημέρας στα Μέγαρα περιλάμβανε επίσης μικρή επαφή με την Mustang Dark Horse στην πίστα, καθώς και οδήγηση στο χώμα με άλμα με το Ranger Raptor. Τέλος, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το σύστημα υποβοήθησης Blue Cruise, το οποίο είναι διαθέσιμο στα μοντέλα Puma και Kuga. Όλες αυτές οι δοκιμές επέτρεψαν στους δημοσιογράφους να πιέσουν μια σειρά μοντέλων Ford στις πιο ακραίες συνθήκες.

Η απόδειξη της οδηγικής υπεροχής

Η εκδήλωση αυτή αποτελεί μια λογική επιλογή για την Ford, η οποία όμως είναι σπάνια πρακτική για οποιαδήποτε άλλη μάρκα. Δείχνει την βεβαιότητα της εταιρείας για την απόδοση των δημιουργημάτων της, καθώς δεν διστάζει να τα πιέσει στο όριο. Η Ford συνεχίζει να φέρνει στο προσκήνιο μοντέλα που προσφέρουν πολλά περισσότερα από απλή μετακίνηση, είτε κινούνται στην άσφαλτο είτε στο χώμα.

Η δέσμευση της Ford στην οδηγική απόλαυση και την άμεση επικοινωνία με τον οδηγό παραμένει σταθερή, αποτελώντας βασικό πυλώνα της ταυτότητάς της. Η τεχνογνωσία που αποκομίζει από τη συμμετοχή της στους αγώνες μεταφέρεται σταδιακά σε όλα τα μοντέλα της, εξασφαλίζοντας έναν συναρπαστικό χαρακτήρα και προσεγμένη οδική συμπεριφορά σε κάθε όχημα της γκάμας της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta