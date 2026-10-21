Η ποιότητα του αέρα σε ελληνικές πόλεις: Ανησυχητικά στοιχεία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος

Μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για την ποιότητα του αέρα στις ελληνικές πόλεις καταγράφει η επικαιροποιημένη ευρωπαϊκή κατάταξη που δημοσίευσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA). Συνολικά δεκατέσσερις ελληνικές πόλεις περιλαμβάνονται στις χειρότερες της Ευρώπης λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Όλες αυτές οι πόλεις βρίσκονται στο χειρότερο 30% μεταξύ 761 ευρωπαϊκών πόλεων που αξιολογήθηκαν, αναδεικνύοντας ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας.

Η κατάταξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA) προχώρησε σε μια επικαιροποιημένη ευρωπαϊκή κατάταξη, η οποία εξετάζει την ποιότητα του αέρα σε πόλεις της Ευρώπης. Στην αξιολόγηση αυτή, συμπεριλήφθηκαν 761 ευρωπαϊκές πόλεις, με στόχο την εκτίμηση του κινδύνου που συνδέεται με τη μακροχρόνια έκθεση των κατοίκων στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Τα αποτελέσματα για την Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, καθώς καμία από τις ελληνικές πόλεις που αξιολογήθηκαν δεν κατάφερε να βρεθεί σε καλύτερη θέση.

Συγκεκριμένα, και οι δεκατέσσερις ελληνικές πόλεις που περιλήφθηκαν στην εν λόγω αξιολόγηση, κατατάχθηκαν στο χειρότερο 30% του συνόλου των 761 ευρωπαϊκών πόλεων. Αυτό σημαίνει ότι, βάσει των δεδομένων του EEA, οι ελληνικές πόλεις αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα όσον αφορά την καθαρότητα του αέρα που αναπνέουν οι κάτοικοί τους, γεγονός που εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την υγεία του πληθυσμού.

Ο εκτιμώμενος κίνδυνος θνησιμότητας

Η αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος δεν περιορίζεται στην απλή μέτρηση των επιπέδων ρύπανσης. Αντιθέτως, επικεντρώνεται στον εκτιμώμενο κίνδυνο θνησιμότητας που συνδέεται άμεσα με τη μακροχρόνια έκθεση των πολιτών στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Αυτός ο δείκτης είναι κρίσιμος, καθώς αναδεικνύει τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κακής ποιότητας του αέρα στην ανθρώπινη υγεία και, τελικά, στη διάρκεια ζωής.

Το γεγονός ότι οι ελληνικές πόλεις βρίσκονται σε τόσο χαμηλές θέσεις στην κατάταξη υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις. Ο κίνδυνος θνησιμότητας, όπως αυτός εκτιμάται από τον EEA, αποτελεί έναν σοβαρό δείκτη που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η μακροχρόνια έκθεση σε μολυσμένο αέρα έχει αποδειχθεί ότι συνδέεται με διάφορες ασθένειες, καθιστώντας την ποιότητα του αέρα έναν παράγοντα ζωτικής σημασίας για τη δημόσια υγεία.

Δεκατέσσερις ελληνικές πόλεις στην αρνητική λίστα

Η παρουσία δεκατεσσάρων ελληνικών πόλεων στην κατηγορία των πόλεων με τη χειρότερη ποιότητα αέρα στην Ευρώπη είναι ένα στοιχείο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Όλες αυτές οι πόλεις, χωρίς εξαίρεση, κατατάσσονται στο χειρότερο 30% του συνολικού δείγματος των 761 ευρωπαϊκών πόλεων. Αυτή η ομοιογένεια στην αρνητική κατάταξη υποδηλώνει ένα γενικευμένο πρόβλημα που αφορά ένα σημαντικό μέρος του αστικού ιστού της χώρας.

Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος σκιαγραφεί μια ανησυχητική πραγματικότητα για τους κατοίκους των ελληνικών πόλεων. Η ατμοσφαιρική ρύπανση, όπως προκύπτει από την αξιολόγηση, αποτελεί έναν παράγοντα που επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής και την υγεία σε ένα ευρύ φάσμα αστικών κέντρων της Ελλάδας, καθιστώντας επιτακτική την ανάληψη δράσεων για τη βελτίωση της κατάστασης.

Οι τρεις πόλεις που ξεχωρίζουν εντός της ομάδας

Εντός του συνόλου των δεκατεσσάρων ελληνικών πόλεων που εντοπίστηκαν στο χειρότερο 30% της ευρωπαϊκής κατάταξης, η αξιολόγηση επισημαίνει την παρουσία τριών πόλεων που βρίσκονται επίσης σε αυτή την ιδιαίτερα προβληματική κατηγορία. Αυτές οι τρεις πόλεις, όπως και οι υπόλοιπες έντεκα ελληνικές, συγκαταλέγονται μεταξύ των 761 ευρωπαϊκών πόλεων με τον υψηλότερο εκτιμώμενο κίνδυνο θνησιμότητας λόγω της μακροχρόνιας έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

Η αναφορά σε αυτές τις τρεις πόλεις υπογραμμίζει την έκταση του προβλήματος στην Ελλάδα. Η επικαιροποιημένη κατάταξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος προσφέρει μια σαφή εικόνα του μεγέθους της πρόκλησης που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές αστικές περιοχές όσον αφορά την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της στην υγεία των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta