Συνελήφθησαν έξι άτομα για διαφθορά στο μπάσκετ από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος

Συνταρακτικές εξελίξεις σημειώθηκαν στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς έξι πρόσωπα συνελήφθησαν με κατηγορίες διαφθοράς και χειραγώγησης αγώνων. Την επιχείρηση πραγματοποίησε μια ειδική μονάδα της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία είναι γνωστή στο ευρύ κοινό ως «ελληνικό FBI». Οι συλλήψεις αφορούν σημαντικά πρόσωπα του χώρου, προκαλώντας αίσθηση.

Οι συλλήψεις στο ελληνικό μπάσκετ

Μεταξύ των έξι συλληφθέντων συγκαταλέγονται ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, καθώς και τέσσερις διαιτητές. Πρόκειται για τους Βάσω Τσαρούχα, Ηλία Κορομηλά, Πέτρο Παπαπέτρου και Τάσο Πηλοΐδη. Στη λίστα των συλληφθέντων περιλαμβάνεται επίσης ο Γιώργος Μαυραγάνης, συνεργάτης του προέδρου της Ομοσπονδίας.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν τα έξι αυτά πρόσωπα αφορούν διαφθορά και χειραγώγηση αγώνων. Η όλη επιχείρηση, που οδήγησε στις συλλήψεις, οργανώθηκε και εκτελέστηκε από την ειδική αυτή μονάδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το «ελληνικό FBI» και η αποκάλυψη

Η ειδική μονάδα της Ελληνικής Αστυνομίας που προχώρησε στις συλλήψεις είναι ευρέως γνωστή ως «ελληνικό FBI». Οι άνδρες αυτής της ομάδας, κατά τη διάρκεια των ερευνών τους, προέβησαν σε μια σημαντική ανακάλυψη. Συγκεκριμένα, σε μία εξοχική κατοικία που ανήκει σε έναν από τους τέσσερις διαιτητές, βρέθηκαν 820.000 ευρώ.

Το χρηματικό ποσό ήταν σε δεσμίδες μετρητών. Η αποκάλυψη αυτή προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο στο βάθος της υπόθεσης που απασχολεί το ελληνικό μπάσκετ.

Η πραγματική ταυτότητα της ειδικής μονάδας

Η ονομασία «ελληνικό FBI» αποτελεί στην πραγματικότητα παρομοίωση που χρησιμοποιείται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η πραγματική ονομασία του συγκεκριμένου τμήματος της Ελληνικής Αστυνομίας είναι Δ.Α.Ο.Ε., δηλαδή Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Πρόκειται για μια σχετικά νέα προσθήκη στα σώματα ασφαλείας της χώρας.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η Δ.Α.Ο.Ε. δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το Αμερικανικό FBI. Το Αμερικανικό FBI διαθέτει Ομοσπονδιακές και τελείως διαφορετικές αρμοδιότητες σε σύγκριση με την ελληνική Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ίδρυση και δομή της Δ.Α.Ο.Ε.

Η εν λόγω μονάδα ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2024, εντός των εσωτερικών δομών της Ελληνικής Αστυνομίας. Η ίδρυσή της έγινε έπειτα από σχετικό διάταγμα που εκδόθηκε από τους αρμόδιους φορείς, και πιο συγκεκριμένα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Η Δ.Α.Ο.Ε. διαθέτει μια συγκεκριμένη οργανωτική δομή. Περιλαμβάνει επτά Υποδιευθύνσεις στην περιοχή της Αττικής, μία Υποδιεύθυνση στην πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς και ένα Τμήμα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η μονάδα υπάγεται απευθείας στην Ελληνική Αστυνομία και δεν λειτουργεί αυτόνομα. Επιπλέον, η δραστηριότητά της εποπτεύεται από έναν Εισαγγελικό Λειτουργό του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, κάτι που διασφαλίζει όλες τις ενέργειές της.

Το εύρος των αρμοδιοτήτων της Δ.Α.Ο.Ε.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει ευρύ πεδίο δράσης και ερευνά διάφορες υποθέσεις. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται υποθέσεις ναρκωτικών, ανθρωποκτονιών, εκβιασμών και οικονομικού εγκλήματος. Επιπλέον, ασχολείται με τη διακίνηση ανθρώπων και αγαθών, καθώς και με σύνθετες εγκληματικές οργανώσεις.

Η Δ.Α.Ο.Ε. αναλαμβάνει δράση σε περιπτώσεις όπου η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ή το ανθρώπινο δυναμικό ενός απλού αστυνομικού τμήματος δεν μπορεί να παρακολουθήσει τη δράση τέτοιων οργανώσεων. Τα τελευταία έτη, έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας τις πιο δύσκολες και σύνθετες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την ελληνική κοινή γνώμη. Η μονάδα στελεχώνεται από τους καλύτερους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας. Το βάθος της υπόθεσης της ΕΟΚ ήταν αυτό που οδήγησε την ομάδα αυτή να ασχοληθεί σε μεγάλο βαθμό με τη διαδικασία της.

Με πληροφορίες από: Athletiko