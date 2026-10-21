Ηλιούπολη: Νέες εργασίες προγραμματίζονται στο 5ο Γυμνάσιο μετά τις αντιδράσεις για τις σχολικές τουαλέτες

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία απεικόνιζαν τις εγκαταστάσεις υγιεινής του 5ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και έφεραν στο προσκήνιο την κατάσταση των σχολικών υποδομών. Ως αποτέλεσμα, στις 19 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε μαθητική κατάληψη στο σχολείο, με το ζήτημα της συντήρησης των χώρων υγιεινής να αποτελεί το κύριο αίτημα. Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ηλιούπολης, Γιάννης Ακρίβος, μίλησε για τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει και τον σχεδιασμό για τις επόμενες εργασίες.

Αντιδράσεις και μαθητική κινητοποίηση

Η δημοσιοποίηση βίντεο από τις τουαλέτες του 5ου Γυμνασίου Ηλιούπολης μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πυροδότησε συζητήσεις σχετικά με την κατάσταση των σχολικών κτιρίων στην περιοχή. Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν την κινητοποίηση της μαθητικής κοινότητας.

Στις 19 Οκτωβρίου, οι μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη του σχολείου, θέτοντας ως βασικό τους αίτημα την άμεση συντήρηση και αναβάθμιση των χώρων υγιεινής. Το ζήτημα αυτό αναδείχθηκε σε κεντρικό σημείο των διεκδικήσεών τους.

Οι δηλώσεις του αντιδημάρχου και οι δυσκολίες του δήμου

Ο Γιάννης Ακρίβος, αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ηλιούπολης, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο σχολείο, καθώς και στον προγραμματισμό για τις επικείμενες εργασίες. Τόνισε, επίσης, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Δήμος στην προσπάθεια συντήρησης των σχολικών κτιρίων, δεδομένου ότι έχει την ευθύνη για δεκάδες σχολικές μονάδες.

Η υπόθεση αυτή φέρνει στην επιφάνεια και το ευρύτερο ζήτημα της χρηματοδότησης των σχολικών υποδομών. Αναδεικνύεται το ερώτημα κατά πόσο οι διαθέσιμοι πόροι και τα προγράμματα αναβάθμισης επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες ενός δήμου με μεγάλο αριθμό σχολείων, όπως είναι η Ηλιούπολη.

Προηγούμενες παρεμβάσεις και αναγνώριση ελλείψεων

Σύμφωνα με τον Γιάννη Ακρίβο, οι παρεμβάσεις στο 5ο Γυμνάσιο ξεκίνησαν το 2024. Εκείνη τη χρονιά, ανακατασκευάστηκαν οι τουαλέτες των κοριτσιών, οι οποίες, όπως περιέγραψε ο αντιδήμαρχος, παρέμεναν κλειστές και εκτός λειτουργίας.

Την επόμενη χρονιά, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης στις τουαλέτες των αγοριών, καθώς από τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνταν μόνο εκείνες του επάνω ορόφου. Ο αντιδήμαρχος αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Προφανώς και υπάρχουν ελλείψεις».

Σχεδιασμός για άμεσες ενέργειες

Ο Γιάννης Ακρίβος ανέφερε ότι έχει επισκεφθεί το σχολείο και έχει συνομιλήσει με εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και με μέλη του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου. Διαπίστωσε ότι οι μαθητές ενδιαφέρονται για τη βελτίωση του σχολικού τους περιβάλλοντος.

Τόσο ο ίδιος, όσο και ο δήμαρχος, έχουν δεσμευτεί να προχωρήσουν στις αναγκαίες ενέργειες, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Δήμου. Για την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, έχει προγραμματιστεί νέα αυτοψία στο σχολείο, στην οποία θα συμμετάσχει και εξωτερικός συνεργάτης, με στόχο τον προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών.

Μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού, ο στόχος είναι οι εκτεταμένες εργασίες συντήρησης να ξεκινήσουν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Η θέση για το επίμαχο βίντεο

Αναφερόμενος στο υλικό που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, ο Γιάννης Ακρίβος υποστήριξε ότι δεν αποτυπώνει πρόσφατη κατάσταση. «Το βίντεο είναι παλιό», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι ορισμένες φθορές υπήρχαν, κατά την εκτίμησή του, εδώ και αρκετό καιρό.

Ειδική αναφορά έκανε σε ένα μικρό δωμάτιο που εμφανίζεται στα βίντεο με σπασμένα ή φθαρμένα αντικείμενα.

Με πληροφορίες από: Topontiki