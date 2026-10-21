Συνεχίζονται οι τηλεφωνικές απάτες από «υπαλλήλους» του ΔΕΔΔΗΕ: Επιτήδειος ζήτησε από γυναίκα να βάλει σκεύος με νερό στην κουζίνα

Οι τηλεφωνικές απάτες από άτομα που προσποιούνται τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζουν να αποτελούν σοβαρό πρόβλημα, με τους επιτήδειους να επιδεικνύουν μεγάλη εφευρετικότητα στις μεθόδους τους. Οι κακοποιοί αναζητούν διαρκώς υποψήφια θύματα με σκοπό την απόσπαση χρημάτων, κοσμημάτων ή άλλων αντικειμένων αξίας. Μία πρόσφατη περίπτωση, που παραλίγο να οδηγήσει σε εξαπάτηση, ήρθε στο φως, αναδεικνύοντας τις επικίνδυνες τακτικές που ακολουθούν.

Η νέα μέθοδος των απατεώνων

Η εφευρετικότητα των κακοποιών είναι τέτοια που μπορεί να ξεγελάσει τον οποιονδήποτε, καθώς οι απάτες με τους δήθεν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ προκαλούν πονοκέφαλο. Οι επιτήδειοι δεν σταματούν να αναζητούν τρόπους για να αποσπάσουν χρήματα ή κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας από ανυποψίαστα θύματα. Η συγκεκριμένη περίπτωση δείχνει την εξέλιξη των μεθόδων τους, καθώς πλέον δεν περιορίζονται μόνο σε αιτήματα για χρήματα ή προσωπικά δεδομένα, αλλά προχωρούν σε πιο περίπλοκα σενάρια.

Στη συγκεκριμένη απόπειρα εξαπάτησης, ο επιτήδειος χρησιμοποίησε ένα σενάριο που αφορούσε υποτιθέμενες μετρήσεις στην κουζίνα, προσπαθώντας να πείσει το θύμα να εκτελέσει παράλογες ενέργειες. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση και ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις νέες μορφές απάτης που εμφανίζονται.

Η αρχική επικοινωνία και ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Το μεσημέρι της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, μία γυναίκα δέχθηκε κλήση στο κινητό της τηλέφωνο από έναν άνδρα που ισχυριζόταν ότι ήταν υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ. Ο άνδρας, ο οποίος περιγράφεται ως περίπου 45 ετών, ήταν ευγενικός και πειστικός στην επικοινωνία του. Τη διατηρούσε σε συνομιλία μέχρι εκείνη να φτάσει στο σπίτι της, όπου στη συνέχεια την κάλεσε στο σταθερό της τηλέφωνο.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο δράστης ανέφερε στη γυναίκα ότι, λόγω λάθους κάποιου υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ, είχε καεί ένα καλώδιο υψηλής τάσης. Ισχυρίστηκε πως υπήρχε άμεσος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας για ολόκληρο το τετράγωνο της περιοχής. Για την αντιμετώπιση αυτής της υποτιθέμενης κατάστασης, της πρότειψε δύο επιλογές: είτε να γίνει online καταμέτρηση ρεύματος είτε να μεταβεί στο σημείο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, κάτι που θα είχε ως συνέπεια το διαμέρισμα της γυναίκας να μείνει χωρίς ρεύμα για δύο με τρεις ημέρες.

Η «online καταμέτρηση» και οι οδηγίες στην κουζίνα

Παρόλο που η γυναίκα είχε ήδη αντιληφθεί ότι επρόκειτο για απάτη, επέλεξε να μην κλείσει το τηλέφωνο, αλλά να καταγράψει τη συνομιλία με τον κακοποιό. Αποφάσισε να προσποιηθεί ότι συνεργάζεται και του είπε ότι επιθυμούσε να πραγματοποιηθεί η online καταμέτρηση ρεύματος. Ο άνδρας, συνεχίζοντας το προσχεδιασμένο του σχέδιο, της ζήτησε αρχικά να ελέγξει αν αναβοσβήνουν λαμπάκια στον πίνακα ελέγχου του σπιτιού της.

Στη συνέχεια, οι οδηγίες έγιναν πιο συγκεκριμένες και παράλογες. Της ζήτησε να ανάψει το μάτι της κουζίνας στο νούμερο 2 και να τοποθετήσει πάνω του ένα σκεύος γεμάτο με νερό. Όλες αυτές οι ενέργειες, σύμφωνα με τον απατεώνα, ήταν απαραίτητες για να «τσεκάρει» την τάση του ρεύματος στο σπίτι. Η γυναίκα συνέχισε να «παίζει» το παιχνίδι του, προσποιούμενη ότι υπακούει στις οδηγίες και κάνοντας ψεύτικους θορύβους για να τον πείσει ότι εκτελούσε όσα της ζητούσε.

Αφαίρεση κοσμημάτων και υποτιθέμενη μείωση τάσης

Ενώ ο κακοποιός υποτίθεται ότι πραγματοποιούσε την καταμέτρηση, διατηρούσε τη γυναίκα σε αναμονή με ένα ηχητικό σήμα. Αφού ολοκληρώθηκε αυτή η φάση, της ζήτησε να κλείσει την κουζίνα και να αφαιρέσει οτιδήποτε μεταλλικό φορούσε, όπως κοσμήματα, και να τα ακουμπήσει σε ένα τραπεζάκι. Αυτή η οδηγία αποτελεί μια συνηθισμένη τακτική σε τέτοιες απάτες, με στόχο την απόσπαση αντικειμένων αξίας.

Μετά από όλη αυτή τη διαδικασία, ο δήθεν «ειδικός» ενημέρωσε τη γυναίκα ότι είχε «κατεβάσει την τάση στο 50%» και ότι πλέον μπορούσε να κινηθεί με ασφάλεια εντός του σπιτιού της. Στη συνέχεια, της ζήτησε να τον καλέσει στο κινητό τηλέφωνο, εξηγώντας ότι επρόκειτο να προκαλέσουν μπλακ άουτ στην περιοχή και δεν ήθελε να χαθεί η επικοινωνία τους. Μάλιστα, της ζήτησε να καταγράψει και να του πει ποιες και πόσες ηλεκτρικές συσκευές υπήρχαν στο σπίτι, ώστε, σε περίπτωση που πάθαιναν κάτι από το μπλακ άουτ, να αποζημιωθεί.

Το τέλος της απόπειρας εξαπάτησης

Η γυναίκα, συνεχίζοντας να προσποιείται ότι ακολουθεί τις οδηγίες του απατεώνα, του έδωσε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου. Όταν όμως το κινητό αυτό το σήκωσε ένας άντρας, ο επιτήδειος αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και τερμάτισε άμεσα την κλήση. Η συγκεκριμένη αντίδραση του δράστη επιβεβαίωσε τις υποψίες της γυναίκας ότι επρόκειτο για μια καλοστημένη απάτη.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει για άλλη μια φορά την πολυπλοκότητα των τηλεφωνικών απατών. Η αντίδραση του δράστη, ο οποίος τερμάτισε την κλήση μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία ενός άνδρα, υπογραμμίζει την προσπάθεια των επιτήδειων να εκμεταλλευτούν συγκεκριμένες συνθήκες και να αποφύγουν την αποκάλυψη των παράνομων ενεργειών τους.

Με πληροφορίες από: Enikos