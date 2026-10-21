Η έκρηξη στον Κολωνό και ο τραυματισμός αστυνομικών και πολιτών

Σοβαρός τραυματισμός αστυνομικού και ελαφρότεροι τραυματισμοί τριών ακόμη ατόμων σημειώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στον Κολωνό, μετά από έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού. Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας σε σακούλα που περιείχε ναρκωτικά και είχε εντοπιστεί κάτω από την σκάλα εισόδου πολυκατοικίας. Οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως κοινό έγκλημα, με την έρευνα να έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η εύρεση της σακούλας και η επέμβαση της αστυνομίας

Το συμβάν ξεκίνησε μετά το μεσημέρι, όταν ο διαχειριστής μιας πολυκατοικίας στον Κολωνό ειδοποίησε την Άμεση Δράση. Ο διαχειριστής είχε βρει μια σακούλα τοποθετημένη κάτω από την σκάλα της εισόδου του κτιρίου. Όπως διαπίστωσε, η σακούλα περιείχε ναρκωτικά.

Αμέσως μετά την ανακάλυψη, ο διαχειριστής ενημέρωσε και έναν από τους ιδιοκτήτες που διαμένουν στην ίδια πολυκατοικία. Οι δύο πολίτες περίμεναν τους αστυνομικούς που κατέφθασαν στο σημείο. Στην περιοχή μετέβη περιπολικό του Τμήματος Ασφάλειας Κολωνού, με πλήρωμα έναν ανθυπαστυνόμο και μία γυναίκα αστυνομικό.

Η στιγμή της έκρηξης και οι τραυματισμοί

Οι δύο πολίτες υπέδειξαν στους αστυνομικούς τη σακούλα με τα ευρήματα. Ο άνδρας αστυνομικός, ο ανθυπαστυνόμος, άνοιξε τη σακούλα και ξεκίνησε την έρευνα στο περιεχόμενό της. Πράγματι, εντός της σακούλας βρέθηκαν ναρκωτικά χάπια, «φιξάκια» με ναρκωτικά ουσίες, καθώς και μία ζυγαριά ακριβείας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο ανθυπαστυνόμος πάτησε πιθανότατα ένα μπουτόν, το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν εξάρτημα του εκρηκτικού μηχανισμού. Αυτή η ενέργεια οδήγησε στην έκρηξη, η οποία σημειώθηκε στις 15:34 ακριβώς το απόγευμα. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν συνολικά τέσσερα άτομα.

Ο ανθυπαστυνόμος τραυματίστηκε σοβαρά, φέροντας εγκαύματα στο πρόσωπο, στα μάτια, στα χέρια και στα πόδια. Η ζωή του δεν κινδυνεύει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, και διακομίστηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η γυναίκα αστυνομικός και οι δύο πολίτες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Τα χαρακτηριστικά του εκρηκτικού μηχανισμού

Από τα ευρήματα που συγκεντρώθηκαν στον τόπο της έκρηξης, προκύπτει ότι ο μηχανισμός αποτελείτο από συγκεκριμένα εξαρτήματα. Συγκεκριμένα, περιελάμβανε μία δισκέτα, η οποία φαίνεται να προερχόταν από ηλεκτρική κουζίνα ή ζυγαριά κουζίνας. Επιπλέον, ο μηχανισμός διέθετε μπαταρία και ένα μπουτόν, καθώς και άγνωστη εκρηκτική ύλη.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η συσκευή με τη δισκέτα που εξερράγη έχει τη δυνατότητα να χωρέσει περίπου 500 γραμμάρια εκρηκτικής ύλης. Ωστόσο, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ποσότητα της εκρηκτικής ύλης που χρησιμοποιήθηκε ήταν μικρότερη. Αυτή η εκτίμηση βασίζεται στο γεγονός ότι η έκρηξη ήταν μικρής ισχύος, παρόλο που ήταν ικανή να προκαλέσει τους τραυματισμούς των ατόμων που βρίσκονταν κοντά στο σημείο.

Η έρευνα των αρχών

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), καθώς οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ότι πρόκειται για υπόθεση κοινού εγκλήματος. Παράλληλα, ενημερώθηκε και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για το περιστατικό.

Στον τόπο του συμβάντος, το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών πραγματοποιεί ενδελεχή έρευνα, συλλέγοντας υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού, καθώς και ναρκωτικών ουσιών που βρέθηκαν. Οι αξιωματικοί της ΔΑΟΕ συλλέγουν επίσης στοιχεία και μαρτυρίες από την ευρύτερη περιοχή, ενώ εξετάζουν και υλικό από κάμερες ασφαλείας, με στόχο τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο εντοπισμός του παραλήπτη της σακούλας που περιείχε τα ναρκωτικά. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν διάφορα σενάρια για το κίνητρο πίσω από την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού.

Ένα από τα βασικά σενάρια που διερευνώνται είναι ότι ο παραλήπτης των ναρκωτικών αποτελούσε στόχο. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, τα ναρκωτικά είχαν παγιδευτεί με τον εκρηκτικό μηχανισμό, με σκοπό να πλήξουν τον συγκεκριμένο παραλήπτη. Για αυτό τον λόγο, την έρευνα διεξάγει και το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, προκειμένου να διαλευκανθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki