Τέσσερα άτομα, δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες, τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε στον Κολωνό. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, στον τόπο του συμβάντος βρέθηκαν υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού και ναρκωτικών. Ο ανθυπαστυνόμος που τραυματίστηκε είναι σοβαρά, ωστόσο η ζωή του δεν κινδυνεύει.

Το χρονικό της έκρηξης και οι τραυματισμοί

Το περιστατικό ξεκίνησε μετά το μεσημέρι, όταν ο διαχειριστής του κτιρίου ειδοποίησε την Άμεση Δράση ότι είχε βρει μια σακούλα κάτω από τη σκάλα της εισόδου, η οποία περιείχε ναρκωτικά. Ενημέρωσε επίσης έναν από τους ιδιοκτήτες που μένουν στην πολυκατοικία, και μαζί περίμεναν τους αστυνομικούς.

Στο σημείο μετέβη περιπολικό του Τμήματος Ασφάλειας Κολωνού, με πλήρωμα έναν ανθυπαστυνόμο και μια γυναίκα αστυνομικό. Οι δύο πολίτες τους έδειξαν τη σακούλα, την οποία άνοιξε ο άνδρας αστυνομικός για να ξεκινήσει την έρευνα. Διαπίστωσε ότι πράγματι περιείχε ναρκωτικά χάπια, «φιξάκια» με ναρκωτικά και ζυγαριά ακριβείας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο αστυνομικός πάτησε πιθανότατα ένα μπουτόν, το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν εξάρτημα του εκρηκτικού μηχανισμού. Η έκρηξη σημειώθηκε στις 15:34 το απόγευμα.

Ο ανθυπαστυνόμος φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο, στα μάτια, στα χέρια και στα πόδια. Διακομίστηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο. Η γυναίκα αστυνομικός και οι δύο πολίτες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό.

Τα ευρήματα και ο εκρηκτικός μηχανισμός

Το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών πραγματοποιεί έρευνα στον τόπο του συμβάντος. Από τα ευρήματα προκύπτει ότι ο μηχανισμός αποτελείτο από μια δισκέτα που πιθανόν προερχόταν από ηλεκτρική κουζίνα ή ζυγαριά κουζίνας, ένα βάζο, μια μπαταρία, ένα μπουτόν και άγνωστη εκρηκτική ύλη.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι η συσκευή με τη δισκέτα, η οποία φαίνεται ότι εξερράγη, μπορεί να χωρέσει περίπου 500 γραμμάρια εκρηκτικής ύλης. Ωστόσο, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ποσότητα της εκρηκτικής ύλης ήταν μικρότερη, καθώς η έκρηξη ήταν μικρής ισχύος, παρόλο που ήταν ικανή να προκαλέσει τους τραυματισμούς όσων βρίσκονταν κοντά.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, εκτιμούν ότι η υπόθεση εντάσσεται στο κοινό έγκλημα. Για τον λόγο αυτό, την έρευνα έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ). Παράλληλα, ενημερώθηκε και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Οι αξιωματικοί της ΔΑΟΕ συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες από την περιοχή, ενώ εξετάζουν και υλικό από κάμερες. Στο πλαίσιο της έρευνας, επιδιώκεται ο εντοπισμός του δράστη ή των δραστών, καθώς και η εξακρίβωση του παραλήπτη της σακούλας με τα ναρκωτικά.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr